Имплантация без рисков: советы, как выбрать клинику и врача

Сомнения каждого человека вполне понятны – если платишь большие деньги, то однозначно хочешь получить здоровые зубы (пусть и искусственные), которые простоят без осложнений много лет. От модели и бренда импланта зависит, конечно, многое. Но все-таки на 90% успех имплантации зависит от действий и профессионализма врача, а также от ответственного подхода к работе самой клиники.

Если лет 5-10 назад было достаточно прочитать отзывы о работе клиники, то сегодня этого мало: пациенту часто приходится быть подкованным юридически, чтобы избежать осложнений, а также более детально разбираться в медицинской терминологии и думать об условиях защиты после лечения.

Чтобы не ошибиться с выбором, читайте подборку наших полезных советов, на что нужно обратить внимание уже после первой консультации в клинике.

Почему так важно обращать внимание на гарантию?

В нашей стране гарантия дается на все – вы покупаете чайник в магазине и получаете на него гарантию минимум год. Приобретаете машину – и в течение 3-5 лет можете надеяться на то, что она прослужит вам без нареканий хотя бы это время. Разумеется, если будете соблюдать требования безопасной эксплуатации и регулярно проходить техосмотры. Тоже самое и в области имплантологии. Гарантия дается обязательно. Но тут есть нюансы.

Пример ответственного отношения к своей работе – сервисная книжка пациента клиники Smile-at-Once, в которой проставлены все штрих-коды установленных имплантов.

Есть два типа гарантии и на это нужно обращать внимание в первую очередь:

• гарантия на импланты: дается производителем. Сегодня почти все компании стараются обеспечивать пожизненный срок службы своих изделий,

• гарантия на работу врачей: как правило, это 1-2 года. Крайне редко кто дает пожизненную гарантию именно на услугу по установке имплантов – такие клиники должны быть уверены в работе своих специалистов и иметь отлаженную систему профилактики и наблюдения за пациентами после лечения.

Также есть еще два понятия, которые касаются сроков гарантии:

• срок гарантии – это период, в течение которого устраняются любые недостатки,

• срок устранения существенных недостатков – он, как правило, дольше гарантийного срока либо равен ему.

К сожалению, многие клиники лукавят, когда заявляют о пожизненной гарантии – под этим они понимают гарантию именно на импланты, которая дается производителем. Но доказать, что имплант вышел из строя именно из-за производственного брака практически нереально – это единичные случаи. Например, только когда имплант сломался – тут действительно вина разработчика.

Читайте внимательно договор – в разделе гарантии в нем четко должно быть указано: «пожизненная» на работу врачей (такая формулировка юридически корректна при указании условий продления) или «1-2-5-10 лет», то есть указание определенного срока.

Еще один нюанс, о котором знают не многие – в соответствии с законодательством за гарантию отвечает клиника, то есть юридическое лицо, которое имеет лицензию на ведение медицинской деятельности. Поэтому частным врачам, которые арендуют и принимают в небольших кабинетах, доверять не стоит – по крайней мере дорогостоящее лечение точно. Врач закроет кабинет – вы останетесь со своими проблемами один-на-один.

Конечно, закрыться может и клиника – от этого никто не застрахован, но это гораздо сложнее, а потому реже происходит. Поэтому тут важно обращать внимание на еще один момент – для вашей гарантии безопасности ответственность клиники должна быть застрахована. Так в случае ликвидации юр. лица и при возникновении осложнений вы сможете пройти независимую диагностику и обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба.

Пошаговая инструкция, как выбрать клинику и врача

«Когда мы принимали решение об открытии клиники, мы прекрасно понимали, что доверие к частным стоматологиям достаточно низкое. Но мы приняли для себя решение не просто вести честный бизнес по отношению к нашим пациентам, но и активно просвещать людей – развенчивать мифы в области стоматологии, помогать, направлять и давать полезные советы, в том числе на что обращать внимание при выборе врачей и клиники, чтобы пациенты не потеряли потраченные деньги и не остались без зубов. Ведь тем самым страдают люди, страдает в целом репутация звания «врач», недоверие пациентов растет еще больше. Пора все-таки с этим бороться изнутри», – отмечает генеральный директор сети клиник Smile-at-Once Софья Дмитриева.

