«Он нарушает, а я виноват!»: москвич почти десять лет платит штрафы за полного тезку

Жили-были в Москве два Андрея Николаевича Гусева. Родились они в один день, но в огромном мегаполисе могли бы никогда не узнать о существовании друг друга, если бы совсем не сказочный сюжет. Из-за полного совпадения ФИО и даты рождения уже почти десять лет один Андрей отдувается за проделки другого.

К сообщениям : «с вашей карты списаны средства по исполнительном производству...» 38-летний Андрей Гусев, сотрудник одного из столичных заводов, кажется, уже привык.

- Штрафы выписаны на не принадлежащий мне автомобиль. Но кого это волнует. Приставы делают запросы в банки, в которых указывают только ФИО, дату и место рождения. И вуаля: деньги мои стали чужими, - возмущается Андрей.

В руках у мужчины, который от такого беспредела явно устал, огромная пака с документами. За эти годы он куда только не жаловался: даже президенту писал. А началось все в 2009-м году. Тогда Андрей неожиданно для себя узнал, что оказывается взял кредит в банке и попал в список злостных неплательщиков.

- А сначала вообще ничего не понял: какая новая машина, какой кредит... Мне каждый день звонили коллекторы говорили, что срочно нужно вернуть крупную сумму денег, угрожали. Мне в тот момент было просто страшно. Пришлось доказывать что я не тот Андрей. Ходил в этот банк, показывал свой паспорт. Поверьте, нервотрепка еще та, - возмутился Андрей.

Но ситуация с коллекторами оказалась еще цветочками. Ягодки пошли после того как полного тезку Андрея лишили водительского удостоверения.

- В тот момент уже я купил новую машину. Счастливый, довольный приехал на техосмотр. Отдал документы на проверку, он у меня все в порядке были. Пока ждал, появились менты. Они сходу заявили, что я лишен водительского удостоверения и за то что сел за руль меня увезли в изолятор. Дикость полная, но я там двое суток просидел. Именно столько времени им понадобилось, чтобы выяснить, что я совсем другой Андрей. Меня выпустили и даже не извинились, мол не серчай перепутали, такое бывает.

Искать своего тезку Андрей не пыталсяФото: Личный архив

И снова жалобы и снова отписки в ответ (документы есть в распоряжении редакции). Больше двух лет водительское удостоверение Андрея числилось в списке аннулированных. Ошибку исправили только после его третьего письма президенту. Тогда пообещали, что больше проблем не будет. Но снова-здорово!

- Последний случай был несколько дней назад. С карты списали пять с половиной тысяч рублей, опять за штрафы моего «любимого» тезки. И это накануне 1 сентября, когда у меня, как у отца двоих детей каждая копейка на счету, - вздыхает Андрей.

После этого случая он написал очередное заявление в прокуратуру, но ответ пока не пришел. Искать своего тезку Андрей не пытался. Но если вдруг они случайно встретятся, обещает подарит ему ПДД, чтобы не нарушал. Нам же найти второго Андрей Николаевича Гусева удалось. Живет себе и ус не дует.

- Да я обо всем этом от вас узнал. Я-то тут причем. Мне тоже штрафы присылают и я их плачу. Если он за меня рассчитался, так я готов компенсировать, это не проблема. А к путанице я никакого отношения не имею, - заявил второй Андрей Гусев.

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«За ошибки кто-то должен заплатить!»

- Такие случаи, к сожалению, не редкость для больших городов. Уже много лет говорят о создании единой базы, которой могли бы пользоваться все государственные органы. Но пока ее нет. В результате ведомства пишут запросы друг другу: проверили ФИО, дату рождения и готово. Пострадавшему герою и тем, кто попал в такую ситуацию, стоит не ограничиваться одними только жалобами в прокуратору. Не стоит бояться гражданских исков в суд, тем более что есть и материальный и моральный вред. Госслужащих стоит наказывать рублем, может после этого они станут внимательнее, - посоветовал адвокат Андрей Нестеров.