Лукашенко передал Трампу кортик, а Мелании - cкатерть со славянским намеком

Александр Лукашенко одарил чету Трампов гостинцами, которые передал с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Дональду Трампу Батька передал кортик в огромном деревянном футляре. И не удержался от шутки:

- Я ведь вмешивался в американские выборы и болел за Трампа, - сказал Лукашенко Болтону.

Болтон лишь улыбнулся в свои седые фельдфебельские усы.

Не забыл президент Белоруссии и о жене Трампа Мелании. Ей он передал льняные скатерть с салфетками.

- Это женское, она же имеет отношение к славянском льну, - пояснил Лукашенко, намекая на то, что Мелания Трамп родилась в Словении.

А самого Болтона Батька одарил шоколадом и водкой. И впридачу дал альбом "Спадчына Беларусi" («Наследие Белоруссии»).

- Это о Беларуси. Вы в самолете полистаете и увидите, что такое Беларусь, - сказал Батька. - И передайте своему президенту самые теплые поздравления от белорусского народа. Корни его зятя Кушнера здесь, в Беларуси (муж дочери Трампа Иванки Джаред Кушнер — старший советник президента США, родители его отца жили в белорусском городе Новогрудок, - ред).

Но Болтон, конечно, прилетал в Минск не за водкой с шоколадом. И не за кортиком. Накануне он был в Киеве, а следующий пункт его вояжа — Кишинев. У Болтона репутация ястреба и закоренелого противника России. Зачем высокопоставленному чиновнику США такой закваски понадобилось объезжать сразу три постсоветские республики — можно только догадываться. Потому что переговоры с руководством Украины, Белоруссии и Молдавии у него, разумеется, шли с глазу на глаз.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с советником пр нацбезопасности США Джоном Болтоном.Фото: REUTERS

Вот и в Минске вместо запланированных 45 минут Болтон вел переговоры с Лукашенко больше 2 часов. А затем они перешли в кабинет президента Белоруссии, где вдвоем проговорили еще полчаса.

- Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений. Пусть они будут неприятными для Беларуси, но вы должны их обозначить, - предложил Лукашенко Болтону перед началом переговоров на камеры. - Я также откровенно и честно обозначу вопросы. В том числе которые, может, не очень приятны для США.

При этом Батька польстил Болтону, заявив, что его визит в Белоруссию «исторический».

- Таких заметных высокопоставленных фигур (из США, - ред.) в Беларуси не было давно. И в этом тоже историчность визита, - сказал Лукашенко. - Несмотря на всю шумиху вокруг вашей поездки, здесь много положительного. Мы постоянно, с момента ухудшения отношений с США, предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа.

Переговоры Лукашенко и Болтона продлились почти два часа.Фото: REUTERS

Получилось ли начать отношения США и Белоруссии «с чистого листа» - неизвестно. Сам Болтон после переговоров прокомментировал их так:

- Это была очень важная встреча. Мы не пришли к каким-то конкретным решениям. Но было очень важно обсудить все эти вопросы", - сказал американский «ястреб».

И полетел в Кишинев. Вместе с кортиком, скатертью, шоколадом и водкой.