Венеция-2019: «Джокер» - это вам не шутки!

«Джокер» Тодда Филлипса обнуляет историю самого знаменитого комиксового злодея, помещая ее совсем в некомиксовый контекст. Это контекст ежедневного сумасшествия большого города (Готэм = Нью-Йорк), полной и глухой «атомизации» не вписывающейся в мейнстрим личности, человеконенавистнической риторики уже ничего не стесняющихся властей (мэр Готэма по-трамповски называет всех небогатых людей клоунами) и выплёскивающихся на улицы протестов. Революционное решение фестиваля включить «Джокера» в главный конкурс более чем оправдалось: он мрачнее и беспросветнее большинства конкурсных драм, умнее, чем некоторые из них (хотя нетрудно быть умнее чилийской «Эммы»), имеет большее отношение к действительности, чем псевдоавторские измышления некоторых «художников», ну и, само собой, намного лучше сделан и сыгран.

Один из лучших актёров современности, Хоакин Феникс, превративший себя для этой роли в изломанный скелет (перед нами явный претендент, и скорее всего победитель «Оскара»-2020), играет Джокера (точнее, Артура Флека) несчастным психопатом, чья душа и тело исковерканы с детства, которое он не очень-то помнит. Его истерический, подвизгивающий смех - проявление этой душевной болезни. Не смех, а вой, который никто не слышит. Он работает клоуном в фирме по организации праздников, но кого способно развлечь и рассмешить это странное, нездоровое, живущее в своих иллюзиях существо? Его жизнь - цепь беспрерывных унижений, главным из которых становится приглашение на самое знаменитое ток-шоу Готэма: его ведущий (Роберт Де Ниро) решил публично высмеять попытки Артура пробиться в счастливый, беззаботный мир камеди-клабов. Не раскрывая сюжетных ходов будущего блокбастера, скажу только, что этот фильм произведет большое впечатление не только на привычную аудиторию кинокомиксов, но и на тех, кто, как я, не смог досмотреть «Мстителей». Собственно, другим кино с Хоакином Фениксом в заглавной роли и не могло быть.

Показанная вне конкурса «Сиберг» - из тех биопиков, которые смотришь до конца только потому, что тебе лень прочитать в википедии инфу о заглавном герое. Но в случае фильма Бенедикта Эндрюса есть все же ещё одна причина: Кристен Стюарт прекрасно выбрана на роль американской актрисы Джин Сиберг, от нее действительно не отвести глаз в роли этой полузабытой ныне кинозвёзды. Сиберг навсегда вошла в историю кино с ролью в «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара (ее партнером был юный Жан-Поль Бельмондо). Заокеанская публика в большей степени информирована о трагической личной истории Сиберг, в которой есть все для счастья таблоидов: роковая связь, измена мужу, политика, слежка, аборт, травля, помешательство, ранняя смерть.

Кристен Стюарт. Фото: кадр с фильма

Все начинается с того, что в бизнес-класс самолета, в котором Сиберг летела из Парижа в ЛА, пришел лидер «Черных пантер» и потребовал себе ее место. На том справедливом основании, что не пускать его в чисто «белый» бизнес-класс - это дискриминация. Замужняя Сиберг вошла в его положение настолько, что, по версии фильма, по прилету в ЛА приехала к нему в гости с бутылкой и сразу ему отдалась. После чего не раз поддерживала «Черных пантер» финансово - и сразу стала объектом слежки со стороны ФБР и личного раздражения шефа этой организации Гувера. Разрушение ее семейной и актерской жизни стало для «организации» делом техники. Фильм, полный трескучих реплик типа «Это не твоя война, Джин», вполне годится для телеформата «чтобы помнили», хотя Джин и Кристен, без сомнения, заслуживают лучшего.