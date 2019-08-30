Виды имплантации и модели имплантов: обзор лучших технологий в мире

Сегодня у пациента есть выбор – классическая имплантация, одноэтапная, одномоментная, с немедленной нагрузкой и т.д. А еще есть множество видов имплантов – очень узкие, длинные или ультра короткие, базальные, компрессионные или даже с дисковым основанием. В изобилии представлены и бренды – всего в мире их больше 50-ти, в нашей стране – около 30-ти. Выбрать действительно сложно, но если вникнуть в тему, то сделать правильные выводы на самом деле сможет каждый пациент.

«КП» вместе с экспертами разбиралась, какие методы имплантации сегодня существуют и есть ли идеальные импланты.

Выбор метода (типа или протокола) имплантации, помимо желания самого пациента получить комфортные и красивые зубы как можно быстрее, будет зависеть об общего состояния здоровья человека, от того, сколько родных зубов осталось и в каком состоянии они находятся, какой объем костной ткани имеется. Последний пункт очень важен, ведь

имплант полностью погружается в кость челюсти, а если ее будет мало (что происходит, когда зуб удален давно) или эта кость будет очень рыхлой, воспаленной – нужно как-то решать эту проблему.

Забегая вперед скажем, что современные прогрессивные импланты и способы их установки позволяют получить новые функциональные зубы всего за несколько дней, причем независимо от состояния кости. А пока рассмотрим виды имплантации в целом – именно такая градация принята мировым сообществом и используется как в зарубежных, так и российских клиниках.

Вы знаете, что сегодня импланты зубов стоят более чем у 100 миллионов людей во всем мире? И 95% из них заявляют о том, что стали гораздо лучше и комфортнее жить. Каждый 9-ый из тех пациентов, кто прошел через имплантацию всех зубов, ранее носил съемные протезы – эти люди ничуть не жалеют о своем выборе.

Одноэтапная имплантация с немедленной нагрузкой

Эта методика, а точнее целая группа протоколов лечения, отличается от классической тем, что все этапы – наращивание кости, вживление имплантов и установка протезов – проводятся почти одновременно. То есть вам не нужно ждать несколько месяцев, ведь с момента обращения в клинику для диагностики до начала использования новых зубов проходит всего 7-10 дней.

Отметим, что одноэтапные протоколы – а это Trefoil, all-on-4, all-on-6, базальная или скуловая имплантация – применимы в тех случаях, когда у пациента отсутствуют все или почти все зубы. Реже – когда нет сегмента зубов. Здесь не так остро стоит проблема неровного десневого контура – а он однозначно будет таковым, потому что при отсутствии большого количества зубов ярко выражена атрофия костной ткани и десна проседает вместе с костью. Кроме того, слизистая разрушена постоянными воспалительными процессами если на фоне есть пародонтит. Проблема решается наличием небольшого пластмассового основания на протезе – это подобие натуральной десны, которое маскирует дефекты. Его уровень, цвет и текстура учитывается при создании протеза, чтобы быть совершенно незаметным, когда человек улыбается.

«Данные протоколы лечения применяются в основном при отсутствии всех зубов или когда оставшиеся зубы спасать нецелесообразно, а это почти всегда сложные случаи – есть атрофия костной ткани, воспалительные процессы, пародонтит. Если кости мало, важно не ошибиться с выбором места под импланты. Именно поэтому перед каждой операцией лучшим решением будет проведение цифрового 3D-планирования. Это позволит избежать ошибок. Результат будет точным и предсказуемым», – отмечает имплантолог, ч.л.х. клиники Smile-at-Once Иван Копылов.

Важно также, что протез может быть оснащен внутренней балкой из металла или жестким базисом из специального акрила – они выполняют функцию моста или шины, стабилизирующей импланты сверху и не дают им сдвигаться. То есть новые зубы пациент действительно получает сразу, причем их можно (и даже нужно!) использовать для жевания – так запускаются все физиологические процессы и работа челюстной системы восстанавливается, как и питание клеток кости.

