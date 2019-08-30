Сэкономил? Новый жених подарил Дарье Жуковой на помолвку кольцо скромнее, чем от Абрамовича

Слухи о помолвке бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса ходят с начала лета. 38-летняя Дарья никак не комментировала их, и вот теперь, наконец, решила показать кольцо, которое бойфренд подарил ей на помолвку. Правда, не сама – снимок украшения появился в Инстаграме ее подруги, американской актрисы Сары Фостер.

- Ничего кроме двух новоиспеченных невест, притворяющихся, что они очень рады друг за друга, - остроумно подписала снимок Сара, сфотографировав Дарью и свою сестру Эрин, тоже собирающуюся под венец.

На фото Эрин и Дарья демонстрируют свои кольца на безымянных пальчиках. Фото: Инстаграм.

Правда, если вспомнить, какое кольцо в свое время презентовал жене Роман Абрамович, подарок грека сразу меркнет. На заре своего брака с олигархом Дарья появлялась в свете с украшением, гораздо превосходящим по размерам и стоимости презент Ниархоса. На пальце Жуковой тогда красовалось кольцо с прямоугольным бриллиантом воистину гигантских размеров. Дарья гордо демонстрировала украшение на камеру – тогда статус жены одного из самых богатых людей России еще не слишком тяготил ее.На фото девушки демонстрируют свои кольца на безымянных пальчиках. Бриллиант в кольце Дарьи Жуковой впечатляет своими размерами – Ставрос явно старался сделать любимой достойный подарок.

На заре своего брака с олигархом Дарья появлялась в свете с украшением, гораздо превосходящим по размерам и стоимости презент Ниархоса.Фото: EAST NEWS

Кольцо, которое Дарье подарил на помолвку Абрамович.Фото: EAST NEWS

Со временем вкус Дарьи изменился: нарядам в любимом женами российских олигархов стиле «дорого-богато» она все чаще предпочитала сдержанный стиль европейских и американских богатеев. И колечко с бриллиантовым «булыжником» от Абрамовича потихоньку исчезло с ее пальца. Неизвестно, что случилось с украшением, но вряд ли такой состоятельный человек, как Роман Аркадьевич, стал бы требовать при разводе вернуть ему помолвочное кольцо.

Напомним, 34-летний Ставрос Ниархос – наследник судостроительной компании, принадлежащей богатейшей семьи Греции, которая размерами своего состояния может потягаться с Онассисами. Ставрос и Дарья живут в Нью-Йорке. В июле западные СМИ сообщили о том, что Жукова и Ниархос помолвлены. Сейчас пара готовится к свадьбе, которая состоится уже в этом году. Сообщается, что Ставрос сделал предложение руки и сердца Дарье в июне. При этом пара решила скрыть помолвку от широкой публики.

- Они должны пожениться уже в этом году. Пока что они прорабатывают все детали, - сообщил источник из окружения пары изданию PageSix.

Дарья любила щеголять на вечеринках в подарке мужа.Фото: EAST NEWS

На пальце Жуковой тогда красовалось кольцо с прямоугольным бриллиантом воистину гигантских размеров.Фото: EAST NEWS

О том, что олигарх расстался со второй женой Дарьей Жуковой, матерью своих двоих детей Аарона и Леи, стало известно в августе 2017 года. После развода олигарху приписывали романы сразу с несколькими звездными красавицами, начиная с балерины Дианы Вишневой и заканчивая актрисой Юлией Пересильд. С Жуковой Абрамович остался в прекрасных отношениях – время от времени они появляются вместе на культурных и благотворительных мероприятиях.

Дарья после развода променяла Москву и туманный Альбион на Америку и поселилась в Нью-Йорке. Бывшая спутница жизни Абрамовича сумела подружиться со всем голливудским бомондом. Среди ее близких подруг - актрисы Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон и супермодель Карли Клосс. Со Ставросом Ниархосом Жукова была знакома много лет, но только в конце 2017 года они стали выходить в свет как пара. К слову, в ранней молодости Ставрос встречался с известной тусовщицей Пэрис Хилтон и даже был помолвлен с ней.