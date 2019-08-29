2019-08-29T13:54:19+03:00
Здоровье

ВОЗ приравняла колбасу к курению и алкоголю

Международные эксперты отнесли переработанное мясо к серьезным канцерогенам
Карина ГЯМДЖЯН
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По данным специалистов в переработанном мясе, а к нему относят колбасы, сосиски и даже бекон, содержится всего около 15% мясаПо данным специалистов в переработанном мясе, а к нему относят колбасы, сосиски и даже бекон, содержится всего около 15% мясаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Всемирная организация здравоохранения приравняла по вредности колбасу и другие изделия из переработанного мяса к курению и алкоголю. По итогам анализа исследований употребление 50 г такой продукции в день повышает риск развития колоректального рака (то есть рака кишечника) на 18%.

Ученые утверждают, что красное мясо (говядина, свинина, баранина) само по себе также может быть канцерогенным. Однако данных, подтверждающих этот факт, пока недостаточно. Многое зависит от способа обработки мяса. Например, известно, что приготовление при высокой температуре над тлеющими углями приводит к образованию ряда канцерогенов: полициклических ароматических углеводов, гетероциклических ароматических аминов и др.

По данным специалистов в переработанном мясе, а к нему относят колбасы, сосиски и даже бекон, содержится всего около 15% мяса. Остальные компоненты - крахмал, различные добавки для усиления вкуса, консерванты для более длительного хранения, фиксаторы окраски, антиокислители и др. Примерно половину - около 50% колбасных изделий составляют кожа, кости и субпродукты, отметили эксперты ВОЗ. Так что мясными эти изделия можно назвать, в общем-то, с большой натяжкой.

КАК СОСИСКИ ПОВЫШАЮТ РИСК РАКА

Говоря о вреде переработанного мяса, ученые основываются на результатах крупных исследований. Так, анализ данных 260 000 женщин показал, что колбасные изделия повышают риск рака молочной железы. Достаточно съесть всего 3 ломтика бекона или 2 сосиски в неделю для того, чтобы риск заболевания повысился на 15%.

Согласно данным британской организации Cancer Research UK около 34 тысяч человек в год могут умирать от болезней, вызванных употреблением красного мяса. Это меньше, чем от курения, жертвами которого становятся 1 млн человек в год, или из-за алкоголя, уносящего жизни 600 тысяч человек в год. Однако цифры смертности из-за мясной продукции очень серьезные, подчеркивают эксперты ВОЗ.

ИЗ-ЗА ЧЕГО РАЗВИВАЮТСЯ ОПУХОЛИ

Ученые связывают канцерогенность мясопродуктов с добавляемыми в них химическими ингредиентами. Такими как:

- гем (красный пигмент), обнаруживающийся в основном в красном мясе;

- нитраты и нитриты (позволяют хранить мясные продукты в течение долгого времени);

- гетероциклические и полициклические амины (образуются при обработке мяса при высоких температурах).

Все три вещества способны накапливаться в организме, повреждать клетки толстого кишечника, и таким образом повышать риска рака.

СКОЛЬКО МЯСА МОЖНО ЕСТЬ БЕЗ ВРЕДА

В одном из последних исследований ученые проанализировали данные 500 тысяч британцев и обнаружили, что у любителей мясных изделий риск рака толстого кишечника повышен на 20%. То есть, на каждые 10 000 участников, употреблявших 21 г мясных изделий ежедневно, приходилось 40 больных раком толстого кишечника.

Результаты исследования, проведенного в 2018 году, показали, что риск рака толстого кишечника повышается при употреблении каждых 50 г переработанного мяса и каждых 100 г красного мяса.

Однако, Всемирный фонд исследований рака не рекомендует полностью отказываться от мяса. Ведь в нем содержатся полезные белки, жиры и большое количество необходимого для организма железа. Врачи советуют людям ограничиваться 70 граммами мяса в сутки. К сожалению, большинство жителей планеты эту норму превышают.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Три совета, как снизить употребление мяса до безопасной нормы

1. Уменьшайте порции. Вместо двух сосисок можно съесть одну или заменить половину порции мяса на овощи или фасоль (бобовые содержат полезный растительный белок).

2. Определите дни, в которые вы не будете есть мясо. В качестве альтернативы можно есть блюда из овощей или рыбы, морепродуктов, курицы.

3. Попробуйте новые рецепты блюд из курицы, рыбы, которые обновят ваш рацион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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