Кстати, в 95% случаев наращивать кость вообще не нужно, потому что ее недостаток решается при помощи особенной установки – а именно тем, что импланты ставятся не строго вертикально (как в «классике»), а под наклоном до 30 градусов. Так врач выбирает те места, где кости больше и где она более подходящая с точки зрения плотности. В ряде случаев имплантаты вживляют не только в челюстную кость, но и в другие костные структуры черепа – скуловую, крыловидную и подбородочную кость. Они более плотные и позволяют закрепить импланты в 2-3 раза лучше, чем при использовании обычного центрального отдела челюстной кости.

Интересный факт! Согласно исследованиям Академии остеоинтеграции США, немедленная и ранняя нагрузка эффективнее традиционного протокола лечения. Согласно полученным данным, выживаемость имплантов в 10-летней перспективе составила 98,2% (немедленная нагрузка), 97,1% (ранняя нагрузка) и 95,4% (отсроченная установка протезов).

Двухэтапная или классическая имплантация с отсроченной нагрузкой

Двухэтапным этот метод называется, поскольку проводится в два этапа. Но это весьма условно, ведь на самом деле этапов больше. Два основных – это установка имплантов, а через 3-6 месяцев – фиксация постоянного протеза, то есть после того, как произошла полная остеоинтеграция имплантатов.

Когда вы собираетесь проводить имплантацию, то, естественно, хотите, чтобы новые зубы были сделаны как можно быстрее, и этими зубами можно было пользоваться по назначению. Но тут «на поле» выступает такое понятие, как «остеоинтеграция» – или по-простому «приживление импланта». Ведь металлический корень должен укрепиться в кости и срастись с ней – и чем быстрее эти процессы произойдут, тем быстрее человек сможет полноценно жевать.

На «нулевом» этапе вам нарастят кость или сделают синус-лифтинг. Но эти операции нужны не всегда. Например, если человек обратился к имплантологу через пару месяцев после удаления зуба, то кости точно будет достаточно (тогда переходите сразу к первому этапу – о нем чуть ниже). Если вы утратили зуб более 12 месяцев назад, то в 90% кость придется наращивать, т.к. своя собственная атрофировалась – потому что корня нет давно, он не передает нагрузку на кость и обменные процессы в ней угасли. Аналогично, если вы носили зубные мосты или съемные протезы, ведь они оказывают давление только на десны/опорные зубы, буквально утрамбовывая кость под собой. После такой операции нужно около 6 месяцев ждать приживления наращенной кости.

Теперь первый этап. У классической имплантации он довольно травматичный, т.к. нужно отслаивать десну от кости челюсти. Далее сверлят ложе под металлический корень, ставят его, закрывают заглушкой и зашивают десну. После чего оставляют в покое на несколько месяцев (в среднем на 3-6). Постепенно имплантат срастается с костной тканью, т.е. приживается или остеоинтегрируется. Затем десну опять надрезают, ставят на имплант формирователь десны – он постепенно обрастает десной по периметру. Это нужно, чтобы вокруг будущей коронки был красивый десневой контур. Все это время придется ходить с облегченным временным съемным протезом.

Второй этап – собственно протезирование. Вместо формирователя устанавливают абатмент (это деталь, соединяющая имплант и коронку/протез), снимают слепки, по которым изготавливают постоянный протез, а затем фиксируют его.

В итоге, чтобы получить новые зубы, пациенту придется ждать 5-12 месяцев и за это время пройти 2-3 операции. Нередко бывает так, что после установки формирователя возникают осложнения и воспаления десны после новой травмы тканей, тогда установка коронки откладывается. Если не предпринять меры сразу, то осложнение перейдет на имплант. Поэтому классическая имплантация постепенно уходит с лидирующих позиций, уступая место более современным методам и имплантам. Например, структура поверхности импланта подразумевает его погружение на уровне десны, а не только в кости, как было раньше. Но справедливо будет добавить, что метод все-таки актуален при отсутствии 1-2 зубов – когда без формирования красивого десневого контура невозможно восстановить эстетику улыбки, особенно в области передних зубов.

