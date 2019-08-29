Лунный календарь на сентябрь 2019: фазы Луны, благоприятные дни
1 сентября, воскресенье
3-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Энергия дня мощная, всепоглощающая, местами даже агрессивная. Стоит особенно контролировать свои желания, поступки и фразы.
У этого дня выраженный эффект бумеранга. Так что спешите делать добро!
Именинники: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла, Феофан
2 сентября, понедельник
4-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Символ дня - дерево. Благоприятный период для познания и вместе с тем хороший момент для общения со старшим поколением. От него тоже можно получить много полезных знаний.
Именинники: Виктор, Владимир, Дементий, Иван, Максим, Никон, Тимофей, Феодор.
3 сентября, вторник
5-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
Чтобы достичь желаемой цели, придется выложиться на 200 процентов. Удачный и счастливый день. Он потребует твердых, смелых шагов и принятия быстрых решений.
Именинники: Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.
4 сентября, среда
6-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
Нейтральный день. Однако он совсем не предусматривает рисков и форсирования событий. Лучше использовать его для оценки ситуации и «ориентации на местности».
Именинники: Александр, Алексий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Федор, Феликс.
5 сентября, четверг
7-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
Сегодня удастся понять смысл некоторых важных вещей. Наступит прозрение и озарение. Только после того, как в душе воцарится спокойствие, можно принимать решения и строить планы на будущее.
Именинники: Ефрем, Иван, Николай, Павел.
6 сентября, пятница
8-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.
День под знаком возрождения. Откроется второе дыхание, придут новые силы. Их нужно использовать, чтобы завершить начатое. Возможны перепады настроения, так что берегите эмоции.
Именинники: Арсений, Георгий, Петр.
7 сентября, суббота
9-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Стихия дня - Огонь. Будет много спонтанных порывов. Лучше не принимать решения и постараться не общаться с людьми, которые вас плохо знают: поступки могут быть неправильно истолкованы.
Именинники: Владимир, Епифан, Иван, Моисей.
8 сентября, воскресенье
10-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Самое верное - провести день в кругу семьи и близких людей. Не надо потрясений. Важно напитаться любовью и добрыми эмоциями.
Именинники: Адриан, Виктор, Димитрий, Георгий, Мария, Наталия, Петр.
9 сентября, понедельник
11-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.
Один из самых мощных дней лунного месяца. Направьте энергию на покорение больших целей. Постарайтесь не нервничать и не делать что-либо на зло.
Благоприятный момент для общения с природой. Поездка в лес способна снять нервозность и стресс.
Именинники: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Мефодий, Михаил, Никон, Савва, Степан.
10 сентября, вторник
12-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
День обязательно стоит посвятить себе. И речь не о внешнем виде, а о внутреннем состоянии, о душе. Приведите чувства и мысли в порядок. Настройтесь на позитив и любовь. Подумайте об ошибках и о том, как их исправить. Сейчас, кстати, лучшее время для этого.
Именинники: Анна, Василий, Георгий, Демид, Иван, Макар, Николай, Павел, Савва, Серафим, Сергий, Стефан, Федор.
11 сентября, среда
13-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.
День открытия дверей. Используйте его, чтобы обратиться к кому-либо с просьбами, чтобы изменить свою жизнь. Особенно удачный момент для людей творческих, ищущих необычные пути решения задач.
Именинники: Иван.
12 сентября, четверг
14-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Главное сейчас завершить все начатое. Редкий момент, когда есть возможность исправить ошибки и наладить мир с теми, с кем вы находитесь в ссоре.
День очищения души, тела, а также наведения порядка в жилище.
Именинники: Александр, Арсений, Гавриил, Григорий, Даниил, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнат, Леонид, Макар, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Федор.
13 сентября, пятница
15-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.
Активные действия, уверенность в себе — слагаемые успеха. Многие дела будут по плечу. Однако возможны внезапные «крутые повороты». Будте готовы к различным вариантам развития событий.
Именинники: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон.
14 сентября, суббота
16-й лунный день. Полнолуние в Рыбах.
Спокойствие и умиротворение. Не следует делать резких движений, принимать поспешных решений и пытаться объять необъятное. Сейчас только созерцание и отдых. Постарайтесь не сталкиваться с неприятными вам людьми, дабы не нарушить свой душевный покой.
Именинники: Марфа, Наталия, Семен, Татьяна.
