Брэд Питт на Венецианском кинофестивале показал татуировку, которую набил в честь Анджелины Джоли

В Италии минувшим вечером встречали голливудских и европейских звезд: на итальянском острове Лидо стартовал 76-й Венецианский кинофестиваль. По красной дорожке во время церемонии открытия прошли актрисы Катрин Денев, Жюльет Бинош, Катрин Денев и Людивин Санье. Компанию прекрасным дамам составили члены фестивального жюри, в том числе режиссер Эмир Кустурица.

Катрин Денеф и Жюльетт Бинош.Фото: REUTERS

Фильмом открытия стала картина фестиваля Хирокадзу Корээды «Правда», главные роли в которой сыграли Денев и Бинош – обе французские кинодивы появились под руку с японским режиссером. К слову, саундтрек к фильму о французской актрисе и ее дочери, вернувшейся из США, написал российский музыкант Алексей Айги.

Супермодель Кэндис Свейнпоул.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красную дорожку любого кинофорума всегда украшает россыпь супермоделей – самые красивые девушки планеты рекламируют спонсоров фестиваля. В Венеции на церемонии открытия обнаженными плечами и глубокими декольте блеснули «ангелы» Victoria’s secret Кэндис Свейнпоул, Эльза Хоск, Изабель Фонтана и ветеранша подиумов Иман, чье невероятное платье сразу приковало всеобщее внимание. Глядя на нее, с трудом верится, что Иман в этом году исполнилось 64 года. За свою великолепную форму бывшая звезда обложек и вдова музыканта Дэвида Боуи благодарит свои сомалийские гены.

Трудно поверить, что супермодели Иман 64 года!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот Брэда Питта, который несколькими часами раньше успел засветиться в Венеции перед камерами папарацци, поклонники на красной дорожке в этот вечер не увидели. Днем актер раздал несколько интервью и, по пути на встречу с журналистами, попал в объективы фотографов. Выглядел 55-летний артист отлично: стройный, подтянутый, в своей неизменной кепке, любимой футболке и черных брюках.

Папарацци поймали Брэда днем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помахав папарацци рукой, Питт продемонстрировал татуировку, которую он когда-то набил в честь Анджелины Джоли. Обычно после развода бывшие супруги стараются избавиться от напоминания друг о друге и сводят с тела татушки, сделанные в порыве страсти. Но Брэд, видимо, не торопится расставаться с татуировкой и продолжает носить на запястье память о Джоли.

Брэд помахал фотографам рукой, показав татуировку, набитую в честь Анджелины Джоли.Фото: REUTERS

На руке у Питта красуются первые буквы имен его жены и всех детей – родных и приемных. При этом буква А (Анджелина) отделена от букв, обозначающих имена детей, большим крестом.

Буква А (Анджелина) отделена от букв, обозначающих имена детей, большим крестом.Фото: REUTERS

А вот сохранилась ли у Питта вторая наколка, которую он сделал в честь Джоли, так и осталось загадкой – татушка была скрыта под футболкой. На животе Брэд вытатуировал дату рождения Анджелины на кхмерском языке. Точно такую же, с датой рождения Питта, сделала себе Джоли. Супруги набили эти наколки незадолго до разрыва, полагая, что памятные тату еще больше срепят их союз. Но вышло с точностью до наоборот.

Супермодель Изабель ФонтанаФото: GLOBAL LOOK PRESS