Когда стилист – твой злейший враг: Подурневшая Скарлетт Йоханссон на Венецианском кинофестивале поразила усталым видом

Главной звездой второго дня Венецианского кинофестиваля стала Скарлетт Йоханссон: актриса представила свой новый фильм «Брачная история». Драму режиссера Ноа Баумбака необычайно тепло приняди критики, все как один отметившие блестящую игру Йоханссон. Скарлетт называют одной одной из главных претенденток на «Оскар» за лучшую женскую роль в будущем году и прочат ей заветную статуэтку. Картина рассказывает о паре, переживающей развод и решающей, с кем будет жить их 8-летний сын. Тема очень близка Скарлетт, ведь она сама разводилась дважды.

Актриса предстала на красной дорожке фестиваля этакой голливудской дивой: в длинном алом платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Глубокое декольте обнажило красивые плечи, а высокий разрез на юбке продемонстрировал стройные ноги.

Актриса предстала на красной дорожке фестиваля в длинном алом платье.Фото: REUTERS

Скарлетт выглядела бы блестяще, если бы не провальный макияж. Многие отметили усталый вид 34-летней актрисы и то, что она выглядит гораздо старше своих лет. Красавицу звезду явно испортил неудачный грим: визажисты наложили ей на веки красно-коричневые тени и обвели глаза черной подводкой. Тяжелый вечерний макияж сослужил Скарлетт плохую службу, заметно подчеркнув мешки под глазами.

Красавицу звезду явно испортил неудачный грим.Фото: REUTERS

Не менее провальной оказалась и прическа звезды: парикмахеры сделали ставку на «мокрую» укладку в стиле минимализма, просто зачесав волосы актрисы назад. Прическа выглядела слишком небрежной и диссонировала с роскошным вечерним платьем.

Поклонники ждали, что Скарлетт в этот вечер булет вместе со своим женихом, телеведущим Колином Жостом. Но Йоханссон пришла на премьеру в компании своих коллег по съемочной площадке. Напомним, звезда «Мстителей» и ее бойфренд объявили о помолвке в мае этого года. Когда состоится свадьба, пока неизвестно.

Парикмахеры сделали ставку на «мокрую» укладку в стиле минимализма, просто зачесав волосы актрисы назад.Фото: REUTERS

Йоханссон встречается с Колином три года, с марта 2016-го. Колин Жост — сценарист, актер, режиссер, а так же ведущий телешоу «Saturday Night Live». Именно благодаря этому шоу они и познакомились почти 13 лет назад. В 2006 году Скарлетт ненадолго стала ведущей программы «Saturday Night Live», в которую только-только пришел на работу начинающий сценарист Жост. Правда, тогда никакой романтики между ними не возникло. Молодые люди познакомились, и их пути разошлись почти на десятилетие.

Скарлетт успела дважды побывать замужем, так что Колин, можно сказать, удачно перехватил ее сразу после очередного развода. В первый раз, с 2008 по 2010 годы Скарлетт была замужем за голливудским актером Райаном Рейнольдсом. Двухлетние отношения пары убил слишком плотный график. Скарлетт и Райан много снимались и почти не виделись. К тому же во время съёмок своего очередного фильма Райан серьезно увлёкся партнёршей по съемочной площадке Блейк Лайвли, звездой сериала «Сплетница».

Вторым мужем Йоханссон стал французский журналист Ромэн Дориак. Пара начала встречаться в 2012 году. Спустя два года отношений американская звезда и французский редактор поженились. В 2014 году Скарлетт родила дочь Роуз, сейчас девочке 4 года. Рождение малышки не спасло их брак – супруги разошлись в 2016 году, а год спустя Йоханссон подала на развод.