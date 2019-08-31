Подделать скифскую тиару и украсть изумруды из Кремля

Валентин Гафт, Никас Сафронов

«Отражения»

Издательство «Белый город»

Художник Никас Сафронов давно дружит с артистом Валентином Гафтом (кстати, 2 сентября ему исполнилось 84 года, с чем «КП» его сердечно поздравляет). Все знают его эпиграммы («Гораздо меньше на Земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян»), но в своей жизни он сочинял далеко не только их. Еще в начале 90-х Никас подарил Гафту свою книгу, и некоторые стихи он писал под впечатлением от сафроновских картин. А иногда, наоборот, Сафронов писал картины, под впечатлением от стихов Гафта. А иногда очень похожие по смыслу и настроению тексты и полотна рождались параллельно, независимо друг от друга…

Вот несколько гафтовских стихотворений.

Жираф

Не олень он и не страус,

А какой-то странный сплав,

Он абстракция, он хаос,

Он ошибка, он жираф.

Он такая же ошибка,

Как павлин, как осьминог,

Как комар, собака, рыбка,

Как Гоген и как Ван Гог.

У природы в подсознаньи

Много есть еще идей,

И к нему придет признанье,

Как ко многим из людей.

Жираф -

Эйфелева башня,

Облака над головой,

А ему совсем не страшно,

Он - великий и немой.

Осип Мандельштам

Мы лежим с тобой в объятьях

В январе среди зимы,

Мой халат и твое платье

Обнимаются, как мы.

Как кресты, на окнах - рамы,

Кто мы, люди, мы - ничто?

Я читаю Мандельштама,

А в душе вопрос - за что?

Ребра, кожа, впали щеки,

А в глазах застывший страх,

И стихов замерзших строки

На обкусанных губах.

Пророк

Я видел на коре лицо пророка,

Сверкнула молния, и началась гроза,

Сквозь дождь смотрели на меня глаза,

И тарахтела наверху сорока.

Вдруг занавес ветвей лицо его закрыл,

Горячим лбом я дерева коснулся,

И он шепнул мне: «Думаешь, ты жил?

Ты просто плохо спал, и, наконец, проснулся».

Софья Багдасарова

«Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства»

Издательство «Эксмо»

Искусствовед Софья Багдасарова, автор одного из лучших российских блогов об искусстве, выпускает уже третью бумажную книгу за полтора года. Речь в ней - о том, как воруют картины русских художников, как их подделывают и как их губят. Историй в книге - множество: от подробного рассказа о рембрандтовской «Данае», в которую плеснул кислотой невменяемый литовец Бронюс Майгис, до почти анекдотического случая с жуликом, решившим украсть изумруды и бриллианты из окладов главных русских икон в Успенском соборе Кремля. От повести о блистательном одесском ювелире Израиле Рухомовском, одурачившим весь Париж тиарой, якобы принадлежавшей скифскому царю и только что извлеченной из кургана, до баек о жуликах, скупавших второсортные работы забытых европейских живописцев и выдававших их за произведения Айвазовского и Шишкина. Ну и, конечно, в полном соответствии с названием, в книге много всего интересного об идиотах, которых полным-полно и среди мошенников, и среди тех, кто ведется на аферы.

Армен Апресян, Софья Ломыга

«Искусство в массы. Занимательные истории о русских художниках»

Издательство «Книжный мир»