Одномоментная имплантация

Это не совсем отдельный метод – применяется как при отсроченной, так и немедленной нагрузке. Но суть его сводится к тому, что здесь имплант ставится сразу после удаления зуба (или только его корня). Используется таже самая лунка или место рядом, если ситуация позволяет. Главный плюс в том, что не нужно ждать, пока ткани реабилитируются и кость частично ремодулируется.

Что такое «нагрузка» и почему это слово используют в названии вида имплантации?

Если вы читали материал внимательно, то заметили, что фразы «немедленная» и «отсроченная нагрузка» уже были использованы. Если раньше мы рассмотрели методы имплантации в целом (и установку имплантов, и фиксацию протезов на них), то сейчас речь пойдет только о протезировании.

• отсроченная нагрузка применяется только при двухэтапном протоколе. Здесь подразумевается, что полноценный протез поставят через немалый срок (в среднем 5 месяцев). Он временный и съемный, то есть импланты пока не нагружены протезом, иначе они могут не прижиться,

• немедленная нагрузка означает, что на только что установленные импланты нужно (да-да, именно нужно) оказывать давление, чтобы они лучше приживались. Конечно, сразу жевать что-то жесткое нельзя, но мягкая пища (вареная, тушеная, мягкие фрукты и овощи) вполне подойдут. Постепенно в течение первых 6-12 месяцев нагрузка увеличивается до полноценной по мере остеоинтеграции. Здесь сразу ставится несъемный протез, внутри которого предусмотрена металлическая балка или жесткий базис, обеспечивающие дополнительную фиксацию установленных имплантов,

• ранняя (ускоренная) нагрузка протезом. Это своеобразная середина между отсроченной и немедленной, но ближе она все-таки к последней. Постоянный протез или даже одиночную коронку можно установить уже спустя 2-4 недели. Здесь нагрузку можно давать так рано потому, что имплант имеет хорошую первичную фиксацию – срок приживления сильно сокращен за счет применения наноструктурированных поверхностей имплантов и одновременного использования препаратов, многократно ускоряющих остеоинтеграцию. Но сразу отметим, что для данного направления много ограничений – и в первую очередь именно с точки зрения моделей имплантов, т.к. подойдут не все. Об этом речь пойдет далее.

Какие импланты самые лучшие? Рейтинг надежности для каждого типа имплантации

Дентальные импланты только кажутся с виду чем-то простым. На самом деле над улучшением их характеристик работают лучшие разработчики, каждая модель проходит десятки этапов и тестирований, прежде чем попасть в стерильную колбу, коробку и отправиться в клинику. Моделей имплантов и брендов действительно очень много. Но вот на что специалисты рекомендуют обращать внимание в первую очередь:

• состав – лучше, если это будет чистый титан марок Grade4 и Grade1, поскольку такие импланты приживаются быстрее и дольше служат в перспективе,

• срок существования компании – к тем, кто представлен на рынке более 20-ти лет, доверия больше, потому что тогда производитель может на практике доказать, сколько прослужат импланты. Если фирма существует 5-10 лет, пока еще сложно поверить в то, что импланты действительно простоят всю жизнь – компания и сама это знать не может,

• форма имплантов – уже ушли в далекое прошлое модели, которые имели основание в виде сетки или диска. Сегодня все производители стремятся к максимальной естественности, то есть импланты повторяют форму корня натурального зуба,

• тип покрытия и поверхности импланта.

На последнем пункте остановимся подробнее, потому что его, пожалуй, можно даже вывести по значимости на первое место. В том числе и от того, какое покрытие имеет имплант, во многом зависит не только качество, но и скорость приживления. А значит можно понять – подходит имплант для немедленной нагрузки или нет.

