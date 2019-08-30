Министерство счастья: можно ли сделать россиян довольными без экономического роста

ЗАГЛЯНУТЬ В ГОЛОВУ НАРОДА

Чиновники все чаще говорят, что им хотелось бы понимать, как себя чувствуют простые люди. Причем выйти в народ раз в год с вопросом «Ну как вы тут?» уже не достаточно. Душа просит привычного — подробного отчета с графиками и диаграммами.

- Нам надо стремиться к тому, чтобы мы замеряли каждый год, насколько люди стали более счастливы в результате наших действий и решений, - заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

С ней согласен и глава Счетной палаты, а в прошлом министр финансов страны Алексей Кудрин:

- Я как экономист за то, чтобы мы дополнили валовые показатели другими. Считаю, мы должны измерять и обсуждать уровень счастья.

Тут наши государевы мужи не придумали ничего нового. Все больше стран в мире начинают ориентироваться на так называемый индекс счастья, отдавая ему предпочтение перед таким фундаментальным экономическим показателем как валовый внутренний продукт.

Это важнейший ориентир, за который отчитываются перед народом политики, который включают во всевозможные отчеты и «дорожные карты». Короче, общепринятый способ измерить, как у страны дела.

При этом ученые ВВП критикуют, мол, недостаточно объективный.

- Работала целая международная комиссия под руководством нобелевского лауреата Стиглица. Они наглядно показали, что сегодня в ВВП включается все: посредничество, финансовые спекуляции. И чем больше всего этого, тем больше валовый продукт, то есть это показатель, который несложно «надуть» искусственным образом, — сказал «КП» директор Института социоэкономики МФЮА Александр Бузгалин.

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ

Единого и всеми признанного индекса счастья в мире нет. Вместо этого есть несколько независимых исследований. Причем результаты у них часто выходят разные.

- В общем-то это не удивительно, у каждого своя методика. К тому же, когда мы ведем речь о чувствах людей, все очень субъективно и относительно, - считает заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

С 2012 года ООН готовит «Всемирный доклад о счастье». В прошлом году в передовиках оказались финны, не на много от них отстали соседи из Швеции и Норвегии, также в лидерах жители Швейцарии и Канады.

Россия расположилась на 59 месте табели о счастье, опустившись за год на 10 позиций.

Этому исследованию специалисты доверяют больше всего. Дело в том, что в нем учитывается не только соцопросы, но и многие другие факторы: ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода делать жизненный выбор, траты на благотворительность, уровень коррупции. Да и тот же самый ВВП! Так что не удивительно, что в лидерах оказались скандинавы, сумевшие «помирить» капитализм с серьезными социальными гарантиями населению. Но есть и странности.

- Заметьте, в этих же скандинавских странах фиксируется рекордный уровень самоубийств в мире. Как-то не очень это вяжется со счастливой жизнью, - рассуждает Климанов.

Свой «индекс счастья» для всей планеты рассчитывает Фонд новой экономики, базирующийся в Англии. Несмотря на название своей организации, сотрудники фонда ВВП для составления своего рейтинга не учитывают. В зачет идет продолжительность жизни, субъективная удовлетворенность (которую выясняют опять-таки с помощью опросов) и степень воздействия на окружающую среду.

Рассчитывать индекс каждый год эксперты не утруждаются, поэтому последние данные есть только за 2016 год. Мы в этом рейтинге оказались на незавидном 116 месте. Самой счастливой довольно неожиданно стала Коста-Рика. Да и вообще в противоположность списку ООН тут на первых позициях страны, обласканные солнцем и океанскими волнами.

- Думаю, для россиян счастье все-таки именно в деньгах. Но это не от хорошей жизни. Легко рассуждать о счастье, когда ты не отягощен материальными проблемами. А в условиях когда десятки миллионов живут за чертой бедности, когда реальные доходы населения снижаются с 2014 года — материальная составляющая имеет существенное значение, - говорит директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Единого и всеми признанного индекса счастья в мире нет.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ

Ученые признают — идеального индикатора экономики страны не придумано.

- ВВП показатель несовершенный, но индекс счастья еще хуже. В прошлом году Украина по этому показателю выше России. Но почему-то украинцы едут работать в Россию, а не наоборот, - рассказал «КП» заведующий сектором политической экономии Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН Михаил Воейков.

Конкретных шагов для перехода на индекс счастья российские власти пока не делали. Впрочем, если разложить данные ООН на составляющие, выяснится, что над каждым из них мы работаем. За продолжительность жизни головой отвечает Минздрав и профильный премьер, копившиеся годами экологические проблемы хотя бы пытаются решить, да и с коррупцией борются — за решетку могут упрятать хоть министра, хоть сенатора.

