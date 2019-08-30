Как выиграть в лотереи от «Столото»: отзывы победителей

Остается только вопрос, как выиграть в лотереи от «Столото»? Попробуем найти ответ в рассказах реальных людей, которым повезло стать лотерейными миллионерами.

«Куплю квартиру!» Отзывы о «Столото»

«Никакого секрета успеха нет, это просто удача», — считает победитель лотереи «Гослото «5 из 36» Евгений Усольцев из Екатеринбурга. Мужчине достался приз в размере 4 075 368 рублей.

Счастливчик так обрадовался своему успеху, что на оформление выигрыша в Москву он приехал в компании родственников. Евгений отпраздновал реальную победу в лотерейном центре «Столото» вместе со своим отцом Данилой и супругой Евгенией.

Фото предоставлено «Столото».

— Жена всегда меня поддерживала в данном увлечении и прибавляла веру, что однажды я выиграю. И вот теперь я тот самый человек, которому достались миллионы рублей. Помню, когда увидел сумму выигрыша в личном кабинете на сайте «Столото», удивился и обрадовался одновременно. Смешанные чувства! — делится отзывом о «Столото» молодой человек.

Благодаря выигрышу мужчина теперь купит квартиру, а также поедет на какой-нибудь русский курорт. Всем участникам он советует верить в себя и в удачу. И как не доверять человеку, которые знает, как выиграть в лотереи от «Столото»?

А вот другая победительница — Татьяна Федосова из Архангельска — уверена, что выиграть в государственную лотерею помогает не удача, а магия чисел. На сайте «Столото» в своем отзыве она рассказала, как ей удалось стать обладательницей 1 600 860 рублей.

Фото предоставлено «Столото».

— Мне повезло в «Гослото «5 из 36». Я покупала билеты всего пару месяцев и уже стала миллионером. Помню, как купила лотерейный билет, а спустя некоторое время в личном кабинете на сайте увидела выигрыш. Вначале подумала, что это обман зрения. Сын перепроверил и подтвердил, что я реально стала победительницей. Конечно же я была счастлива! — добавляет женщина.

После данного тиража Татьяна проанализировала числа, которые помогли ей выиграть. Оказалось, что все они судьбоносные. В 8 лет она удостоилась почетной звезды за успешную учебу в школе, в 16 переехала жить в Архангельск, в 17 получила Ленинскую стипендию, в 19 родила первенца, а в 35 стала начальником отдела Министерства здравоохранения Архангельской области. Именно с этими числами Татьяна ассоциировала удачные моменты в карьере и личной жизни, а теперь еще и в лотерее.

Как и большинство русских людей, победительница хочет потратить выигрыш на недвижимость. Она планирует купить загородный дом, чтобы больше времени проводить на свежем воздухе.

Отзыв о «Столото»: «Понадеялся на русский авось»

Еще одним победителем государственных лотерей стал Андрей Шелягин. Мужчина купил один билет «Гослото «5 из 36» и выиграл 18 903 752 рублей.

Фото предоставлено «Столото».

— Я шел с ночной смены. Был уставшим. Подумал, что нужно поднять себе настроение и купил лотерейный билет. Числа выбрал наугад, так сказать, понадеялся на русский авось. Пришел домой, лег спать и услышал, что пришло СМС от «Столото». Зашел на сайт проверить билет «Гослото» и увидел, что выиграл почти 19 миллионов! Это реальное счастье. Друзья не сразу поверили, думали, что я их обманываю, — рассказывает победитель на сайте компании-распространителя государственных лотерей.

Часть выигрыша Андрей потратит на покупку квартиры.

— Куда потратить остальную сумму — реальный вопрос. Подумаю над данной задачей позже. А пока сделаю маме хороший подарок, у нее скоро юбилей, 80 лет. Может, подарю ей лото, будем играть вместе, — делится мужчина.

Удивительно, но многомиллионный выигрыш не перевернул жизнь обычного русского человека с ног на голову. Он продолжит трудиться на любимой работе. К слову, новоиспеченный миллионер — вальцовщик на металлургическом заводе.

А вот Александр Пчелинцев полагаться на русский авось не стал. Он буквально охотился за лотерейной удачей и поймал ее! В одном из тиражей «Гослото «5 из 36» житель Мурманской области выиграл 1 610 288 рублей.

Фото предоставлено «Столото».

— Несколько раз мне не хватало угадать буквально одно число, чтобы выиграть суперприз. Однажды даже думал, что победил, но это был обман зрения. Однако я не сдавался, участвовал и все же выиграл! Рассказал о победе своей девушке, она даже не думала, что это обман. Сразу же начала строить планы и заказывать подарки, — улыбается молодой человек. — Теперь я точно знаю, как выиграть в лотереи от «Столото».

Счастливчик решил, что потратит выигрыш на ремонт в квартире. Также не забудет про желания любимой, которая составляет ему компанию в участии в лотереях.

Отзывы победителей подтверждают, что любая стратегия может привести к реальной победе. Можно участвовать компанией или одному; тщательно выбирать числа или отмечать комбинацию наугад; участвовать долгие годы или купить первый в жизни билет. Выиграть может абсолютно любой участник.