«Женщины, вы всё врёте!»

Владимиру 47 лет, он живет в одном из самых больших и красивых городов России. И он одинок. Я видела его фотки в соцсетях: ничего так, интересный. Кроме того, хорошо образован, трудится, развивается. И, что важно, искренне ищет подругу жизни. Жених - мечта любой незамужней барышни от 30 до 50. Вместо «я» он скромно пишет «мужчина». Так ненавязчиво обобщает. Конечно, Владимир – не все мужчины. Но тем не менее, проблема у него исторически типичная.

«Жизнь современного одинокого человека средних лет, как правило, хорошо обустроена. Бытовая техника, супермаркеты с готовой едой и так далее. И только по вечерам мужчина испытывает потребность с кем-то «а поговорить». А поговорить-то и не с кем. Насладившись одиночеством, он регистрируется на сайте знакомств.

И видит… кучу анкет совсем без фото или с одной картинкой, на которой ничего не разобрать. Кто эти дамы? Думаю, скорее всего, замужние. Фото в очках, которые не дают возможности взглянуть в глаза и увидеть красоту женской души, также не впечатляют. Фото с подругами… Мы на таких фото выбираем самую симпатичную. А вы уверены, что на фоне подруги смотритесь более выигрышно? Фото с детьми – отдельный разговор. Знакомитесь вы, уважаемые дамы, а о том, что у вас есть дети, достаточно указать в анкете. Двух-трех-четырех свежих фотографий хватит, чтобы заинтересовать мужчину, поверьте. Но именно свежих, а не десятилетней давности.

Дальше сама анкета. Чего только здесь не встречается! Солнышко, Незнакомка, Свободная, Милашка, Донская казачка, Дзэн, Рыжая. Этими прозвищами вы пытаетесь подчеркнуть свою индивидуальность, а на деле только запутываете кандидатов. Особенно если больше ничего о себе не сообщаете. Пустая анкета – это сплошь и рядом! Другая женская «фишка», которая бесит: зачем вы убавляете себе возраст? Ладно на год-два, а то на десять! Да, вы прекрасно выглядите, но хочется правды.

Чувство юмора в анкете – это отлично. Но в меру. Иногда за шутками не видно реального человека. Вот, например, пишет дама, что у нее есть ковер-самолет. Забавно, но что мне делать с этой информацией?

Вы говорите, вас раздражают наши избитые фразы: «Привет. Как дела?», «Привет. Пообщаемся?» Все-таки будьте снисходительны к нам. Мы не Пушкины. Вдруг человек, написавший банальное «Привет!», окажется хорошим собеседником и достойным спутником жизни? А вы на корню отсекаете возможность счастья – так, будто вам это не нужно.

Бытует мнение, будто выбирает мужчина, а на самом деле – женщина. Мужчина выбирает ту, которая выбрала его. Как будут развиваться отношения, решаете вы и только вы, милые дамы

Владимир».

Вот с последним абзацем, Владимир, не соглашусь: выбор – дело обоюдное. Я, например, могу Брэда Питта выбрать, но выберет ли он меня? После Анжелины-то?

В остальном согласна. Любит наша сестра лакирнуть свою личность в интернете. Но мне кажется, это не злой умысел, а некая дань ритуалу ухаживаний. Она убегает, он догоняет. Конечно, я могу вывалить всю правду до копейки, мол, здрасьте, я Дарь Михална Завгородняя, продавец-кассир пятого разряда. Но как-то это… неэротично. Другое дело – «Милашка». Тут и кокетство, и безрассудство, и обещание страсти: «Догоня-ай!» И побежала такая, шурша юбками.

Кстати, один ваш коллега, Фридрих Ницше, человек эпохи корсетов и вуалей, набрасывался на женщин куда жестче: «Какое дело женщине до истины! Её великое искусство есть ложь. Её главная забота — иллюзия и красота».

Крик души прямо. И можно его понять. Только представьте, приходит на свидание барышня. А на ней не модный шмот, не очки, а костюм в стиле модерн девяностых годов позапрошлого века. Про вуаль и корсет я уже сказала. Плюс – на попе турнюр, вместо ног – юбки в три ряда. Так еще шевелюра под шляпой. А вдруг там лысина?

У мужчин вплоть до XX века крыша ехала от дамских иллюзий. Некоторые – от отчаяния – ударялись в мизогинию, как упомянутый товарищ Ницше. Другие придумывали лайфхаки типа феминистического движения, спасибо им.

Вы, дорогой автор письма, хотите, чтобы было попроще, ваши визави в интернете – чтоб посложнее. Древний закон любовной игры. Возможно, он когда-то совсем устареет. Но без него скучно будет.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны с моими мыслями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Мой адрес: dariaz@kp.ru