«…о художниках, творчество которых вроде бы всем известно, знают не так уж и много. Если какие-то занимательные факты из жизни европейских мастеров известны широко (например, об отрезанном ухе Ван Гога не слышал только глухой), то многие прелюбопытные истории, героями которых становились отечественные живописцы, остаются неизвестными». Армен Апресян, искусствовед и лектор, собирает такие истории уже много лет - и вот объединил их в книгу. Ну вот, например: знали ли вы, что картиной Ивана Айвазовского однажды расплатились за вырванный зуб (житель норвежской деревни, у которого не было денег, отдал дантисту какое-то непонятное полотно, висевшее у него дома, а потом его продали на аукционе за 920 000 евро?) Или что тот же Айвазовский умел изображать волны, но совершенно не умел - людей, и когда писал «Прощание Пушкина с морем», чтобы не опозориться, попросил своего коллегу Репина нарисовать Пушкина? Или что самого Репина, чьих «Бурлаков на Волге» годами считали образцом социально значимой живописи, собственно тяжелая жизнь бурлаков ничуть не волновала («Я расспрашивал их, только чтобы придать некоторыи серьез своему делу. Сказать правду, я даже рассеянно слушал какой-нибудь рассказ…») При этом в книге есть не только анекдоты - там тридцать рассказов о тридцати художниках. Наверное, для увлеченного живописью школьника она подойдет совсем идеально.

Леонид Агутин

«Безграничная музыка»

Издательство «Издательские решения»

Леонид Агутин значится на обложке этой книги как самый главный автор, но написал ее журналист Алексей Логвинченко, а идея принадлежит продюсерам Владимиру Логвинченко и Алексу Сино. Это не биография певца, как можно было подумать, а рассказ о том, как он записывал с гитаристом Ал ди Меолой англоязычный альбом Cosmopolitan Life, а еще о том, как сыграл концерт Havana Calling на Кафедральной площади Гаваны. Вообще книга, главным образом, об Агутине на международной арене и о его контактах с иностранными звездами. Есть там и история о том, как Ал ди Меола в 2001 поехал в Тверь и долго-долго не мог поверить, что избушки, увиденные по дороге - не декорации для фильма, а действительно место обитания живых людей, и рассказы о выпивке, и о том, как страшно миляга Агутин в стрессовой ситуации может обложить матом нерадивого техника, испортившего концерт (видимо, именно это подразумевается под «парализующей степенью откровенности», которую сулит вынос на обложку). Произведение рассчитано в основном на поклонников певца - для них в книге множество QR-кодов, на которые можно навести смартфон и посмотреть в нем фото- и видеоматериалы из агутинских архивов.

Харпер Ли (адаптация и иллюстрации Фреда Фордэма)

«Убить пересмешника»

Издательство АСТ

Роман Харпер Ли «Убить пересмешника» - абсолютная классика американской литературы, там ее считают одной из величайших книг ХХ века. Если вы забыли, то это история благородного адвоката Аттикуса Финча, в 30-е годы, в южном расистском городке защищающего негра, обвиненного в изнасиловании. Если вы ее не читали, можете ознакомиться с ней в форме «графического романа» - то есть, по сути, комикса объемом 280 страниц. Можно относиться к этому как к упрощению великой литературы - но художник Фред Фордэм настаивает, что его книга не должна считаться легковесной альтернативой роману: она «дополняет», а не заменяет его. Возможно, школьникам действительно лучше для начала подсунуть вот такую версию с картинками и «пузырями» - прочесть книгу Харпер Ли полностью они смогут и позже. Тем более, Фордэм неплохой рисовальщик, подошел к делу ответственно (специально ездил в Алабаму, чтобы точно воспроизвести пейзажи и архитектуру), и наследники Харпер Ли его затею полностью одобрили.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Юрий СТОЯНОВ, актер:

Читаю Довлатова и слушаю Дмитрия Быкова

- Я в последнее время не столько читаю, сколько перечитываю. Если раз в год не перечитаю Довлатова, считаю, что я себя обокрал. И еще, конечно - Чехов, Гоголь… А еще я с огромным удовольствием слушаю в интернете лекции Дмитрия Быкова, великолепного литературоведа и рассказчика. Я испытываю невероятное наслаждение. Вот когда интернет оправдывает свое существование! У нас у всех были свои учителя, а сейчас интернет, в котором доступны такие лекции, как быковские, можно назвать общим учителем.