1. Диагностика должна быть детальной

Имплантация – это хирургическое вмешательство, которое требует исключения противопоказаний. Есть строгие ограничения, когда установку имплантов проводить нельзя – это может быть опасно даже для жизни пациента. Есть также состояния, которые врач обязан учесть – при сахарном диабете, при остеопорозе, после онкологии, у пожилых пациентов, у женщин (особенно в период менопаузы), при наличии общих соматических заболеваний или перенесенного сложного лечения важно выбирать определенные методы имплантации, а также модели имплантов и сопутствующих препаратов. Необходимо снизить уровень травматизации, ускорить процесс реабилитации, выбрать импланты, которые имеют более высокую стабилизацию после установки. Нюансов – множество.

Не бывает двух одинаковых случаев – каждый пациент индивидуален, поэтому диагностика должна быть максимально тщательной. В нее входят различные анализы (минимум – это кровь), заключения специалистов если есть другие заболевания, сбор анамнеза (общение с пациентом), а также компьютерная томография. Если у имплантолога появятся сомнения, то он обязан дать направления к узкопрофильным врачам. Например, эндокринологу, кардиологу или оториноларингологу (ЛОР), иногда к неврологу – это четыре самых популярных специалиста, к которым направляют имплантологи перед лечением.

Также проводится фотометрия (фотографирования лица во всех ракурсах) для цифрового моделирования и снятие параметров прикуса (опять цифровым методом и слепками) – без этих данных невозможно не то что создать протез, но даже разработать план лечения.

Запомните! Никакой установки имплантов в день посещения.

2. Для планирования имплантации должно быть проведено КТ

Медицина в целом и стоматология в частности развиваются в сторону цифровых решений – это факт. Если раньше врачи где-то работали по наитию, где-то использовали только плоские рентген-снимки, то сегодня компьютерные технологии вывели имплантацию, да и вообще всю медицину на новый уровень. И теперь одного снимка ОПТГ (панорамная картинка двух зубных рядов) для имплантации недостаточно – нужна качественная и объемная компьютерная томография. Проводится она в рамках стоматологии. Такие снимки позволяют врачу увидеть полный объем и состояние челюстной кости, в которую будет проводиться установка имплантов. А значит и более точно выбрать место под них – так исключаются многие ошибки и осложнений.

Компьютерная томография – обязательный этап подготовки к имплантации.

Если речь идет о сложном лечении, например, о скуловой имплантации, то тут даже обычного КТ будет недостаточно – не хватит детализации (оборудование в стоматологии все-таки более простое, чем в диагностических центрах). В таких ситуациях врач направляет на МСКТ – мультиспиральную компьютерную томографию.

Запомните! Если проводится имплантация 1 зуба – то панорамного снимка, а еще что хуже прицельного все равно не достаточно. Если восстановление части или всех зубов – только КТ или даже МСКТ по назначению.

3. Врач обязан предложить альтернативы

Когда вы приходите за покупками, вы рассчитываете на определенный бюджет. При обращении в стоматологию у вас также должен быть выбор. Но этот пункт важен не только с точки зрения финансов. Если врач буквально «навязывает» одно решение или одну систему имплантов, не обосновывая плюсы и минусы (это тоже важно!!!) его применения, стоит задуматься – может быть он просто не владеет другими технологиями? К примеру, в Smile-at-Once – около 30 решений для восстановления всех зубов. Разные по финансам, с точки зрения скорости установки протезов на имплантах (сразу или через полгода) или последующего перепротезирования (через 2-3 года или через 15-20 лет). Здесь могут предложить именно те варианты, которые будут самыми эффективными.

Запомните! Альтернативы есть всегда – для вашего случая будет минимум 2 решения. Вы должны делать осознанный выбор.

