Особенности имплантации, если у вас есть хронические или иные серьезные заболевания

К дентальной имплантации, как и к другим методам восстановления зубов или любому иному хирургическому вмешательству, существуют определенные ограничения. И о них вам может рассказать только ваш лечащий врач, и только после полноценной, детальной диагностики. Любые другие запреты, услышанные из уст «знающих» родственников, соседей или коллег, не должны восприниматься как единственная и непреложная истина. Ведь каждый человек индивидуален, как и методы решения его проблем.

Сегодня к имплантации на самом деле крайне мало ограничений – намного меньше, чем даже 7-10 лет назад. И это в основном острые состояния здоровья. Все остальное – это ситуации, которые просто требуют повышенного внимания, подготовки и последующего контроля. О них «КП» и решила поговорить с экспертами в области имплантологии.

Есть ли возрастные ограничения к имплантации?

Некоторые пациенты считают себя слишком старыми для имплантации, хотя это в корне неверное убеждение. «Верхней» возрастной границы для установки имплантов нет – можно проводить имплантацию и в 60, и в 80 лет – лишь бы здоровье позволяло. Самое главное – знать все о состоянии здоровья, держать имеющиеся заболевания под контролем, а при необходимости – проводить лечение под контролем узких специалистов (и с их разрешения, разумеется).

«С возрастом обменные процессы замедляются, слабеет иммунитет, появляются и прогрессируют хронические заболевания, более часто встречаются проблемы с костной тканью – она более разряженная, ее объема мало. Все это нужно учитывать. И самое первое, с чего нужно начать – это с диагностики общих показателей организма, моделирования и виртуального планирования лечения. Важно исключить противопоказания, выявить имеющиеся патологии и проконсультироваться с профильными специалистами, сделать дополнительные обследования, если в этом есть необходимость», – отмечает ведущий ч.л.х., имплантолог клиники Smile-at-Once Роман Беспалов.

Для имплантации почти нет возрастных ограничений, главное – подобрать правильную методику и учесть общее состояние здоровья.

Эксперты отмечают, что в пожилом возрасте стоит отдавать предпочтение методам имплантации с немедленной нагрузкой, при которых несъемный протез ставится сразу. То есть человек проходит через одно хирургическое вмешательство и на этом все – новые зубы стоят, ими можно активно пользоваться. И риски отторжений у таких имплантов ниже за счет хорошей фиксации в кости сразу после установки, использования более глубоких и плотных отделов челюстей, а также активного покрытия самих «искусственных корней», которое буквально запускает рост и восстановление клеток костной ткани.

Сами импланты, чтобы исключить повышенную травматизацию тканей, должны устанавливаться методом прокола с использованием хирургических шаблонов – так повреждения будут минимальными, а значит реабилитация пройдет проще. Для пожилых людей, у кого итак проблем много, это очень важно.

Николай Иванович, 74 года: «Долгое восстановление, несколько операций, опять же съемные протезы – классическая имплантация в моем возрасте не подходит, убедился в этом сам. Ведь так восстанавливал нижнюю челюсть. С верхней понял, что больше мучений не хочу, тем более терять 1,5 года жизни, честно скажу – в моем возрасте это уже большой срок».

Стоит добавить, что «нижняя» возрастная граница для имплантации все же есть. Это возраст до 16-18-ти лет. Тут все дело в формировании скелета, а точнее окостеневании костей челюсти, а оно завершается в среднем как раз к этому возрасту. Слишком рано установленный имплант может привести к аномалиям формирования челюсти, поэтому молодым людям ставят временные съемные протезы или адгезивные мосты.

Что делать при атрофии – недостатке костной ткани?

Это еще одна сложная ситуация, которая накладывает определенные ограничения на имплантацию зубов. Но не является стойким барьером. Объясним, какие есть варианты.

А вы знаете, что костная ткань, если в ней нет зубных корней или их аналогов, утрамбовывается и уменьшается в размерах? Уже за первый год после потери зуба ее объем сокращается почти на 30%.

Как показывает практика, множество людей не спешит заниматься восстановлением 1-2 удаленных зубов, особенно в жевательной зоне – ведь при разговоре они не видны. Но отсутствие корней зубов в челюсти приводит к тому, что костная ткань начинает проседать, уменьшаться по высоте и ширине. Объясняется это тем, что кость попросту перестает получать нагрузку, необходимую для питания клеток. Соответственно, прекращается их рост и обновление. Организм считает, в этой области пропадает необходимость, поэтому кость атрофируется, буквально исчезает!

