Погода в Москве 30 августа - 4 сентября: Осень? Нет, не слышали
Осень уже через два дня, если верить календарю. И москвичи изо всех сил пользуются теплыми солнечными днями: приятно ж погулять в летних платьях, пообедать на террасе, отдохнуть в выходные на природе...
Хорошая новость: все эти удовольствия можно растянуть еще как минимум на неделю. Потому как осень в воскресенье наступит только по календарю. В прогнозах же на нее никакого намека. Наоборот, все теплее и теплее! Температура будет на 5 - 7 градусов выше климатических норм.
Вот прогноз Гидрометцентра России на 30 августа - 4 сентября:
В пятницу и субботу, в последние дни лета, +24 градуса, солнечно и сухо.
В воскресенье, 1 сентября, +25, и лишь в некоторых районах Москвы и области возможны небольшие дожди.
В понедельник и вторник, 2 - 3 сентября, распогодится до +26, небо ясное, без осадков.
В среду, 4 сентября, уже +27 градусов, хотя местами не исключены короткие дожди.
Надолго ли такая красота?
- Во второй половине следующей недели ожидается похолодание до +20 градусов, с небольшими дождями. Но всего на пару дней. Потом снова потеплеет. Уже не до +27 градусов, но +23...+24 вполне возможны. А это тоже скорее летняя погода, чем сентябрьская, - радует прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
- Это бабье лето нынче такое раннее и жаркое?
- Нет, это еще самое обычное лето, просто слегка затянувшееся. И по срокам, и по синоптической ситуации. Бабье лето ведь почему бабьим называется? Заканчивались полевые работы, женщины могли отдохнуть, это происходило после 14 сентября - с началом осени по старому стилю. В атмосфере в это время обычно господствует Азорский антициклон, обеспечивающий сухую, солнечную и сравнительно теплую погоду в том числе и в средней полосе России. Сейчас солнце и теплынь принес совсем другой антициклон, образовавшийся над северо-западом России. Сначала он затянул к нам сухой, но холодный воздух из Арктики, поэтому в середине недели температура слегка понизилась, в ночь на 29 августа едва не дошло до заморозков. А теперь при ясном небе воздух прогрелся и продолжает прогреваться.
- То есть и бабье лето еще будет во второй половине сентября?
- Да, по нашим расчетам, ожидается еще один период хорошей погоды.
СРАВНИМ
Бывало и теплее!
Дата Температурный рекорд (за 140 лет метеонаблюдений)
30.08 +31,5 (1938 год)
+31,8 (1890)
1.09 +30,8 (1938)
2.09 +28,7 (1995)
3.09 +32,3 (1890)
4.09 +29,5 (1938)
ИСТОЧНИК KP.RU
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