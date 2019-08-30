2019-08-30T02:40:14+03:00
Звезды

Ксения Собчак опровергла слухи о беременности

Телеведущая опубликовала видео, которое не оставляет сомнений: никакого «интересного положения» нет и в помине
Ирина СУХАНОВА
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Слухи о том, что Ксения Собчак беременна, ходят с тех пор, как стало известно о грядущем бракосочетании телеведущей с режиссером Константином Богомоловым.Слухи о том, что Ксения Собчак беременна, ходят с тех пор, как стало известно о грядущем бракосочетании телеведущей с режиссером Константином Богомоловым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Слухи о том, что Ксения Собчак беременна, ходят с тех пор, как стало известно о грядущем бракосочетании телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Масла в огонь подлила скандальный блогер Лена Миро. «Это залет», - объявила она, сообщив, что причина скоропалительной свадьбы – «интересное положение» Собчак.

Ксения слухи не комментирует, да и вообще о будущей свадьбе помалкивает, как всегда интригуя общественность. Но, видимо, статус «беременной невесты» ей все-таки не слишком нравится. Поэтому 37-летняя телеведущая решила изящно опровергнуть все домыслы. В своем Инстаграме в Сториз она опубликовала видео, не оставляющее ни малейших сомнений: никакой беремености нет и в помине.

Ксения запечатлела себя во время примерки нового платья. Фото: кадр видео.

Ксения запечатлела себя во время примерки нового платья. Фото: кадр видео.

Собчак поделилась с поклонниками моментом, трепетным для любой женщины: Ксения запечатлела себя во время примерки нового платья.

- Как вам наряд? – поинтересовалась она. - Эрмано Шервино для одной белой вечеринки.

Белое полупрозрачное кружевное платье облегает фигуру телеведущей так плотно, что позволяет в деталях рассмотреть нынешнее телосложение звезды. А оно совсем не напоминает формы беременной женщины: тонкая талия и практически плоский живот. В ролике Ксения гордо расхаживает перед камерой, демонстрируя наряд – а заодно и свою стройную фигуру. Если телеведущая и собирается родить Константину Богомолову наследника, то явно не в ближайшие месяцы.

Белое полупрозрачное кружевное платье облегает фигуру телеведущей так плотно, что позволяет в деталях рассмотреть нынешнее телосложение звезды. Фото: кадр видео.

Белое полупрозрачное кружевное платье облегает фигуру телеведущей так плотно, что позволяет в деталях рассмотреть нынешнее телосложение звезды. Фото: кадр видео.

Пара принципиально не рассказывает о будущей свадьбе и почти не дает интервью. Лишь недавно Богомолов позволил себе публично признаться в том, что считает Ксению своей судьбой.

- Я могу только сказать одно и это не скрываю: я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда. Приходит такой момент, когда ты не боишься сказать этого слова, - поведал он.

Режиссер не скрывает, что искренне восхищается своей невестой и ее душевными качествами:

- Это один из самых тонких, ранимых, талантливых людей, которых я знаю. Она - фантастическая мама, удивительный друг... Я очень уважаю человека, который рядом со мной, - рассказал Богомолов.

Фигура Собчак совсем не напоминает формы беременной женщины: тонкая талия и практически плоский живот. Фото: кадр видео.

Фигура Собчак совсем не напоминает формы беременной женщины: тонкая талия и практически плоский живот. Фото: кадр видео.

Помнится, практически теми же словами Ксению описывал и ее экс-супруг Максим Виторган в самом начале их брака. Семейная жизнь пары продлилась 6 лет. Несмотря на драку Виторгана и Богомолова, Ксения уверяет, что они с Максимом расстались мирно, и называет его практически своим родственником. Телеведущая говорит, что будет продолжать любить отца своего сына Платона, но уже в новом статусе близкого друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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