Когда человек все-таки решается на восстановление зуба, то часто возникает такая ситуация, что кости мало для размещения импланта. Поэтому врачи предлагают сначала сделать наращивание (или пластику) кости – а эта операция довольно травматична и после нее нужно восстанавливаться около полугода, что пугает часть пациентов независимо от их возраста. Кроме того, согласно клиническим исследованиям последних 10-лет, наращивание кости часто приводит к тому, что подсаженные материалы не приживаются частично или даже полностью, а сама кость получается менее плотной, чем нужно, поэтому импланты имеют более плохую фиксацию.

Опасные последствия синус-лифтинга и наращивания костной ткани.

Но есть решение (точнее, целый комплекс решений), когда пациентам даже с ярко выраженной атрофией можно обойтись без подсадки кости – это опять же одноэтапные протоколы имплантации. Тут не нужно ждать месяцами и проходить через несколько операций. Кость даже не нужно подсаживать в 97% случаев. А все лечение проходит за один этап – в первый день ставят импланты, а на 3-ий уже фиксируют несъемный протез, который вы используете так, как хочется – можно любоваться своим отражением, можно жевать пищу.

Почему же такое возможно? Для разъяснений мы обратились к эксперту.

«Во-первых, за счет использования моделей имплантов с активным наноструктурированным и анодированным покрытием, которое обеспечивает более быстрое приживление и высокую фиксацию в кости сразу, а также способность к интеграции с мягкими тканями. Во-вторых, за счет использования отделов как челюстной, так и некоторых черепных костей для крепления имплантов – а они более плотные, не подвергаются воспалению и атрофическим процессам. В-третьих, за счет наклонной установки имплантов, благодаря чему увеличивается площадь контакта с костью, а значит усиливается фиксация. И, наконец, за счет моментального протезирования – в конструкции предусмотрено основание из металла. Это своеобразный базис, который соединят все импланты и не дает им смещаться под нагрузкой», – добавляет Роман Беспалов.

Решения при сахарном диабете

Сахарный диабет также не является приговором при имплантации зубов. Напротив, зафиксировано множество случаев, когда после имплантации у больных с диабетом улучшалось общее состояние – за счет того, что устранялся воспалительный процесс происходило восстановление обменных процессов в организме, уменьшалось количество патогенных микроорганизмов и развитие сахарного диабета прекращалось.

Но тут, конечно, есть нюансы. Если рассматривать стадии течения сахарного диабета, то при его декомпенсированной форме, т.е. при уровне глюкозы выше 8 г/ммоль, импланты лучше не ставить, поскольку высок риск их отторжения, т.к. обменные процессы нарушены и восстановление тканей будет проходить с нарушениями – имплант может попросту не обрасти клетками кости. А если пациент пройдет лечение основного заболевания и будет стабильно поддерживать уровень глюкозы в районе 6-8 г/ммоль, тогда имплантация – идеальный вариант.

Пациентам с сахарным диабетом, не понаслышке знакомым с плохим заживлением порезов на коже, также следует обратить внимание на одноэтапную имплантацию – ведь здесь будет всего 1 операция (не нужно наращивать кость, а если требуется удалить зубы, то эта процедура будет проведена одновременно с установкой имплантов). Опять же, если при операции врач будет использовать хирургические шаблоны, то вживление пройдет более просто, без массивных разрезов. А при наличии сахарного диабета и его последствий это крайне важно для пациента.

Как отмечают эксперты, важную роль при всех перечисленных патологиях играют модели имплантов. Они должны быть предназначены для протоколов имплантации с немедленной нагрузкой, а также иметь гидрофильный анодированный тип поверхности. Это особая пленка из оксида титана, которая буквально притягивает клетки крови и костной ткан – они обволакивают тело импланта и тем самым обеспечивают его хорошую фиксацию уж сразу после установки. На фоне нарушения обменных процессов в организме это важный фактор успеха имплантации.

Можно ли ставить импланты при пародонтите?

Пародонтит – очень коварное и сложное заболевание, у которого множество неприятных последствий. Разрушается кость, выпадают зубы. А бактерии, которые находятся в полости рта, вместе с кровотоком и слюной распространяются по всему организму. Уже давно доказан тот факт, что пародонтит ухудшает течение сахарного диабета, является спусковым механизмом для развития патологий сердечно-сосудистой системы, пиелонефрита и множества других заболеваний.