Создание «министерства счастья», о котором говорила Валентина Матвиенко, как-то не вяжется с логикой действий властей. Мы тут всеми силами боремся с излишней бюрократией, чиновников сокращает, регуляторную гильотину натачиваем, которая отсечет чуть ли не половину обязательных требований к бизнесу — и вдруг новое ведомство? Да еще такое, которое только и делает, что оценивает, как тот или иной закон повлияет на счастье россиян.

- Если вдруг власти начнут ставить во главу угла не ВВП, а индекс счастья, для людей ничего не изменится — уверен Николаев. - Во времена плановой экономики все пытались найти тот показатель, планирование которого позволит изменить все к лучшему: валовая продукция, товарная продукция, чистая продукция, нормативно-чистая продукция… Если бы было все так просто, давно бы уже вычислили этот показатель.

СТАРОСТИ НЕ ДО РАДОСТИ

- В 1982 году для своего экономического положения россияне были относительно счастливы. Но потом вектор субъективного благополучие пошел вниз. В 1995 мы зафиксировали в России беспрецедентно низкий уровень счастья, - рассказывает социолог Рональд Инглхарт, возглавляющий проект «Всемирный обзор ценностей». - Думаю, уже в 1980-е люди были не так счастливы, как за 20 лет до этого. А то, что произошло в 90-е можно назвать разве что социальной катастрофой.

Исследователь отмечает, что похожие тенденции были во всех странах Восточной Европы. Но с крушением Советского Союза жители, скажем, Венгрии, не так глубоко окунулись в пессимизм.

- Венгры могли переложить ответственность за краж социалистической системы на русских. К тому же распад соцлагеря открыл народам этих стран путь к единой Европе. России же винить было некого, - резюмирует Инглхарт.

Если наложить друг на друга графики ВВП и уровня счастья, окажется, что они примерно совпадают — по крайней мере тенденции одинаковые. Получается, счастье все-таки в деньгах?

Но индекс счастья, как и любой другой глобальный показатель — это во многом средняя температура по больнице. И если посчитать его для разных возрастных групп, можно узнать много интересного. Родившиеся до 1924 года в советские времена были счастливее всего. Казалось бы, все логично — на это время пришлись главные события их жизни. Но с началом перестройки социологи фиксируют резкое падения счастья этого поколения.

- В новую эпоху они утратили ориентиры в жизни, поэтому не могут смотреть на мир оптимистично, - считает Инглхарт.

Индекс счастья рожденных с 1945 по 1964 с распадом СССР тоже снизился, но в 2000-х стабилизировался и даже пошел в верх. Ну а младшее поколение (рожденные после 1975) резко посчатливело в нулевые, когда неуверенность предыдущего десятилетия сменилась экономическим ростом.

- Их уровень счастья растет пропорционально ВВП. Так что можно сказать, что Россия — страна материалистов, - заключил Рональд Инглхарт.

А КАК У НИХ?

Бутан

Именно в этой горной азиатской стране, затертой между Китаем и Индией, родилась идея оценивать экономику не объемом купли-продажи, а эмоциями людей. Так в 1972 году появился термин валовое национальное счастье. В рамках увеличения счастья, бутанцы озаботились заботой о стариках, поддержание чистоты на улицах и изучением английского, чтобы проще было с туристами общаться. В 2008 году была сформирована государственная Комиссия по всеобщему народному счастью, которая призвана определить пути развития страны. Из значимых инициатив Комиссии можно назвать ежемесячный «день без техники», когда строго запрещено ездить на автотранспорте и включать дизельные генераторы.

ОАЭ

В 2016 году в стране учредили министерство счастья. Руководить им поставили 22-летнюю женщину — небывалый шаг для исламского мира. В обязанности ведомства входит написание ежегодного плана позитивного развития, проведение опросов среди жителей, надзор за другими министерствами и ни много ни мало выведение формулы счастья. Впрочем, сама министр в интервью признает, что ее ведомство стало больше походить на отдел жалоб, и ей приходится разбираться с историями вроде тех, что родители не разрешают молодой паре пожениться.

Венесуэла

В 2013 году, когда экономический кризис в стране еще только занимался, правительство создало Министерство высшего социального счастья венесуэльского народа. В задачи нового органа входили сбор информации об умонастроениях населения, написание обстоятельных докладов о тенденциях в социуме и культуре, а также, например, борьба с лишним весом. Последняя проблема отошла на второй план через несколько лет, когда гиперинфляция выкинула за черту бедности половину населения. Министр счастья запомнился простым венесуэльцам инициативой объявить выходным день рождения Уго Чавеса.