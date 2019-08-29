2019-08-29T17:37:19+03:00
Досуг

Ольга Кормухина устроит арт-марафон «Белый цветок»

Легендарная рок-певица приглашает на фестиваль в Клину
Оксана ФОМИНА
Поделиться:
Фото: Евгения МорогинаФото: Евгения Морогина
Изменить размер текста:

Рок-певица Ольга Кормухина устраивает Первый всероссийский детский музыкальный фестиваль «Белый цветок».

Этот фестиваль станет пионером: он откроет целую серию фестивалей, которые пройдут во многих городах России. Девиз музыкального форума – #добРОКаждому.

«Белый цветок» - это несколько арт-колобораций и своего рода арт-марафон. Он будет продолжаться 10 часов на четырех площадках.

Его площадки посетят 20 000 человек! И все они непременно станут участниками действа.

На игровой площадке расположится «Творческая мастерская». Там можно побывать на мастер-классах по изготовлению глиняной игрушки и витражей, по росписи пряников, мыловарению, рисованию. Педагоги обещают через игру познакомить ребятню с искусством, наукой, музыкой, литературой.

В парке «Вальс цветов» раскинется уникальная плавучая сцена. На ней развернут коллаборацию для молодежи с участием киноактера Константина Крюкова, сценариста ситкомов Дениса Косякова и поэта Ирины Астаховой. Здесь можно познакомиться с главными направлениями молодежной масс-культуры: блогингом, музыкальными и танцевальными направлениями, а также узнать больше об аниме, косплее, поэтических перфомансах.

Фишкой площадки, расположенной в парке «Сестрорецкий», станет многочасовой танцевальный марафон. Кроме того, там пройдет шоу «Клин в танцах» и встреча с хореографом Егором Дружининым.

Ну и конечно, финал фестиваля. Грандиозный рок-концерт на площади у Ледового дворца. На сцену выйдут Ольга Кормухина, Алексей Белов («Парк Горького»), Хелависа (фолк-рок-группа «Мельница»), восходящая звезда Сергей Сироткин, победитель музыкального телепроекта НТВ «Ты супер!» Диана Анкудинова, рок-группа «Без паники».

Вместе с легендами рока выступят юные артисты - Иван Рогунов и Людмила Серебрякова.

– Наш «Белый цветок» соберет вместе несколько поколений, – говорит заслуженная артистка России Ольга Кормухина . – Царская семья проводила такой фестиваль, чтобы решить главную проблему того времени, заболевание туберкулезом. Мы же решаем главную проблему нашего времени – разобщенность и равнодушие.

В финале участники фестиваля посадят белые цветы в парке у Царской часовни, возведенной Ольгой Кормухиной. Белые цветы для этой красивой акции дети привезут со всех уголков России. Затем, они передадут эстафету дальше, в другие города, где будет проходить фестиваль «Белый цветок».

Каждый гость фестиваля, может внести свою посильную лепту в благотворительность: в сувенирной лавке приобрести оригинальный альбом Ольги Кормухиной и майки – все вырученные от продажи деньги пойдут на восстановление храма на Вологодчине, где проходили съемки клипа песни «Путь».

ГДЕ: Город Клин.

Как добраться: С Ленинградского вокзала электричкой до города Клин. Электропоезда отходят каждые 5-10 мин. Время в пути на «Ласточке» – 53 минуты.

КОГДА: 31 августа, 12.00-22.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
На электричке к паровозам
31 августа приезжайте на Курский вокзал, к бесплатным электричкам, которые повезут всех желающих в Щербинку, на экспериментальное железнодорожное кольцо АО «ВНИИЖТ». (Разумеется, если вы любите железные дороги и все, что с ними связано)
Новости 24
РЖД получит двухэтажные вагоны со спортзалами
Роспотребнадзор Москвы обнаружил нарушения у 98% предприятий, которые торгуют шаурмой
На российские леса напала американская тля
Болтон сообщил, что на встрече с Лукашенко не принято конкретных решений
"Серьезно готовим госпереворот": В Сети опубликовали скандальную переписку о планах Порошенко
Алексей Гончарук назначен премьер-министром Украины
«Тихая прогулка»: Зеленский оценил первые сто дней президентства
Польша приняла решение продавать Украине доставленный из США сжиженный газ
Осужденный в России за шпионаж Сущенко доставлен из колонии в «Лефортово»
Зеленский внес в Раду законопроект «Об обороне Украины»
Названы регионы, где чаще всего срывают платежи по кредитам
Американская сирена сработала на МКС из-за повышения уровня кислорода в российском модуле
Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
«Покажите это фото!»: В Раде появился первый темнокожий депутат
Глава ФАС заявил, что развитие конкуренции в России требует уничтожения госкорпораций
43 процента россиян смотрят телевизор каждый день