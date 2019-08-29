За годы, пока мы были без права голоса: Россия выплатит 54,6 млн. евро Совету Европы

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы. Кругленькую сумму в 54,6 миллионов евро (четыре миллиарда рублей) выделят из казны. Текст распоряжения опубликован на официальным портале правовой информации.

Напомним, откуда взялся такой долг. В 2014 году после присоединения Крыма российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), а также возможности участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но санкции только ужесточались. В итоге в 2017-м Москва заморозила уплату членского взноса до восстановления своих полномочий в организации. В Брюсселе почесали репу — без российских денег Совет Европы мог сесть на мель. Начался торг. Россия пригрозила, что вообще покинет Совет Европы, если наших парламентариев не прекратят ущемлять в правах. Наконец, в этом году наши права в ПАСЕ были восстановлены.

Россия уже заплатила Совету Европы 33 миллиона евро в виде взноса за 2019 год, и вот теперь отдаст еще и долг. Юридически тут, конечно, не подкопаешься. Если Россия хочет остаться в Совете Европы и, как следствие, в ПАСЕ, долги по взносам нужно заплатить. Именно то, что Россия своими огромными взносами фактически кормит Совет Европы, и помогло вернуть нашим парламентариям право голоса в Парламентской ассамблее. Если бы не деньги, рот бы нам затыкали и дальше. Отказ России платить взносы стал для европейцев холодным душем - пришлось вспомнить о принципах парламентской демократии.

С другой стороны, конечно, обидно. На 4 миллиарда рублей в России могли построить новые больницы, школы, дороги. А мы отдаем эти деньги за потерянные годы, когда наши парламентарии молчали в тряпочку, слушая как «дружественные страны» в ПАСЕ поливают нас помоями.

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