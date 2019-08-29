Лунный календарь на сентябрь 2019: фазы Луны, благоприятные дни

1 сентября, воскресенье

3-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Энергия дня мощная, всепоглощающая, местами даже агрессивная. Стоит особенно контролировать свои желания, поступки и фразы.

У этого дня выраженный эффект бумеранга. Так что спешите делать добро!

Именинники: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла, Феофан

2 сентября, понедельник

4-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Символ дня - дерево. Благоприятный период для познания и вместе с тем хороший момент для общения со старшим поколением. От него тоже можно получить много полезных знаний.

Именинники: Виктор, Владимир, Дементий, Иван, Максим, Никон, Тимофей, Феодор.

3 сентября, вторник

5-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Чтобы достичь желаемой цели, придется выложиться на 200 процентов. Удачный и счастливый день. Он потребует твердых, смелых шагов и принятия быстрых решений.

Именинники: Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.

4 сентября, среда

6-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

Нейтральный день. Однако он совсем не предусматривает рисков и форсирования событий. Лучше использовать его для оценки ситуации и «ориентации на местности».

Именинники: Александр, Алексий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

5 сентября, четверг

7-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Сегодня удастся понять смысл некоторых важных вещей. Наступит прозрение и озарение. Только после того, как в душе воцарится спокойствие, можно принимать решения и строить планы на будущее.

Именинники: Ефрем, Иван, Николай, Павел.

6 сентября, пятница

8-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

День под знаком возрождения. Откроется второе дыхание, придут новые силы. Их нужно использовать, чтобы завершить начатое. Возможны перепады настроения, так что берегите эмоции.

Именинники: Арсений, Георгий, Петр.

7 сентября, суббота

9-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Стихия дня - Огонь. Будет много спонтанных порывов. Лучше не принимать решения и постараться не общаться с людьми, которые вас плохо знают: поступки могут быть неправильно истолкованы.

Именинники: Владимир, Епифан, Иван, Моисей.

8 сентября, воскресенье

10-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Самое верное - провести день в кругу семьи и близких людей. Не надо потрясений. Важно напитаться любовью и добрыми эмоциями.

Именинники: Адриан, Виктор, Димитрий, Георгий, Мария, Наталия, Петр.

9 сентября, понедельник

11-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Один из самых мощных дней лунного месяца. Направьте энергию на покорение больших целей. Постарайтесь не нервничать и не делать что-либо на зло.

Благоприятный момент для общения с природой. Поездка в лес способна снять нервозность и стресс.

Именинники: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Мефодий, Михаил, Никон, Савва, Степан.

10 сентября, вторник

12-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

День обязательно стоит посвятить себе. И речь не о внешнем виде, а о внутреннем состоянии, о душе. Приведите чувства и мысли в порядок. Настройтесь на позитив и любовь. Подумайте об ошибках и о том, как их исправить. Сейчас, кстати, лучшее время для этого.

Именинники: Анна, Василий, Георгий, Демид, Иван, Макар, Николай, Павел, Савва, Серафим, Сергий, Стефан, Федор.

11 сентября, среда

13-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

День открытия дверей. Используйте его, чтобы обратиться к кому-либо с просьбами, чтобы изменить свою жизнь. Особенно удачный момент для людей творческих, ищущих необычные пути решения задач.

Именинники: Иван.

12 сентября, четверг

14-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Главное сейчас завершить все начатое. Редкий момент, когда есть возможность исправить ошибки и наладить мир с теми, с кем вы находитесь в ссоре.

День очищения души, тела, а также наведения порядка в жилище.

Именинники: Александр, Арсений, Гавриил, Григорий, Даниил, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнат, Леонид, Макар, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Федор.

13 сентября, пятница

15-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Активные действия, уверенность в себе — слагаемые успеха. Многие дела будут по плечу. Однако возможны внезапные «крутые повороты». Будте готовы к различным вариантам развития событий.

Именинники: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Мирон.

14 сентября, суббота

16-й лунный день. Полнолуние в Рыбах.

Спокойствие и умиротворение. Не следует делать резких движений, принимать поспешных решений и пытаться объять необъятное. Сейчас только созерцание и отдых. Постарайтесь не сталкиваться с неприятными вам людьми, дабы не нарушить свой душевный покой.

Именинники: Марфа, Наталия, Семен, Татьяна.

