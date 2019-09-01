Спартак - Зенит 1 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Последний матч перед перерывом в две недели на игры сборных в чемпионате России - это битва двух столиц в Москве. В гости к "Спартаку" приезжает питерский "Зенит". Две команды спорят за первое место в Премьер-Лиге и победитель сможет уйти на каникулы в лучшем положении. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Зенит 1 сентября 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Зенит 1 сентября 2019

В чемпионатах России по футболу "Спартак" и "Зенит" играли 50 раз. По 18 побед у каждой из команд. 14 раз игры завершались вничью, как и последний поединок двух команд 17 марта этого года. На "Открытие Арене" поединок завершился вничью 1:1.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Зенит 1 сентября 2019

В этой игре будет ничья.

Прогноз на матч Спартак - Зенит 1 сентября 2019

В этой игре шансы команд на победу равны.

Время начала матча Спартак - Зенит 1 сентября 2019

Матч Спартак - Зенит 1 сентября 2019 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Зенит 1 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Зенит можно посмотреть 1 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Спартак - Зенит 1 сентября 2019

Трансляция матча Спартак - Зенит 1 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.