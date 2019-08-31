"Немного отдохнул и готов к продолжению карьеры". Дмитрий Сычев вернулся в футбол

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Сычев снова в большом футболе. Свою карьеру 35-летний футболистпродолжит в чемпионате Армении. Он подписал контракт с клубом "Пюник".

- Немного отдохнул и готов к продолжению карьеры. Рад стать частью "Пюника" и благодарю свой новый клуб за доверие, - написал у себя в личном Инстаграме Дмитрий Сычев.

Подробности сделки Сычева с новой командой не разглашаются официально. В разное время футболист выступал за московский "Спартак", французский "Марсель", московский "Локомотив". После чего его карьера пошла, откровенно, на спад. Сычев играл за белорусское "Динамо" (Минск), нижегородскую "Волгу", казахстанский "Окжетпес" и фарм-клуб "Локомотива" - "Казанку".

dsychev11 Немного отдохнул и готов к продолжению карьеры! Рад стать частью Пюника и благодарю свой новый клуб за доверие. Show Must Go On

В послужном списке Дмитрия Сычева главная награда - это бронзовая медаль чемпионата Европы 2008 года. Кроме того, он побеждал с "Локомотивом" в чемпионате России 2004, выигрывал Кубок России 2007, Суперкубок 2005 и бронза чемпионата Франции в составе "Марселя".

Главным тренером "Пюника" является известный российский специалист Александр Тарханов. На данный момент клуб занимает 6 место в чемпионате Армении после стартовых четырех туров.