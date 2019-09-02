2019-08-29T21:33:31+03:00
Умные вещи

Наука, кино и воспитание детей: Яндекс назвал самые популярные подкасты

Больше всего пользователи ждут новых записей про пивоварение и садоводство
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Яндекс.Музыка назвала самые популярные подкастыЯндекс.Музыка назвала самые популярные подкастыФото: Яндекс
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Подкасты на Яндекс.Музыке становятся все популярнее. С начала года их прослушивание увеличилось на 60%. В связи с этим, сервис решил узнать, как и зачем пользователи слушают подкасты, и чего им не хватает.

Согласно результатам опроса, большинство россиян слушает подкасты, чтобы узнавать что-то новое и развиваться. Их интересуют новые технологии, IT, кино, иностранные языки и лайфстайл.

В топе оказались "КритМышь" (подкаст о науке и критическом мышлении), "KuJi Podcast" (комедийное шоу), "Отвратительные мужики" (подкаст про кино, музыку, светскую жизнь и видеоигры) и "Сперва роди" (подкаст о воспитании детей).

Респонденты также назвали спикеров, которых они бы очень хотели послушать. Среди них Владимир Познер, Юрий Дудь, Леонид Парфенов, Иван Ургант, Антон Долин и Евгений Баженов (BadComedian).

Яндекс также выяснил, какие подкасты пользователи уже давно ждут. Среди самых популярных ответов - пивоварение и садоводство. Пользователи не прочь послушать и подкасты с жизненными историями или детективными расследованиями. Среди особо ожидаемых также программы про историю и культуру и про отдельные виды спорта.

Если говорить о профессиональных подкастах, то пользователи бы с удовольствием послушали лекции психиатра или айтишника.

Все подкасты можно послушать на странице Яндекс.Музыка в разделе Немузыка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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