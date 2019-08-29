Лукашенко передал Польше привет от всей Красной Армии

Александр Лукашенко ответил отказом на приглашение руководства Польши посетить памятные мероприятия, проводимые в этой стране по поводу 80-летия начала Второй мировой войны. Некоторые эксперты, особенно на Западе и в той же Польше, увидели в этом демонстрацию солидарности с Владимиром Путиным, которому такое приглашение не отправляли.

Однако МИД Белоруссии в лице пресс-секретаря Анатолия Глаза призвал «не заниматься какой-то конспирологией» по этому поводу.

- Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной Армии, - заявил Глаз и подчеркнул, что в Варшаву не пригласили не только Россию, но и Казахстан и другие страны Центральной Азии, а «разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно».

Фото: Юрий Орешкин/БелТА/ТАСС

А еще Лукашенко передал привет Трампу через его советника по безопасности Джона Болтона (на фото - справа). Это кортик в деревянном футляре. Не забыл Батька и о жене Трампа Мелании - ей передана скатерть из льна. А сам Болтон получил шоколад и водку. Чтобы не скучал в дороге.