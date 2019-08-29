Погода в Москве 30 августа - 4 сентября: Осень? Нет, не слышали

Осень уже через два дня, если верить календарю. И москвичи изо всех сил пользуются теплыми солнечными днями: приятно ж погулять в летних платьях, пообедать на террасе, отдохнуть в выходные на природе...

Хорошая новость: все эти удовольствия можно растянуть еще как минимум на неделю. Потому как осень в воскресенье наступит только по календарю. В прогнозах же на нее никакого намека. Наоборот, все теплее и теплее! Температура будет на 5 - 7 градусов выше климатических норм.

Вот прогноз Гидрометцентра России на 30 августа - 4 сентября:

В пятницу и субботу, в последние дни лета, +24 градуса, солнечно и сухо.

В воскресенье, 1 сентября, +25, и лишь в некоторых районах Москвы и области возможны небольшие дожди.

В понедельник и вторник, 2 - 3 сентября, распогодится до +26, небо ясное, без осадков.

В среду, 4 сентября, уже +27 градусов, хотя местами не исключены короткие дожди.

Надолго ли такая красота?

- Во второй половине следующей недели ожидается похолодание до +20 градусов, с небольшими дождями. Но всего на пару дней. Потом снова потеплеет. Уже не до +27 градусов, но +23...+24 вполне возможны. А это тоже скорее летняя погода, чем сентябрьская, - радует прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

- Это бабье лето нынче такое раннее и жаркое?

- Нет, это еще самое обычное лето, просто слегка затянувшееся. И по срокам, и по синоптической ситуации. Бабье лето ведь почему бабьим называется? Заканчивались полевые работы, женщины могли отдохнуть, это происходило после 14 сентября - с началом осени по старому стилю. В атмосфере в это время обычно господствует Азорский антициклон, обеспечивающий сухую, солнечную и сравнительно теплую погоду в том числе и в средней полосе России. Сейчас солнце и теплынь принес совсем другой антициклон, образовавшийся над северо-западом России. Сначала он затянул к нам сухой, но холодный воздух из Арктики, поэтому в середине недели температура слегка понизилась, в ночь на 29 августа едва не дошло до заморозков. А теперь при ясном небе воздух прогрелся и продолжает прогреваться.

- То есть и бабье лето еще будет во второй половине сентября?

- Да, по нашим расчетам, ожидается еще один период хорошей погоды.

СРАВНИМ

Бывало и теплее!

Дата Температурный рекорд (за 140 лет метеонаблюдений)

30.08 +31,5 (1938 год)

+31,8 (1890)

1.09 +30,8 (1938)

2.09 +28,7 (1995)

3.09 +32,3 (1890)

4.09 +29,5 (1938)