15 сентября, воскресенье
17-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
День радости и легкости. Не стоит посвящать день серьезным задачам. Куда как плодотворнее будет провести его с семьей и друзьями, а также в поисках прекрасного. Приветствуются походы на выставки, в театр, выезды на природу.
Возможны неожиданные встречи.
Именинники: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Стефан, Федор, Филипп, Юлиан.
16 сентября, понедельник
18-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Преобразования в себе самом. Сейчас хорошо закладывать новые привычки, приступать к здоровому образу жизни.
У этого дня — свойства зеркала. Все, что происходит с нами сегодня — возмездие, отражение наших поступков.
Именинники: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феофан, Филипп, Харитон.
17 сентября, вторник
19-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Нервозность, раздражительность сегодня будут донимать с утра и до вечера. Надо чудесным образом набраться терпения, дабы не реагировать на выпады окружающих и на необоснованные нападки начальства. Помните, утро вечера мудренее.
Именинники: Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иван, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Федор, Юлиан.
18 сентября, среда
20-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Если в ваших планах достижение успеха, то вы должны четко представлять себе конечную (на этом этапе!) цель. Сейчас как раз самый тот момент, чтобы обмозговать все как следует и расписать для себя план во всех подробностях.
Именинники: Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.
19 сентября, четверг
21-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Редкий момент, когда решения нужно принимать стремительно, более полагаясь на собственную интуицию, нежели на умозаключения. Берите приступом крутые вершины и не сомневайтесь в победе.
Именинники: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.
20 сентября, пятница
22-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
День получения и передачи знаний, накопления опыта. Посещайте лекции, мастер-классы, овладевайте новыми навыками. Отличный момент для того, чтобы отправиться в путешествие или командировку.
Именинники: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иоанн, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.
21 сентября, суббота
23-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.
Яркая энергия дня может легко перейти в агрессию, если ее не обратить в нужное русло. Потому, утрамбовывайте свой график и вперед к неизведанным горизонтам!
Именинники: Иван, Георгий, Юлиан.
22 сентября, воскресенье
24-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
День когда все можно начать сначала. Главное, не бояться поставленных целей. Отличная возможность наладить порушенные связи — дружеские или рабочие.
Именинники: Аким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергий, Феодосий, Харитон.
23 сентября, понедельник
25-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.
Этот день отлично подходит для создания новых связей, для новых знакомств. Кстати, вероятно. Назначайте также свидания и занимайтесь матримониальными хлопотами.
Именинники: Андрей, Василий, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.
24 сентября, вторник
25-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Не нужно проявлять поспешность, перед тем, как вынести решение. Просчитайте все риски и все варианты развития событий. Скорее всего, ситуация не так проста и однозначна, как кажется на первый взгляд.
Именинники: Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергий.
25 сентября, среда
26-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.
Удвойте внимание в обращении с деньгами и с ценностями. Сейчас повышается опасность быть обманутым или обворованным.
При этом, день наполнен мудростью — самое то для принятия важных решений.
Именинники: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Никодим, Николай, Семен, Феодор,
26 сентября, четверг
27-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Чтобы не быть погребенным в повседневных делах, с самого утра стоит определить приоритетные, главные цели и отсечь все, что имеет второстепенный характер. Только так получится достичь успеха.
Именинники: Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.
27 сентября, пятница
28-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.
Самые подходящие занятия на день — созерцание, чтение, медитация. То есть, стоит как-то обойтись без активных действий. Постарайтесь не выплескивать эмоции и не реагировать на выпады окружающих.
Именинники: Иван, Николай.
28 сентября, суббота
29-й/1-й лунный день. Новолуние в Весах.
Тяжелый день. Перепады настроения, обиды, агрессия - вот далеко не полный список его характеристик. Постарайтесь провести день в одиночестве.
Именинники: Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Яков.
29 сентября, воскресенье
2-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Сегодня важно сделать правильный задел на грядущие большие дела. От основы будет зависеть дальнейший успех. А вообще день обладает потрясающей возможностью воплощать самые смелые проекты.
Именинники: Алексий, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Людмила, Сергий.
30 сентября, понедельник
3-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.
День любви и наслаждений. Его стоит использовать для романтических свиданий, для зачатия.
В то же время именно сейчас возможны откровенные разговоры по душам во время которых можно узнать не только много нового, но и сделать неожиданные выводы.
Именинники: Александра, Вера, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Павел, Серафим, Софья, Феодосий.
ИСТОЧНИК KP.RU