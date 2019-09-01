Степа разучился ходить

Степе Рогожкину всего год. