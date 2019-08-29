Юлия Михальчик споёт Снова и снова .

26 августа состоялась мировая премьера песни Юлии Михальчик на стихи Михаила Гуцериева «Снова и снова». Эта работа – международный проект, в котором приняли участие знаменитые британские композиторы и продюсеры Ed Drewett Andrew Jackson, известные своими работами с Olly Murs, Craig David, группами One Direction и Pink Floyd.

Юлия Михальчик довольна результатом: «Я в восторге от того, как Михаил Гуцериев положил стихи на музыку. Ведь это очень и очень сложно. Гуцериев – уникальный поэт, очень мудрый и глубоко мыслящий, который невероятно талантливо выражает свои мысли и чувства в стихах».

Телевизионная премьера новой работы Юлии Михальчик «Снова и снова» состоится в день закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2019» в Сочи. Певица представит публике очень актуальный и технически сложный номер, который специально готовится для выступления на «Новой Волне». Трансляция закрытия начнётся сегодня, 29 августа в 23:15 на телеканале «Россия 1». А в сентябре Юлия Михальчик приступает к съёмкам клипа на песню «Снова и снова».