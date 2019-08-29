2019-08-29T13:20:56+03:00
В мире

Национальность преступников в Германии перестанет быть секретом

В ФРГ начали отменять политкорректное табу
Алексей ВАРЕНОВ
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Теперь подходы полиции принципиально меняетсяТеперь подходы полиции принципиально меняетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Национальность преступников в сообщениях немецкой полиции для прессы отныне будет указываться всегда, когда она точно определена. Пока что это касается только правоохранительных органов земли Северная Рейн-Вестфалия, но велика вероятность, что другие земли ФРГ охотно пойдут по этому же пути. Разумеется, в интересах большей информационной прозрачности работы полицейских.

Это небольшое изменение в документах земельного МВД стало колоссальным шагом для немецкой правоохранительной системы. Ранее разглашение национальности преступников для СМИ было строгим табу. Официально - чтобы не провоцировать дискриминацию к национальным меньшинствам по признаку их низкой законопослушности. Неофициально - чтобы скрывать то, что все давно и так знали: немалую часть преступлений в Германии совершают мигранты.

Теперь подходы полиции принципиально меняется. Отныне происхождение нарушителей закона будет упоминаться во всех случаях, в том числе - когда черту закона преступят коренные немцы. У публики появится возможность самой сложить два плюс два. Складывается впечатление, что немецкая полиция больше не видит необходимости скрывать от населения информацию, ставящую под сомнение иммиграционную политику фрау-канцлера А.Меркель.

Ожидаемо эта новость вызвала напряжение в некоторых национальных диаспорах. Новая открытость немецкой полиции не скроет от общественности, что преступник, столкнувший 29 июля во Франкфурте-на-Майне 8-летнего мальчика под поезд, приехал из Эритреи, а большинство подозреваемых в массовых издевательствах и приставаниях к женщинам в Кёльне в первую ночь 2015 года оказались выходцами из Стран Северной Африки. Но те же диаспоры видят и положительный момент: открытая статистика затронет и коренных немцев. В массовом сознании местные преступники тоже перестанут выглядеть белыми и пушистыми на фоне иммигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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