2019-08-29T12:03:48+03:00
Звезды

«Стеснение пропало»: Киркоров поскандалил на «Новой волне»

Перед премьерой нового хита «Лунный гость» артист устроил разнос техникам
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Номер Филиппа и правда получился весьма эффектнымНомер Филиппа и правда получился весьма эффектнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Если у тебя начальник Филипп Киркоров, спокойно на печи не отлежишься, поэтому его команда работает, как часы. Перфекционизм артиста проявился и на «Новой волне» в Сочи и вверг в шок технические службы конкурса. Кто бы мог подумать, что суперзвезда такого уровня приходит на репетицию без опозданий.

К слову, в Сочи стоит дикая жара. Душно так, что все еле ползают, не то, что поют. Именно поэтому отменила репетицию София Ротару, отправив вместо себя на площадку звукорежиссера. Побоялась получить тепловой удар.

София Ротару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

София РотаруФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А Киркоров приехал на площадку точно в срок, но как оказалось, техническая служба была не готова к репетиции, задержалась в столовке. Артист был так возмущён, что его звонкие маты в адрес «прогульщиков» попали в Сеть.

- Премьеру песни «Лунный гость» готовили несколько месяцев с международной командой, поэтому важна была каждая деталь в номере, - рассказал «КП» директор артиста Геннадий Рыбак.

Если у тебя начальник Филипп Киркоров, спокойно на печи не отлежишься Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если у тебя начальник Филипп Киркоров, спокойно на печи не отлежишьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Филигранно выстроенное выступление в результате превзошло ожидания и вызвало мурашки у зрителей, сорвав овации. Подготовка к номеру потребовала больше внимания и времени, так как артист перфекционист. Под горячую руку попали технические службы, которые не вовремя решили пойти на обед, - объяснил «КП» представитель Филиппа Киркорова.

Номер Филиппа и правда получился весьма эффектным. И песня «Лунный гость», которую для артиста написали Алексей Романов и Михаил Гуцериев, была абсолютно в его лирическом стиле, с традиционным киркоровским надрывом. Что и говорить, Филипп хоть и король шоу-биза и скандалов, но и мастер пронзительных баллад. Многие в зале плакали...

Филиппу ещё повезло, у него есть замечательные дети, которые спасают его от одиночества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филиппу ещё повезло, у него есть замечательные дети, которые спасают его от одиночестваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это песня про публичное одиночество. На сцене и за кулисами все так эффектно: дорогущий костюм от Дольче, куча людей вокруг, которые, играя чувствами, хотят оторвать от тебя и твоей славы свой кусок. Но как только кулисы закрываются - артист остаётся наедине с самим собой.

Филиппу ещё повезло, у него есть замечательные дети, которые спасают его от одиночества.

- Мы только что это сделали.....

Премьера песни «Лунный гость», написанная специально для меня Алексеем Романовым на стихи Михаила Гуцериева на вечере премьер на «Новой волне» в блистательной постановке Назара Дидука, в сопровождении лучшего украинского балета «Freedom» Елены Коляденко.

Филипп Киркоров с сыном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров с сыномФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все-таки Украина рулит в шоу-бизнесе очень креативно, модно, современно и актуально! Горжусь дружбой и работой с вами, ребята! Спасибо!

Это был очень непростой номер с очень глубоким смыслом и определенным месседжем (посланием - Ред.) в наше очень неспокойное время. Спасибо ещё раз, и до встречи снова и снова в творческой галактике смелых и самоотверженных! - поблагодарил свою команду Филипп Киркоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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