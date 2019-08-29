2019-08-29T15:27:23+03:00
Происшествия

У Бондарчука украли телефон прямо на съемочной площадке

Эта же участь постигла актера Евгения Миронова
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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У Бондарчука украли телефон на съмочной площадкеУ Бондарчука украли телефон на съмочной площадкеФото: Олег ЗОЛОТО
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Режиссера Федора Бондарчука обокрали прямо на съемочной площадке. Как передает источник Kp.ru, у артиста украли телефон IphoneX стоимостью 100 тысяч рублей. Происшествие произошло 28 августа в Москве во время съемок программы "Кино в деталях".

На место сразу же вызвали полицейских. Они опросили очевидцев и выяснили, что около 12:30 на площадку проник неизвестный парень, который пробыл там до 13:40 и спокойно ушел. Предположительно, он зашел в гримерную комнату № 108, где и лежали вещи Бондарчука. Все приняли парня за обычного работника.

В ходе следствия выяснилось, что телефон украли и у актера Евгения Миронова. У него пропал Iphone7 стоимостью 30 тысяч рублей. Однако артист уехал со съемочной площадки еще до приезда полицейских, и не стал писать заявление.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту хищения чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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