"Отомщена": Ирина Алферова разоткровенничалась об Абдулове

Ирина Алферова крайне редко появляется на публике. В отличие от своих коллег, первая красавица советского кино не ходит по ток-шоу и не раздает интервью. Однако после долгих уговоров она согласилась прийти на съемку в студию к Андрею Малахову.

Ирина Алферова приняла участие в передаче "Привет, Андрей!", чтобы поздравить с 65-летием Игоря Крутого. Андрей Малахов пригласил в студию самого юбиляра, а также Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева, Николая Баскова, Александра Серова, Ирину Алферову и других звездных гостей.

В какой-то момент Малахов вспомнил, как актриса снялась в клипе на песню "Ты меня любишь", которую исполнял Александр Серов. Игорь Крутой очень хотел, чтобы именно Алферова снялась в клипе с Серовы. Однако тогдашний муж Ирины Ивановны - Александр Абдулов ее сильно ревновал и слышать о съемках не желал.

"Когда Серов пригласил меня и мы должны были слушать песню, у меня было закрытие сезона в театре. Я оделась, меня причесали. Я очень хорошо выглядела. А у него был «Мерседес», у единственного в Москве. Выхожу, стоит Серов у «Мерседеса», а рядом Абдулов копается в машине. У него не завелся «Москвич». А я сажусь в «Мерседес» и понимаю: отомщена", - поделилась Алферова.

В ответ Серов поблагодарил артистку за то, что она приняла его предложение и снялась в его клипе. Остальные мужчины отметили, что Ирина Ивановна с годами только хорошеет.

Напомним, Ирина Алферова и Александр Абдулов были женаты 17 лет. Актриса в одном из интервью рассказывала, что тяжело переживала разрыв со вторым мужем: "Ну а кому он просто дается? Я в совершенно разобранном состоянии была, вся тряслась - раздавленное существо. Жизнь моя потерпела крах, я абсолютно не знала, как строить ее дальше. Человек, который был со мной, закрыл за собой дверь и в другую жизнь ушел, а я осталась. Ощущение того, что все у тебя полностью разрушено, что построенные тобою дом, быт, отношения по частям рассыпаются, для человека губительно. Я чувствовала себя стоящей на краю бездны".