Каким станет мир через 50 лет: доклад ученых

Технологический облик мира 2069 года обрисовали известные британские футурологи из Royal Academy of Engineering и Institute of Coding по заказу компании Samsung. Газета Daily Mail знакомит с 10 наиболее примечательными прогнозами из доклада, подготовленного учеными. Вот что они ожидают увидеть через 50 лет:

1. Подводные дороги

Экипажи, похожие на контейнеры, будут передвигаться внутри прозрачных герметичных труб. Передвигаться — с большой скоростью. Подводные магистрали свяжут берега разных стран и позволят быстро — меньше, чем за час - добираться из одной в другую. Например, из Великобритании до Швеции. Или из России до Германии.

Подводные магистрали сэкономят место на поверхности.

2. Подземные небоскребы

Здания потянутся не вверх, а вниз — в недра на несколько сотен метров. Это сильно сэкономит место на поверхности, а в случае землетрясений или ураганов, которых с годами будет все больше, обезопасит проживание.

Подводные дороги вполне могут протянутся к подземным сооружениям - "землескрёбам".

3. Дома, которые очищают сами себя.

Системы автоматизированной уборки помещений позволят не утруждать себя вениками, тряпками и пылесосами. Квартира очистится сам — в хорошем смысле слова — по заранее заданной программе. Отработает ее, когда хозяева спят или ушли на службу.

4. Отели в космосе.

Гостиничные номера появятся не только у Земли — на каких-нибудь орбитальных «курортах», но и у Луны. А то и у других планет. Некоторые отели будут вращаться, создавая собственную силу тяжести.

Отели поднимутся на небывалую высоту.

5. Напечатанные человеческие органы

3D-печать станет обыденной, а органы, изготовленные с помощью так называемых биопринтеров, — весьма распространенными. Замена износившихся органов на искусственные, но живые не будет большой проблемой. Не исключено, что людей можно будет модернизировать, напечатав что-нибудь эдакое. Например, позволяющее быстро бегать или видеть в темноте.

6. Недорогие гамбургеры с насекомыми

Чтобы не оголодать, люди начнут есть насекомых. Они станут основных источником белка. Естественно, в неком переработанном виде.

Свежих съедобных насекомых можно будет выращивать и в домашних условиях — в специальных приспособлениях.

7. Летающие автобусы и такси

В изобилии появятся и небольшие летательные аппараты — воздушные такси и многоместные — воздушные автобусы. И те и другие наконец-то решат проблему пробок, поскольку будут передвигаться выше их.

Дальние перевозки люди начнут совершать в комфортабельных многоразовых ракетах, которые позволят добираться из Москвы до Нью-Йорка примерно на 30 минут.

Летающие автобусы и такси скорее всего будут беспилотными.

8. Контролирующие имплантаты и цифровые помощники

Небольшие датчики станут следить за нашим здоровьем и предупреждать о возможных неполадках. Появятся и некие комплексные цифровые системы — эдакие пожизненные компаньоны, которые будут внедрены в человеческий организм, чтобы оказывать посильную помощь. Например, переводить с одного языка на любой другой, общаться в соцсетях где угодно, получать справочную информацию.

9. Новые виды спорта

Спортивные состязания выйдут в другое измерение. Распространятся в высоту. Появятся игры, напоминающие квиддич из романов Джоан Роулинг про Гарри Поттера. Юные волшебники носились, оседлав метлы, а спортсмены недалекого будущего воспарят на ховербордах — летающих досках.

Квиддич включат в программу летних Олимпийских игр 2068 года.

10. Интерактивные фильмы

Зрители смогут физически участвовать в действии. Соответствующие зрелища и ощущения им обеспечат очки и костюмы виртуальной реальности, которые будут «обманывать» сразу пять чувств.

Прогнозы отнюдь не фантастические — основы технологических изменения, напророченных авторами футуристического доклада, заложены. Более того, многие уже начались. Тем не менее ученые не гарантируют, что будущее окажется в точности таким, каким они его себе представляют.

Жаклин де Рохас (Jacqueline de Rojas)— одна из прорицательниц - не сомневается, что «следующие 50 лет принесут самые большие технологические изменения и инновации, которые мы когда-либо видели в нашей работе и отдыхе». И в то же время предупреждает: «цифровая революция, как и промышленная, случившаяся 250 лет назад, ставит под сомнение все наши предположения о будущей жизни».

Люди, которые успели познакомиться с докладом, в опросах отмечали: мол, не хотим, чтобы сбылись все прогнозы. Наиболее привлекательными показались самоочищающиеся квартиры, имплантаты, следящие за здоровьем и летающий транспорт. Дожить до такого будущего желали бы 63 процента опрошенных.

КСТАТИ: ПЛОХОЙ ПРОГНОЗ

До 2069 года можем и не дожить. Потому что в 2060 году наступит конец света. Исаак Ньютон предсказал

Сэр Исаак Ньютон увлекался не только физикой и математикой. Занимался еще алхимией, оккультизмом, астрологией, теологией. И помимо сочинения своих знаменитых законов расшифровывал Библию. Манускрипт с далекими от физики трудами хранится в Еврейской национальной библиотеке Иерусалима. В нем — в этом манускрипте — исследователи и обнаружили своего рода «последний закон Ньютона». А именно пророчество о конце света.

Дату конца света Ньютон вычислил математически, расшифровывая Книгу пророка Даниила (Ветхий Завет). Ученый был уверен, что Бог избрал пророка Даниила как раз для толкования будущего.

Исаак Ньютон занимался не только физикой.

Подбираясь к результату, Ньютон исписал четыре с половиной тысячи страниц, которые вместили 1,3 миллиона слов и формул. Ученый искал алгоритм, который бы позволил использовать информацию, содержащуюся в Библии, для предсказаний грядущих событий. Получилось ли у него, еще неизвестно - исследователи творчества Ньютона разобрались далеко не во всем манускрипте. Но предсказание о конце света в 2060 году обнаружили.

В Книге пророка Даниила Ньютон нашел указание на «греховный и нечистый» период, который длился 1260 лет. Вычислил, что он - этот период - начался в 800 году после Рождества Христова. Прибавил 1260 лет и получил 2060 год.

В поисках зашифрованных в Библии алгоритмов Ньютон исписал тысячи страниц.

Так что случится уже через 41 год? Из рукописи Ньютона следует, что начнется мировая война, потом будет мор. В результате исчезнет значительная часть человечества.

Лучше бы ученый ошибся. Очень уж хочется провести хотя бы недельку в космическом отеле где-нибудь в районе Сатурна.

Подробнее о пророчествах гениального физика читайте Последний закон Ньютона