4. Проверьте сертификаты врачей и клиники

О том, что нужно проверить лицензию на ведение медицинской деятельности, наверное, даже говорить не стоит – об этом знает каждый. Но кроме этого в клинике должны быть представлены и другие сертификаты:

• у каждого врача – на те технологии, с которыми он работает. Минимум – от компаний-производителей имплантов. Например, если имплантолог проводит протезирование all-on-4 – у него должен быть сертификат об обучении в компании Nobel. И не просто о работе с данным брендом, но о владении данным протоколом лечения. Хорошо, если врач пройдет дополнительное обучение также в различных международных фондах и ассоциациях, посетит курсы основателей и разработчиков тех или иных методик,

• у клиники – партнерские сертификаты с компаниями. Идеальный вариант, если стоматология является центром клинического мастерства 1-2 брендов – так врачи получают поддержку производителя и максимум полезной информации о решении даже сложных клинических случаев. Это также является гарантией, что вам будут установлены импланты данного бренда, а не подделки – производители это строго проверяют.

Запомните! В клинике не должны скрывать сертификаты врачей. Напротив, ими нужно гордиться.

5. Запомните, что для каждого метода имплантации – свои модели имплантов

Сегодня насчитывается более 30-ти брендов имплантов, которые представлены в нашей стране. Но мы настоятельно рекомендуем выбирать проверенные модели. Новые импланты могут выглядеть привлекательно с финансовой и технической стороны, сам производитель может дать пожизненную гарантию и подать свою продукцию как «конфетку». Но на деле может оказаться, что имплант не простоит и 5-ти лет, а все потому, что он не предназначен для такого метода установки или не было ни независимых, ни перспективных исследований самой компании.

Еще важно делать выбор в сторону распространенных систем имплантов – проверять своего рода индекс популярности не только в нашей стране, но и в мире, как много врачей работают с ними. Это важно, потому что если что-то случится с имплантом или креплением протеза – вы с неприятным осадком обнаружите, что никто с ними не работает и помочь вам некому. Или окажетесь привязанными к одной клинике. Нередко недоверчивые пациенты едут ставить импланты заграницу, но вернувшись домой обнаруживается, что даже временную коронку российский врач заменить не может на постоянную, потому что установленная система либо не представлена в России, либо не вся продукция сертифицирована, купить элементы для постоянного крепления протеза не у кого.

Тогда изобретательные российские стоматологи пытаются заказать где-то в лаборатории индивидуальный абатмент. Но такие абатменты никогда не повторят оригинальную резьбу и герметизацию, как оригинальные компоненты завода-изготовителя. А это риски плохой фиксации протеза, попадания микробов в микрозазоры – как следствие, возможно развитие периимплантита или вовсе отторжения.

Каждый производитель тесно общается с практикующими имплантологами, а также вкладывает определенную долю бюджета в оценку своей продукции – если компания существует, осталась на плаву и активно развивается уже больше 20-30 лет, то совершенно точно можно верить в то, что импланты такого бренда прослужат десятилетиями.

Важно также знать, что для каждого метода имплантации есть свои бренды. К примеру, восстановить 1 зуб не составляет особого труда – тут выбор имплантов огромный. А вот если речь идет о восстановлении всех зубов по протоколам немедленной нагрузки, тут ситуация более сложная. На самом деле не каждый имплант (даже если производитель говорит, что его можно нагружать протезом сразу) имеет высокую первичную фиксацию в кости – он попросту может не выдержать нагрузку.

Важно! Избегайте малоизвестных систем имплантов, особенно тех, на которых специализируются единичные клиники в стране. Это означает, что в случае осложнений вам никто не сможет помочь, поскольку негде будет взять компоненты, у врачей квалификации как работать с системой.

Возьмем решение all-on-4. Оно было разработано компанией Nobel более 20 лет назад. За это время было установлено более 10 тысяч имплантов более чем 2,5 тысячам пациентов и проведено более 30-ти клинических исследований. Можно ли доверять такому бренду? Можно. Но стоимость такой имплантации достаточно высокая, поэтому врачи стали предлагать такой же протокол на более бюджетных имплантах – например, израильского производства. Можно ли в такой ситуации использовать именно такое решение? В целом – можно, но какой будет результат? Никому не известно, т.к. протокол был разработан именно компанией Nobel и на специальных одноименных имплантах. Больше исследований никто не проводил (пожалуй, кроме компании Straumann, которая представила решение для полной адентии под названием Pro Arch).

