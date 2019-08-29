2019-08-29T18:50:48+03:00
Наши права и льготы

Пять правил, чтобы не пострадать от финансовых мошенников

Фонд социального страхования (ФСС РФ) выпустил памятку для россиян, получающих государственные социальные услуги
Анна НИКОЛАЕВА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В последнее время участились случаи мошенничества с использованием интернет–ресурсов или телефонных звонков. В том числе аферисты маскируются под представителей государственного ведомства по социальным вопросам. Специалисты Фонда соцстраха (ФСС РФ) выпустили памятку - как не попасться на удочку мошенникам.

1. Запомните: официальное название Фонда – Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ). Названия отделений Фонда выглядят так: государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Р. Бурятия или: государственное учреждение – Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. И никак иначе! Пример, названия используемого мошенниками – Федеральная служба социального страхования.

2. Официальные сайты Фонда имеют такую структуру: http://fss.ru – центральный аппарат Фонда, https://r03.fss.ru - региональные отделения Фонда. Цифра перед названием сайта является кодом региона расположения регионального отделения Фонда (r03 – Р. Бурятия, r50 – Московская область и т.д.), за исключением нескольких региональных отделений. Адреса всех официальных сайтов РО Фонда вы можете проверить на официальном сайте Фонда в разделе «Региональные отделения».

Интернет ресурсы, имеющие адреса, отличные от структуры указанных названий, не являются официальными сайтами Фонда и могут быть использованы мошенниками.

3. Адреса электронной почты Фонда имеют следующую структуру: m.morozov@fss.ru – сотрудник центрального аппарата Фонда; d.dronova@ro49.fss.ru – сотрудник регионального отделения Фонда и т.п. Письма, приходящие на вашу электронную почту с прочих адресов, таких как support@njyufp.applcom.ru, от имени Фонда могут быть использованы мошенниками.

4. Телефоны, начинающиеся на 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ также могут быть использованы мошенниками, так как такие номера служат только для приема звонков. То же касается смс с этих номеров. Телефонные номера указанного формата Фондом вообще не используются. Мошенники, используя сервисы IP-телефонии, устраивают подмену телефонного номера исходящего звонка, вводя тем самым в заблуждение потенциальную жертву.

5. Сотрудники Фонда никогда не попросят в ходе телефонного разговора данные ваших банковских карт, такие как срок действия, контрольный код с обратной стороны карты, СМС-коды подтверждения и т.п.

Если вам поступают с неизвестных номеров звонки, СМС или иные сообщения, а также письма по электронной почте якобы от Фонда, например, «Добрый день! В соответствии с Указом Президента РФ: каждый гражданин России и стран бывшего СССР имеет право на социальные компенсации в соответствии...», «Узнайте свой размер компенсации от государства» и т. п., то:

- ни в коем случае не перезванивайте на указанные в сообщениях номера,

- не сообщайте персональные данные: ФИО, серию и номер паспорта или других удостоверений личности, адрес регистрации, а также данные своих банковских карт.

Не вступайте ни в какие контакты с предполагаемыми мошенниками. Чтобы прояснить возникающие вопросы, обращайтесь напрямую в свои региональные отделения ФСС, которые легко найти на официальных сайтах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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