У Бондарчука украли телефон прямо на съемочной площадке

Режиссера Федора Бондарчука обокрали прямо на съемочной площадке. Как передает источник Kp.ru, у артиста украли телефон IphoneX стоимостью 100 тысяч рублей. Происшествие произошло 28 августа в Москве во время съемок программы "Кино в деталях".

На место сразу же вызвали полицейских. Они опросили очевидцев и выяснили, что около 12:30 на площадку проник неизвестный парень, который пробыл там до 13:40 и спокойно ушел. Предположительно, он зашел в гримерную комнату № 108, где и лежали вещи Бондарчука. Все приняли парня за обычного работника.

В ходе следствия выяснилось, что телефон украли и у актера Евгения Миронова. У него пропал Iphone7 стоимостью 30 тысяч рублей. Однако артист уехал со съемочной площадки еще до приезда полицейских, и не стал писать заявление.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту хищения чужого имущества.