Если у вас пародонтит, редко кто из врачей возьмется за проведение имплантации. С одной стороны правильно – если заболевание не купировать и не лечить, то операция может быть опасна, т.к. импланты попросту не приживутся – воспаление с области сохранившихся зубов перекинется на них. Однако если воспаление запущенное, то есть вариант удалить больные зубы, которые являются рассадником инфекции и подвижны (именно на них, на их пористой поверхности скапливается налет, провоцирующий развитие воспаления), и заменить на имплантаты сразу. И на самом деле для многих пациентов, кто устал мучиться с зубами, это станет настоящим спасением и избавлением от прогрессирующего пародонтита.

При пародонтите имплантация часто становится единственно возможным решением проблемы – если нет возможности вылечить и сохранить зубы, которые разрушены и выпадают.

При пародонтите имплантация часто становится единственно возможным решением проблемы – если нет возможности вылечить и сохранить зубы, которые разрушены и выпадают

Что делать при остеопорозе?

Остеопороз челюсти – заболевание костей, приводящее к их ломкости и разрушению. Но и оно не является ограничением к имплантации, которая проводится по одноэтапному протоколу. Здесь, как и в случае с пародонтитом, оптимально будет провести одноэтапную имплантацию с использованием более длинных моделей имплантов – скуловых или базальных, которые имеют большую площадь контакта с костью в глубоких, практически нерезорбируемых отделах, что позволят им удерживаться лучше.

Можно ли проводить имплантацию после химиотерапии?

Как подчеркивают эксперты, тут все зависит от вашего нынешнего состояния здоровья, данных анализов, стадии заболевания и длительности периода ремиссии. Лечение агрессивными препаратами серьезно ослабляет организм, а после имплантации ему также нужны силы на восстановление. Поэтому в острый период, во время лучевой или химиотерапии имплантация зубов – это, естественно, лишняя нагрузка на организм. Но если заболевание находится в стадии ремиссии, анализы хорошие, то восстанавливать зубы можно и нужно – в первую очередь для нормализации психоэмоционального состояния, возможности питаться продуктами, которые содержат максимум полезных витаминов.

Главные правила проведения имплантации в сложных случаях

Все перечисленные состояния – это не приговор. Конечно, если заболевания хронические, запущенные или находятся в острой стадии, в имплантации вам будет отказано – это попросту опасно: импланты не приживутся, а здоровье будет подорвано. Но в остальных случаях лечение проводить можно, главное – придерживаться определенных правил.

Это литографическая модель челюсти – она позволяет проработать процесс установки имплантов до реальной операции, чтобы исключить любые ошибки.

Это литографическая модель челюсти – она позволяет проработать процесс установки имплантов до реальной операции, чтобы исключить любые ошибки

• тщательная диагностика – важно учитывать любые, даже незначительные, отклонения в состоянии здоровья пациента,

• виртуальное планирование процесса лечения в специальном программном комплексе с возможностью трехмерной визуализации, поскольку при перечисленных состояниях, как правило, кости мало – важно в точности до доли миллиметра проработать местоположение имплантов. В особо сложных случаях врачи даже прибегают к изготовлению модели челюсти пациента из специального пластика на 3D принтере (как на фото выше) для дополнительной тренировки и проработки мануальных навыков,

• выбор определенных моделей имплантов, которые имеют особое покрытие, ускоряющее рост и восстановление клеток челюстной кости (в основном это бренды Nobel, Straumann) или использование моделей, которые крепятся в глубоких отделах челюстной кости или даже за ее пределами (базальные или скуловые модели),

• применение биоматериалов с факторами роста, которые обеспечивают естественное, более быстрое восстановление поврежденных клеток,

• минимальная травматизация при установке, чтобы реабилитация прошла быстро и без стресса,

• медикаментозная терапия, подобранная индивидуально с учетом состояния здоровья,

• тщательный контроль состояния здоровья на всех этапах лечения – проводится вместе с узкопрофильным специалистом, например, эндокринологом, кардиологом, неврологом.

В качестве заключения еще раз напомним, что не стоит самостоятельно загонять себя в какие-то рамки, слушая доводы врачей, которые не идут в ногу со временем и не умеют использовать прогрессивные технологии имплантации, решающие проблемы любых пациентов. Всегда нужно консультироваться с грамотным имплантологом, чья деятельность не вызывает сомнений – а уважающие себя клиники не делают тайны из квалификации своих специалистов. Расстояние сейчас тоже не является преградой – провести первичную бесплатную консультацию с имплантологом и наметить план лечения можно через интернет. А потом останется только выкроить 4-7 дней из своего графика и прийти/приехать/прилететь за новой улыбкой.