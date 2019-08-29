Снова в школу и без алкоголя

Совсем скоро День знаний. Школьные друзья встретятся после летних каникул, снова начнутся уроки, учебники, контрольные… И именно в этот день – День знаний – порядка 40 регионов России запрещают продажу алкоголя. Казалось бы, в чем связь?

Сама по себе эта инициатива довольно показательна. День знаний часто превращается в совершенно иной «праздник»: школьники отмечают встречу с одноклассниками выпивкой – и необязательно слабого алкоголя.

В некоторых регионах в День знаний нет полного запрета на спиртные напитки, но алкоголь, например, не продается рядом со школами. Такие «трезвые дни» действуют в отдельных регионах не только в День знаний, но и в День трезвости 11 сентября, День молодежи, День студента, День защиты детей или даже в период выпускных. Все они направлены в первую очередь на молодежь.

Безусловно, в России сейчас делается немало для профилактики алкоголизма и других зависимостей в школах и вузах. Кажется, уже все всё знают о вреде алкоголя и наркотиков. Но ситуация по факту такова, что подростки могут употреблять психоактивные вещества прямо на занятиях. Пробовать сигареты, по данным Минздрава, в России начинают уже в 13-14 лет, алкоголь и наркотики – в 15-16 лет.

Я смотрю на ситуацию, с одной стороны, как специалист, с другой стороны, как родитель школьников. И я понимаю, что этот триумвират – ребенок-родитель-школа – взаимодействует не всегда эффективно. Он не направлен на развитие и обучение личности.

Общение в этом треугольнике все чаще похоже на общение бюрократических организаций между собой. У всех участников бесконечные дела, заботы и отчетности, и серьезные проблемы взросления остаются за бортом. Родительские собрания и чаты в мессенджерах всё чаще работают только на решение текущих организационных вопросов.

Проблемы, связанные с алкоголем и наркотиками в школе, часто замалчиваются, а сор заметают под ковер – никто не хочет публичности и открытого разбора полетов. Но эта проблема существует в самых разных образовательных учреждениях – и государственных, и частных, и узкоспециализированных, и элитных.

Иногда легче просто избавиться от хулигана – исключить его из школы. Кажется, что на этом проблема решена. Но не решена проблема воспитания трезвой личности, человека, который осознанно ведёт здоровый образ жизни.

Работа по профилактике, в свою очередь, часто проводится формально – дети на таких беседах не слушают и скучают. Часть детей к старшему возрасту относится к услышанному скептически и даже презрительно, поскольку они уже пробовали или попросту уже курят и пьют.

К сожалению, образцом трезвого образа жизни зачастую не могут быть ни родители, ни педагоги. И дело не в том, что педагоги или родители, например, злоупотребляют спиртным. Есть в целом проблема легкомысленного отношения к алкоголю. Существует мнение о безвредности и допустимости регулярного употребления алкоголя по любому поводу – при общении, на досуге, в праздники.

К счастью, многие понимают, что употребление алкоголя в школе недопустимо, что на это нужно публично обращать внимание.

В последние месяцы был зафиксирован рост потребления алкогольных напитков. Продолжает также расти смертность от алкоголя. Очень важно на этом фоне менять отношение родителей, педагогов и самих школьников к употреблению спиртного, привлекать общественные организации увлекательно рассказывать о трезвой жизни, о том, что жить полноценно и интересно можно и без алкоголя.

День знаний – прекрасный повод, чтобы продолжить этот разговор – серьезный и взрослый разговор.