15 сентября, воскресенье

17-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

День радости и легкости. Не стоит посвящать день серьезным задачам. Куда как плодотворнее будет провести его с семьей и друзьями, а также в поисках прекрасного. Приветствуются походы на выставки, в театр, выезды на природу.

Возможны неожиданные встречи.

Именинники: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Стефан, Федор, Филипп, Юлиан.

16 сентября, понедельник

18-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Преобразования в себе самом. Сейчас хорошо закладывать новые привычки, приступать к здоровому образу жизни.

У этого дня — свойства зеркала. Все, что происходит с нами сегодня — возмездие, отражение наших поступков.

Именинники: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феофан, Филипп, Харитон.

17 сентября, вторник

19-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Нервозность, раздражительность сегодня будут донимать с утра и до вечера. Надо чудесным образом набраться терпения, дабы не реагировать на выпады окружающих и на необоснованные нападки начальства. Помните, утро вечера мудренее.

Именинники: Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иван, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Федор, Юлиан.

18 сентября, среда

20-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Если в ваших планах достижение успеха, то вы должны четко представлять себе конечную (на этом этапе!) цель. Сейчас как раз самый тот момент, чтобы обмозговать все как следует и расписать для себя план во всех подробностях.

Именинники: Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

19 сентября, четверг

21-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Редкий момент, когда решения нужно принимать стремительно, более полагаясь на собственную интуицию, нежели на умозаключения. Берите приступом крутые вершины и не сомневайтесь в победе.

Именинники: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

20 сентября, пятница

22-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

День получения и передачи знаний, накопления опыта. Посещайте лекции, мастер-классы, овладевайте новыми навыками. Отличный момент для того, чтобы отправиться в путешествие или командировку.

Именинники: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иоанн, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.

21 сентября, суббота

23-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Яркая энергия дня может легко перейти в агрессию, если ее не обратить в нужное русло. Потому, утрамбовывайте свой график и вперед к неизведанным горизонтам!

Именинники: Иван, Георгий, Юлиан.

22 сентября, воскресенье

24-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

День когда все можно начать сначала. Главное, не бояться поставленных целей. Отличная возможность наладить порушенные связи — дружеские или рабочие.

Именинники: Аким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергий, Феодосий, Харитон.

23 сентября, понедельник

25-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Этот день отлично подходит для создания новых связей, для новых знакомств. Кстати, вероятно. Назначайте также свидания и занимайтесь матримониальными хлопотами.

Именинники: Андрей, Василий, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

24 сентября, вторник

25-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Не нужно проявлять поспешность, перед тем, как вынести решение. Просчитайте все риски и все варианты развития событий. Скорее всего, ситуация не так проста и однозначна, как кажется на первый взгляд.

Именинники: Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергий.

25 сентября, среда

26-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Удвойте внимание в обращении с деньгами и с ценностями. Сейчас повышается опасность быть обманутым или обворованным.

При этом, день наполнен мудростью — самое то для принятия важных решений.

Именинники: Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Никодим, Николай, Семен, Феодор,

26 сентября, четверг

27-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Чтобы не быть погребенным в повседневных делах, с самого утра стоит определить приоритетные, главные цели и отсечь все, что имеет второстепенный характер. Только так получится достичь успеха.

Именинники: Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.

27 сентября, пятница

28-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Самые подходящие занятия на день — созерцание, чтение, медитация. То есть, стоит как-то обойтись без активных действий. Постарайтесь не выплескивать эмоции и не реагировать на выпады окружающих.

Именинники: Иван, Николай.

28 сентября, суббота

29-й/1-й лунный день. Новолуние в Весах.

Тяжелый день. Перепады настроения, обиды, агрессия - вот далеко не полный список его характеристик. Постарайтесь провести день в одиночестве.

Именинники: Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Яков.

29 сентября, воскресенье

2-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Сегодня важно сделать правильный задел на грядущие большие дела. От основы будет зависеть дальнейший успех. А вообще день обладает потрясающей возможностью воплощать самые смелые проекты.

Именинники: Алексий, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Людмила, Сергий.

30 сентября, понедельник

3-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе.

День любви и наслаждений. Его стоит использовать для романтических свиданий, для зачатия.

В то же время именно сейчас возможны откровенные разговоры по душам во время которых можно узнать не только много нового, но и сделать неожиданные выводы.

Именинники: Александра, Вера, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Павел, Серафим, Софья, Феодосий.