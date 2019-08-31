Бархатный сезон 2019: Как российские туристы экономят на отдыхе осенью

Отдых осенью становится все популярнее – в этом году спрос вырос на 10 – 25%. Тенденция эта заметна уже несколько лет кряду, подтверждают в Ассоциации туроператоров России. Все больше отпускников летят на моря в начале сезона, в апреле-мае, либо поздней осенью. Причина прозаична: так дешевле.

Путешествия стали короче. Мало кто уже отправляется на юг на две недели (таких 18%). Самые ходовые варианты – тур на 9 – 12 дней (выбор 35% отпускников) или на 7 – 9 дней (на недельку осенью выбираются к морю 29% туристов). Все цифры по данным туроператора Tez Tour.

Зато отели лучше. Сэкономив на сезонном снижении цен и сократив отпуск, туристы могут позволить себе отель получше. Осенью-2019 на 12% вырос спрос на отдых в пятизвездочных гостиницах, удивили в компании Tez Tour.

Больше половины всех проданных путевок на сентябрь-2019 - в ТурциюФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Горящие путевки тоже никуда не делись, и осенью надеяться на них реалистичнее, чем в пик сезона. В последний момент продается четверть всех осенних пляжных вояжей, констатируют в АТОР. В первую очередь на наши черноморские курорты и в безвизовые страны: Турцию, Тунис, Израиль.

Самые популярные курорты традиционны. И Турция вне всякой конкуренции: 54%, то есть больше половины всех проданных путевок на сентябрь-2019, - именно в Турцию. На октябрь даже 57% (статистикой с “КП” поделились в онлайн-сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.ru).

- Российские туристы уже привыкли к комфорту и любят останавливаться в качественных отелях, четыре и пять звезд. А большинство могут позволить себе такую роскошь именно в Турции и в бархатный сезон. Система “Все включено” позволяет избежать дополнительных расходов на питание, - объясняет причины любви к “бархатной” Анталье генеральный директор Travelata.ru Алексей Зарецкий.

Но у бархатного сезона-2019 есть и другие фавориты. По сравнению с прошлым годом особенно вырос спрос на вояжи в Италию, Черногорию, Болгарию, Францию, на Кубу, китайский остров Хайнань и Шри-Ланку.

КОШЕЛЕК

Сколько можно сэкономить, отложив отпуск на осень?

- Все зависит от климата каждого курорта: вместе с температурой воздуха и морской воды снижаются и цены. Так что рассчитывать на скидки в Турции в сентябре не стоит, там еще полноценный пляжный сезон, а вот октябрь и особенно ноябрь – другое дело. В среднем же осенью отдыхать на 20 – 25% дешевле, чем в июле-августе, отмечает трэвел-эксперт Лариса Аханова.

- Если поймать удачное спецпредложение от отеля или поехать в самом конце сезона, то можно выгадать и 40 – 50%, обнадеживает Светлана Баранова, пресс-секретарь Tez Tour. - На такую экономию реально рассчитывать в Турции и Греции, в Испании и на Кипре цены снижаются на 20%.