2019-08-29T19:34:14+03:00
Звезды

Юлия Михальчик споёт «Снова и снова»

Премьера состоится в день закрытия «Новой Волны 2019» в Сочи
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Кадр из клипа на песню Юлии Михальчик "Снова и снова".Кадр из клипа на песню Юлии Михальчик "Снова и снова".Фото: YouTube
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26 августа состоялась мировая премьера песни Юлии Михальчик на стихи Михаила Гуцериева «Снова и снова». Эта работа – международный проект, в котором приняли участие знаменитые британские композиторы и продюсеры Ed Drewett Andrew Jackson, известные своими работами с Olly Murs, Craig David, группами One Direction и Pink Floyd.

Юлия Михальчик довольна результатом: «Я в восторге от того, как Михаил Гуцериев положил стихи на музыку. Ведь это очень и очень сложно. Гуцериев – уникальный поэт, очень мудрый и глубоко мыслящий, который невероятно талантливо выражает свои мысли и чувства в стихах».

Телевизионная премьера новой работы Юлии Михальчик «Снова и снова» состоится в день закрытия Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2019» в Сочи. Певица представит публике очень актуальный и технически сложный номер, который специально готовится для выступления на «Новой Волне». Трансляция закрытия начнётся сегодня, 29 августа в 23:15 на телеканале «Россия 1». А в сентябре Юлия Михальчик приступает к съёмкам клипа на песню «Снова и снова».

Юлия Михальчик споёт Снова и снова .

ИСТОЧНИК KP.RU

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