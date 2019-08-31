Александр Захарченко: Песни Иосифа Кобзона помогают нам в окопах

...А за четыре года до своей смерти, 30 августа 2015-го (нынче этот августовский день - и дата памяти Иосифа Кобзона) Александр Захарченко вручил народному артисту СССР Золотую Звезду Героя Донецкой республики.

Это происходило у нас - с фотокором Владимиром Веленгуриным на глазах. Поэтому - все по порядку: как говорится - история одной фотографии.

И сейчас я частично процитирую, с небольшими - новыми пояснениями, свой же тогдашний репортаж.

...Так вот - в то время, приезжая в Донецк, Кобзон давал в Театре оперы и балета по два сольных концерта, чтобы в зал могли попасть все желающие. (Если и это не помогала - сцену для Иосифа Давыдовича устанавливали прямо на площади перед театром.)

Александра Захарченко в тот день не был ни на первом концерте, ни на втором: война... Донецк тогда трясло от разрывов снарядов с утра до вечера, на здании театра была табличка: «Бомбоубежище», рядом в сквере прохаживались, осторожно ступая, саперы с собакой, а на перекрёстке стояла зенитка...

Глава ДНР появился после второго концерта, поздно вечером - на банкете, который обычно устраивали здесь же, в театре, в честь высокого гостя.

Захарченко прибежал запыхавшийся и - прямо с порога - сам зачитал свой Указ: "За мужество и героизм, проявленные при защите Донецкой народной республики, присвоить Иосифу Давыдовичу Кобзону звание Герой ДНР".

И прямо тут же - в одно мгновение - вручил народному артисту СССР Золотую Звезду - правда, спрятанную в коробочку.

Иосиф Давыдович награду так же быстро принял, и хотел уже было спрятать ее в карман - Веленгурин не успел даже толком ничего сеять.

И тут мне пришлось взять на себя обязанности шефа протокола главы ДНР.

- Александр Владимирович, - сказал я Захарченко на ухо, тихо, чтобы никто не слышал. - Так такие дела не делаются. - А потом уже - погромче, чтобы слышали все.- А, может быть, звезду - к лацкану пиджака?Захарченко даже смутился:

Иосиф Кобзон: Я вообще никогда не носил никаких наград, но эта - самая высшая награда 00:00 00:00

- Так ведь придется дырку прокалывать - хороший пиджак испортим.

- Для такой награды и пиджака не жалко! - весело произнёс Кобзон и вернул коробочку со Звездой Захарченко.

Но глава ДНР вешать награду не спешил...

- Для такой награды и одного моего Указа мало, - заметил он и попросил принести стопку с водкой, туда - под аплодисменты собравшихся, а в их числе были и знаменитые командиры - Гиви с Матаролой - и окунули Золотую Заезду.

- Вот теперь порядок, - сказал Захарченко, привинчивая к продырявленному кобзоновскому концертному пиджаку высокую награду республики .

После того, как Кобзон с Захарченко выпили водки, я задал им несколько вопросов...

Приведу небольшой фрагмент нашей беседы.

- И сколько же теперь в ДНР Героев?

- Иосиф Давыдович 20-й.

- Скажите, а вот если не строчками официального Указа, а по-человечески - что вам такого дает Кобзон, что вы ему такую высокую награду решили вручить? Он с автоматом же в окопе не сидел...

- А вот вы не правы. Иосиф Давыдович находился во многих сражениях вместе с нами. Потому что песни, которые он пел и поет - они помогали и помогают нам как раз в окопах. А если ты поешь песни человека и думаешь о нем, получается, что ты и с его именем сражаешься, и он находится рядом.

Кобзон потом очень гордился этой наградоц. Когда два года спустя Владимир Путин вручил ему Золотую Звезду Героя Труда России - Иосиф Давыдович надевал обе Звезды. А на передачу «Поем песни Победы вместе с Иосифом Кобзоном» - на Радио «Комсомольская правда» - привинчивал и третью Звезду - Героя Чернобыля.

...Так уж сложилось по жизни, что Захарченко погиб (от взрыва мины, заложенной в кафе) на следующий день после смерти Кобзона, едва успев выразить свои соболезнования его семье и близким...

До своих уходов, они - на этом свете - виделись как минимум трижды: Захарченко приезжал в Москву в сентябре 2018-го на концерт, посвящённый 80-летию Иосифа Давыдовича. После этого сам Кобзон ездил - уже в последний раз - в Донецк. И потом глава республики ещё раз был в столице - на съезде землячества донбассовцев.

Сегодня, в день гибели легендарного командира и руководителя ДНР, вспоминаю одну очень грустную шутку Кобзона. Однажды, когда мы в очередной раз были в Донецке, я попросил его взять меня собой на встречу с Зазарченко, который на концерте не появился: опять же - война. Иосиф Давыдович ничего не обещал, уехал. А примерно через час за мной примчалась охрана главы ДНР. Меня посадили в машину одного - без фотокора.

И я потом понял, почему: Захарченко был небрит, в помятой полевой форме...

Мы сидели в каком-то кафе. Я задавал ему свои вопросы. Он быстро отвечал. А где-то совсем рядом, с воем, - со стороны позиций украинских войск - пролетали мины.

Захарченко - комментировал:

- О, это из 120-миллиметрового пальнули... А вот ещё... И - вон опять...

Кобзон сидел молча, попивал из бокала красное вино.

А потом вдруг - в шутку, - разумеется - и говорит:

Вот бы сюда сейчас (далее следовал солдатское соленое и очень образное словечко) - хороший бы некролог получился.

Захарченко грустно так заулыбался. А меня от страха аж затрясло, и я быстро свернул интервью.

И - ещё об одном потрясающем совпадении чисел: знаменитый монумент Кобзону в Донецке, на площади у Дворца молодежи «Юность», установили ровно за 15 лет до смерти Великого певца - 30 августа 2003-го. Его открытие было приурочено ко Дню города и 69-летию народного артиста СССР...

Мне запомнилась и такая вот «необыченка»: Захарченко называл Кобзона по имени отчеству и - на «ты», как своего однополчанина и сослуживца. Кобзон - Захарченко: только на «вы», как и большинство своих самых близких и верных друзей и товарищей - «по духу и оружию»...