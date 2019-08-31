На Арбате открылась экспозиция картин Александра Шилова

Стенды с работами народного художника России Александра Шилова расположились напротив театра им. Вахтангова, что логично, ведь в экспозиции немало прославленных актеров вахтанговской школы: Владимир Симонов, Николай Гриценко, Александр Граве, Михаил Ульянов, Николай Плотников, Владимир Этуш. Представлены здесь и солисты Большого театра: Сергей Лемешев, Ирина Архипова, Елена Образцова, Тамара Синявская…

Также выставка расскажет о выдающихся режиссерах и сценаристах нашей страны: Станислав Говорухин, Сергей Бондарчук, Марк Захаров, Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов… Галерея мастера - это своего рода история русского театра и кино.

На торжественном открытии выставки выступил Центральный военный оркестр Минобороны под руководством заслуженного артиста Сергея Дурыгина, за пультом - полковник Константин Петрович.

Посмотреть работы прославленного портретиста можно абсолютно бесплатно до 30 сентября.