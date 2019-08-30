Съемные или протезы нового поколения: что выбрать, если нет всех зубов?

Кто-то боится хирургического вмешательства, кто-то старается всеми возможными способами сохранить пусть 5-6 оставшихся, но своих родных зубов. А кто-то считает, что имплантация – это чрезмерно дорогое удовольствие и переплачивать за нее не стоит. Какой бы ни была причина отказа от имплантации зубов, важно понимать, что сегодня это единственно верный способ избавиться от запущенного пародонтита, восстановить улыбку самым естественным образом, получить комфортные протезы, которые не будут выпадать, и даже защитить сердце, почки и желудок от многих заболеваний. И стоит ли говорить о том, что красивая улыбка повышает настроение?

«КП» вместе с экспертами решила разобраться, почему современные стоматологи советуют отказываться от съемных или мостовидных протезов в пользу имплантации и всем ли подойдет этот метод.

Так меняются пациенты после проведения имплантации зубов в клинике Smile-at-Once.

Но начнем немного с теории, чтобы понимать, о каких протезах идет речь. Отметим сразу, что сравнивать будем те варианты, что предназначены для восстановления всех или почти всех отсутствующих зубов. Если нет 1-2 зубов – это, конечно, тоже проблема. Но она не настолько острая, как полностью беззубая челюсть.

• мостовидные протезы или зубные мосты: выглядят как несколько соединенных между собой коронок. Используются для замещения от 1 до 3-5 подряд отсутствующих зубов. В традиционном понимании крепятся на живых зубах – на двух, которые расположены по краям. Могут фиксироваться на имплантах, благодаря чему лишаются множества недостатков (но об этом речь пойдет дальше),

• съемные протезы: также состоят из коронок, но имеют еще и пластмассовую основу – искусственную десну. Если нет нескольких зубов, то крепятся при помощи крючков на тех, что остались во рту. Если нет всех, то держатся только на деснах, фактически присасываясь к ним. На верхней челюсти в 90% случаев перекрывают небо – полностью или частично,

• протезы нового поколения – это несъемные либо условно-съемные конструкции на имплантах, которые замещают весь зубной ряд, при этом имеют опору в кости сходную с принципами работы натуральных корней. Не перекрывают небо и менее громоздкие, чем съемные.

Почему имплантация лучше любых других протезов?

Чтобы развеять сомнения об имплантации, обратимся к цифрам. Вы знали, что первый имплантат был установлен более 60-лет назад и прослужил 40 лет без нареканий? Какой протез способен простоять так долго? Съемный – 5-7 лет максимум, мостовидный – также не больше 7 лет, потому что под ним разрушаются опорные зубы. Конечно, сами протезы на имплантах тоже не вечны, но все-таки их срок службы может исчисляться десятилетиями. К тому же если вышли из строя протезы, не нужно придумывать что-то новое – импланты остаются на месте, а значит их снова можно использовать в качестве опоры.

Для начала в сравнительной таблице расскажем кратко, почему традиционные протезы считаются устаревшим вариантом, а далее объясним каждый пункт подробнее.

Вся челюстная система работает как часы

Условно наши зубы состоят из двух частей – корня и коронки. Корень находится внутри челюстной кости, а коронка находится на поверхности, то есть возвышается над десной. И если съемные или мостовидные протезы замещают только верхнюю часть, то при имплантации происходит полная замена зубов.

Имплант – это аналог зубного корня, коронка или мостовидный протез заменяют верхушку зуба. Таким образом создаются условия для нормальной работы всей челюстной системы – за счет того, что новыми зубами можно жевать (а при выборе методом имплантации с немедленной нагрузкой даже сразу), каждая клетка костной ткани получает необходимое питание изнутри, за счет чего «живет» и полноценно функционирует. Если же импланты убрать, то вся нагрузка будет приходиться только на десны. За ненадобностью костная ткань будет проседать, убывать и атрофироваться. А съемные протезы ее буквально утрамбовывают, из-за чего имплантация в будущем будет затруднена.

Если вы носите съемные или мостовидные протезы, то со временем заметите, как первые стали болтаться и неравномерно прилегать, а под вторыми стала появляться щель.

