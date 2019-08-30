Дженнифер Энистон закрутила роман с мультимиллионером

Дженнифер Энистон снова счастлива и влюблена: у актрисы появился новый бойфренд. Избранник актрисы не так знаменит, как она, но зато не менее богат. Источник из окружения звезды рассказал, что Энистон встречается с мультимиллионером — воротилой бизнеса. Имя своего возлюбленного Дженнифер пока держит в секрете и вообще всячески шифрует новые отношения от широкой публики.

Как сообщает издание NW, Дженнифер наконец-то смогла собрать по кусочкам сердце, разбитое недавним разводом с актером Джастином Теру, и решила дать себе шанс снова стать счастливой. 50-летняя звезда выбрала нетрадиционный способ поиска избранника. Так как она слишком занята на съемках, а знакомиться на голливудских вечеринках ей как-то некомильфо, Энистон обратилось в элитное агентство знакомств. Компания, специализирующаяся на том, чтобы сводить богатых и знаменитых, берет заоблачные гонорары — так, первое свидание потенциальным влюбленным обходится в 750 тысяч долларов! Но состоятельные мужчины готовы платить такие деньги за шанс встречаться с настоящей звездой. А знаменитые красавицы идут на траты, чтобы быть уверенными в том, что на жизненном пути им не встретится очередной альфонс.

Дженнифер Энистон - 50, но она по-прежнему огонь!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как уверяет издание, новый возлюбленный Дженнифер без ума от звезды «Друзей».

- Она просто потрясающая женщина, - цитирует NW избранника Энистон. - Ради нее я готов на все. Если бы она пожелала 10 детей, чтобы переплюнуть Анджелину Джоли, я бы без колебаний ответил: «да!». Я буду обращаться с ней, как с королевой и хочу стать ее партнером до конца жизни. Со своей стороны, я обещаю абсолютную верность. Я, быть может, не так хорош собой, как ее первый муж Брэд Питт, зато в моем словаре просто нет такого слова, как роман на стороне. И я хочу, чтобы воспоминания и о Питте, и о Теру навсегда стерлись из ее памяти.

Впрочем, Дженнифер после развода с Теру уже не раз приписывали — то с ее личным фитнес-тренером, то с бывшим супругом Брэдом Питтом, которого она пригласила на вечеринку по случаю своего 50-летия. Существует ли на самом деле этот таинственный воздыхатель-миллионер, покажет время.

К слову, в одном из недавних интервью Энистон рассказала, какие мужчины ей нравятся.

- С чувством юмора и с сильным чувством собственного достоинства. Главное — это уверенность в себе, доброта, щедрость. И чтобы в его окружении были хорошие люди. Я верю в понятие родственных душ, - призналась Энистон в беседе с «Harper's Bazaar».

Напомним, Джастин Теру и Дженнифер Энистон начали встречаться в мае 2011 года, а познакомились они еще раньше, в 2008-м на съемках фильма "Жажда странствий". Актеры объявили о помолвке в 2013 году. В 2015-м они поженились, устроив тихую свадьбу в своем поместье в Бель Эйр, на которую пригласили 74 гостя - что довольно скромно по голливудским меркам. Детей у Джастина и Дженнифер в этом браке не появилось.

Пара объявила о расставании в феврале 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новость о том, что голливудская пара распалась, стала полной неожиданностью для их поклонников. Актеры выглядели вполне счастливыми до тех пор, пока в 2018 году не подали на развод и не объявили, что они «расстаются по взаимному согласию».