На заре становления имплантологии импланты создавались только гладкими и держались только за счет наличия резьбы. Впрочем, например, у линейки бренда Biomed такие модели есть и сейчас, но это их особенность, поскольку они используются на фоне воспалительных процессов – при пародонтите, а значит могут контактировать с десной – и патогенная флора им не опасна, ведь на полированной поверхности ничего не скапливается. При этом ставятся в более глубокие отделы кости, поэтому крепятся надежно сразу после вживления ) для них важна хорошая остеофиксация, поскольку как таковой остеоинтеграции из-за гладкой поверхности быть не может. Кость просто уплотняется вокруг импланта.

Позже производители стали делать поверхность шероховатой – этого они добивались пескоструйной обработкой (в том числе частицами титана). Это стало настоящим открытием, потому что такие импланты гораздо лучше фиксировались – в микропоры поверхности клетки кости стали буквально врастать. Следующий виток развития – это дополнительное травление кислотой, которое позволило очистить «сетку» поверхности имплантов от загрязнений.

И, наконец, самые современные поверхности – это наноструктурированные с различной топографией: пескоструйная обработка + травление кислотой + анодирование (создание пленки из оксида титана). Если говорить очень просто, то если взять срез челюсти, то мы увидим мягкие ткани, потом губчатый слой, потом более плотный базальный и дальше структура кости челюсти все больше уплотняется. Так и поверхность импланта разбита на сегменты с особыми характеристиками, чтобы каждый сегмент «сработался» со своим типом ткани. Такие импланты способствуют раннему формированию фибриновой (восстанавливающей) сетки вокруг импланта и мукоинтеграции (сцеплению с десной), чтобы защитный барьер мягких тканей не имел брешь. Поэтому такие модели гораздо быстрее приживаются, практически не дают осложнений и имеют более высокие показатели первичной стабильности. И именно такие импланты можно использовать для немедленной нагрузки – они ее действительно выдержат.

Как это обычно и бывает, любые изменения требуют больших материальных вложений. Поэтому подобные поверхности, их можно даже назвать наноактивными (потому что они стимулируют рост клеток костной ткани), есть только у некоторых брендов – лидеров области, которые активно проводят исследования и совершенствуют свою продукцию, двигаясь вместе со временем и потребностями пациентов.

В частности, это Nobel с поверхностями TiUnit, TiUltra и Xeal; Straumann с SLActive; Astra Tech с OsseoSpeed и некоторые другие. А Nobel и вовсе можно назвать родоначальником всей дентальной имплантации, поскольку компания тесно сотрудничает с профессором Бранемарком, который открыл остеоинтеграцию и представил миру первые импланты.

Если рассматривать бренды в плане приживаемости и даже выживаемости (в долгосрочной перспективе от 20 и более лет), то у Nobel и Straumann показатели на самом высоком уровне – около 98-99,2%. И это относится даже к людям с различными заболеваниями (сахарный диабет, пародонтит), и к тем, кто не может бросить курить.

Как выбрать импланты для немедленной нагрузки?

Если подводить итог, то вне зависимости от выбора метода имплантации, эксперты советуют отдавать предпочтение имплантам, которые проверены временем, устанавливаются пациентам не менее, чем 20 лет (можно посмотреть статистику приживаемости), а также имеют инновационную активную поверхность – это особенно важно для протоколов немедленной нагрузки. Ведь если имплант будет плохо зафиксирован сразу и если он не исследован в области применения данного метода, протез попросту выведет его из строя.

«Бренды Nobel и Straumann имеют по 4,5 и 3 тысячи исследований соответственно, уровень приживления не ниже отметки 98%, они показывают почти 100% успех при работе со сложными случаями. Это импланты, с которыми нам, как имплантологам, приятно и комфортно работать. И это импланты, которым пациенты действительно могут доверить свое здоровье, а врачи могут давать пожизненную гарантию на свою работу. Самое главное использовать оригинальные импланты и их протетические компоненты, а также работать по оригинальным протоколам», – объясняет Николай Намдаков, ч.л.х., имплантолог, ортопед и главный врач сети клиник Smile-at-Once.