Протезы держатся надежно и не выпадают

Имплант срастается с костью, становится с нею единым целым почти как «родной» корень. Он становится надежной опорой под протезы, которые фиксируются сверху при помощи специального цемента или винтов. Такое соединение практически невозможно «разболтать» – но даже если это произошло, протез меняется без смены импланта. По аналогичной схеме – если в принципе пришло время менять протез – это зависит от материала, но минимальный срок службы постоянной конструкции не менее 10-15 лет.

Подтвержденный клинически и практически факт: съемные системы держатся плохо – они на самом деле вываливаются изо рта. У мостов такой проблемы нет – если они закреплены надежно, то и будут держаться крепко до того момента, пока живые зубы будут крепко держатся в лунках. А дальше – расшатываться сразу группой.

Вы можете питаться без боли и чувствовать вкус пищи

Елена Витальевна, 49 лет, пациентка Smile-at-Once: «У меня раньше были съемные протезы. Скажу честно, есть не могла вообще. А еще под него постоянно попадала не просто еда, но и вода – вроде мелочь, но жутко неприятные ощущения. Так что есть и пить на работе приходилось только тогда, когда никого рядом нет. А потом – сразу бежать в уборную».

И данный пример – не единственный. Почти каждый, кто носит съемные протезы, вынужден отказываться от каких-то продуктов, прикрывать рот рукой, следить за тем, чтобы они не выпали. Многие признаются, что уже давно забыли натуральный вкус еды – все-таки большой кусок пластмассы, который перекрывает небо, сильно искажает вкусовые ощущения.

При отсутствии всех или почти всех зубов протезы с опорой на имплантах состоят из коронок и небольшой части десны под ними – они располагаются строго вдоль зубного ряда и не затрагивают небо. Такая перемычка им просто не нужна – фиксация итак хорошая. Поэтому не перекрываются ни вкусовые рецепторы, ни слюнные железы. Итог – пища вкусная и нет повышенного слюноотделения.

Трансформация улыбки.

У вас наконец-то получится четко говорить

Как мы уже отмечали, съемные протезы перекрывают небо и частично – передние зубы. А при произношении многих звуков наш язык упирается в альвеолы – небольшие бугорки, которые находятся на небе рядом с передними зубами. Поэтому при съемном протезировании речь искажается, особенно если конструкция массивная. Протезы на имплантах более анатомически естественные – конечно, и к ним придется привыкнуть. Но это всего 1-2 недели и дикция будет в точности, как будто у вас свои родные зубы.

Вы сможете общаться, открыто улыбаться

Во-первых, потому что у вас наконец-то появились зубы. И они к тому же красивые если обратились к грамотному ортопеду, а тот в свою очередь в хорошую зуботехническую лабораторию. Во-вторых, теперь вы сможете есть в присутствии людей – не будет стеснения и опасения, что ваши протезы выпадут. В-третьих, у вас пропадет неприятный запах изо рта. Потому что будут удалены больные зубы, воспаленные десны восстановятся и не будет протезов, на которых или под которыми скапливаются бактерии и остатки пищи (речь о съемных и мостовидных соответственно). Конечно при условии, если за имплантами вы будете ухаживать лучше, чем за утерянными зубами. Гигиена протезов на имплантах аналогична собственным зубам, единственное, что добавится – это ирригатор. Но и он рекомендуется сейчас стоматологами повсеместно.

После проведения имплантации вы станете моложе

Опять же за счет того, что будете больше улыбаться, вы будете чувствовать себя моложе, а значит преобразитесь и внешне. К съемным протезам редко кто может полностью привыкнуть, особенно молодые и активные люди – они все равно осознают, что у них установлены «вставные челюсти» и с точки зрения психологии это сказывается не в лучшую сторону – многие ощущают себя на порядок старше своих лет.

Ирина, 62 года, пациентка клиники Smile-at-Once: «У меня не было жевательных зубов, мне предложили или имплантацию, или съемные протезы. К последнему я не была готова совершенно – в первый день я вечером дома даже разревелась… как представила, что буду как старенькая бабушка эти протезы складывать в стакан с водой… Нет, это точно не мое. Имплантация – это хирургическая операция, тоже было очень страшно, но все-таки постоянный и комфортный протез лучше, тем более врачи провели все на высочайшем уровне».