А просто взять импланты для классической имплантации и начать ставить для немедленной нагрузки, потому что рынок того требует – грубое нарушение и огромные риски для пациента!

Запомните! Для имплантации с немедленной нагрузкой подходят только определенные бренды имплантов, в частности, Nobel, Straumann, а для базальной имплантации – швейцарский Biomed.

6. Проверьте, что входит в стоимость лечения

Самый «больной» вопрос всегда касается цен. К сожалению, очень многие клиники скрывают часть платежей, не объясняют, что входит в стоимость лечения, что придется оплачивать отдельно. Пациенты с неприятным удивлением узнают о том, что оплатили по акции только установку имплантов, а за коронку придется платить отдельно. Или вопрос перепротезирования – через полгода-год или два менять протез требуется практически всегда. Но многие врачи об этом умалчивают, а весь стоимость такой конструкции достаточно внушительная.

Также часто пациенты введены в заблуждение о материале протеза, в рекламе говорится постоянный протез, а на деле после имплантации выясняется, что его нужно менять через полгода-год. Об этом вам должны сообщить заранее. Да и помните в целом – нет такой технологии имплантации, при которой постоянный протез ставится сразу и надолго.

Адаптационные протезы максимально можно носить до 5 лет, и то при условии коррекции по мере приживления имплантов, а потом их все равно менять.

Запомните! Вам должны четко объяснить, что входит в стоимость имплантации, а что вам придется оплачивать отдельно.

7. Уточните, что вам положено после завершения лечения

Имплантация – это не «сделал и забыл». Импланты и протезы требуют тщательного и профессионального ухода. В европейских клиниках распространена практика минимум 3-хлетнего бесплатного наблюдения за пациентами после проведения имплантации зубов. В нашей стране чаще всего о пациенте после установки протезов клиники забывают, ну максимум после истечения срока гарантии.

Обязательно уточните, что вам положено после проведения имплантации. Как часто нужно посещать врача и проходить гигиену полости рта именно у стоматолога-гигиениста (она крайне важна для сохранения результата лечения) и придется ли вам дополнительно оплачивать эти услуги. Чаще всего стоимость приемов в течение первого года заложена в цену лечения. Но дальше пациенту приходится оплачивать осмотры по прайсу. Как показывает практика, многие не приходят – забывают или не хотят тратить деньги, игнорируя профилактические осмотры. А этого делать нельзя! Имплантам и протезам, чтобы они служили долгие годы, нужна профилактическая гигиена и возможно даже замена, доработка каких-то элементов протеза с течением времени.

В клинике Smile-at-Once после лечения пациенты находятся под контролем и надежной защитой. Пожизненная гарантия на работу врачей + бесплатная гигиена полости ежегодно и до конца жизни + сервисное обслуживание (осмотры и коррекция при необходимости) + расширенные гарантии на протезы. Мы делаем все для того, чтобы сохранить результат имплантации и поправить ваше здоровье.

Запомните! Постоперационная поддержка важна не меньше, чем подготовка к имплантации! Хорошо если у клиники есть служба сопровождения 24/7/365, ведь проблема может вас застать врасплох в любое время и правильные меры первой помощи очень важны.

Как видите, нюансов много, но это не означает, что клинику найти нельзя – посетите несколько консультаций, почитайте отзывы, найдите в соцсетях и пообщайтесь с пациентами напрямую (или воспользуйтесь подобным сервисом в клинике), изучите все документы и сертификаты. Если у вас сложный случай или хотите восстановить зубы быстро, то устанавливайте системы первоисточники - Nobel и Straumann. И обязательно доверьтесь своим ощущениям – общение с врачом и клиникой должно вызывать только положительные эмоции. Слушайте и выполняйте все рекомендации, обязательно следите за качественной гигиеной и тогда новые зубы прослужат вам действительно до конца жизни.