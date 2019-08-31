"Ростов" - чемпион! Победив "Локомотив" 2:1, донской клуб выходил в лидеры Премьер-Лиге

"Локомотив" и "Ростов" перед субботней игрой чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге входили в пятерку тех клубов, которые делили первенство в элите российского футбола. За 7 туров они и еще три клуба набрали по 14 очков. Так что победитель этой игры выходил бы на некоторое время в единоличные лидеры Премьер-Лиги. Ставка в этой игре была невероятно крутой.

Счет в поединке был открыт на 41-й минуте поединка - после паса Еременко с углового мяч головой по планирующей траектории в ворота "Локомотива" отправил форвард ростовчан Элдор Шомуродов. И это - шестой гол узбекского форварда в сезоне. После перерыва он же - удвоил преимущество своей команды. 2:0 к 58-й минуте встречи. Это было просто невероятно для ростовского клуба.

Интригу в матче все же за 10 минут до конца возродил Антон Миранчук. Его мощный удар низом после паса португальского новичка Жоау Мариу подарил ураганную концовку этому поединку. Чего стоит хотя бы момент у Луки Джорджевича, который с двух метров не попал в пустые ворота, угодив в защитника "Ростова" Евгения Чернова.

Локомотив - Ростов. 0:1. Эльдор Шомуродов, Российская Премьер-Лига, 8 тур 31.08.2019.Шомуродов открывает счет в матче

И вот он финальный свисток - "Ростов" побеждает в гостях московский "Локомотив" и с 17 очками единолично выходит в лидеры чемпионата России в Премьер-Лиге. "Ростов" - чемпион!