Кроме того, за счет проработки протеза с учетом формы и объема губ, улыбки и всего лица в целом, работы мимики и челюстного аппарата у стоматологов-ортопедов получается создать новые зубы так, что они вам однозначно подойдут. За счет этого подтянется кожа лица, подбородок опустится, губы станут более пухлыми. Почти все пациенты отмечают, что после восстановления зубов происходят глобальные внешние преображения. В лучшую сторону, разумеется.

Посмотрите на фото ниже – это пример того, как меняется внешний вид после потери всех зубов и уменьшения объемов костной ткани верхней и нижней челюстей: подбородок выдается вперед, губы становятся тонкими, западают внутрь. Из-за долгого отсутствия зубов произошла деформация всего контура лица.

Не будет боли и неприятных ощущений

Протез на имплантах не давит на десны, потому что не опирается на них, и не задействует живые зубы в качестве опор. При жевании вся нагрузка будет распространяться равномерно, зубы не будут перенапрягаться (как при наличии мостов, которые на них опираются), не будет давления и на десны. Если имплантация проведена качественно, а реабилитация после операции уже прошла, то и болеть попросту нечему.

Вы поправляете свое здоровье

В мягкой пище, которую вам приходится есть при наличии съемных протезов, меньше полезных веществ – в вареной моркови, например, витаминов меньше, чем в сырой, но сырую у вас уже жевать не получается. А если можно, то это происходит некачественно – лишь бы хоть как-то прожевать и проглотить. Тут уже не только организм получает меньше полезных веществ и слабеет к атаке вирусов и бактерий, но еще и возрастает риск гастрита, гастродуоденита.

При несвоевременном обращении пациента для корректировки или перебазировки протезной конструкции или при некачественном протезировании возникает такая ситуация, что становится больно жевать определенными участками зубного ряда. В это время на «здоровые» участки нагрузка усиливается, плюс ко всему нарушается работа ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава). Поэтому человек сначала чувствует, как в суставе что-то щелкает, потом становится трудно открывать рот, а затем и вовсе становится больно двигать челюстями.

При наличии имплантов и протезов, выполненных с учетом прикуса, процесс жевания будет идти физиологично и качественно, смыкание челюстей – правильно, что ведет к адекватному измельчению пищи и нормальной работе суставов челюсти. А это исключает раннее появление морщин на лице и нормализует работу органов ЖКТ, улучшает усвоение витаминов и минералов, повышает иммунитет.

Полезно знать! Имплантация останавливает развитие пародонтита, если одновременно были удалены больные зубы, ведь именно на них скапливается налет. А это значит, что опять же восстанавливается работа ЖКТ, снижается риск развития пиелонефрита, заболеваний сердечно-сосудистой системы (все это следствие пародонтита).

Если вам нужно восстановить только часть зубов, то вы сохраните оставшиеся

Для мостов сначала нужно удалить нервы опорных зубов и довольно сильно обточить их верхушки. Здесь при нарушении врачом каких-либо этапов может произойти перегрев дентина (это тот слой, что расположен между эмалью и пульпой), что влияет на прочность опоры в долгосрочной перспективе. Нередко корневые каналы обрабатываются некачественно или неверно пломбируются – то есть риск проникновения инфекции под коронку в глубинные слои зуба возрастает многократно.

Тут, конечно, есть нюанс – достаточно сложно сохранить оставшиеся зубы и одновременно провести имплантацию, если у вас диагностирован пародонтит. Как отмечают имплантологи, сильно повышается риск отторжения установленных имплантов – поэтому оставшиеся зубы нужно или удалять, или лечить комплексно в течение минимум полугода, но хорошая новость, что одновременно с такой терапией можно проводить имплантацию и восстанавливать зубы.

Конечно, имплантация доступна далеко не всем в нашей стране – съемные или мостовидные протезы все равно будут выбирать те, у кого нет финансовой возможности выбрать что-то иное. Но если есть возможность потратить сумму хотя бы в 200-250 тысяч рублей за восстановление всех зубов на одной челюсти, то возможность поправить здоровье и изменить жизнь к лучшему даже не должна находиться под вопросом.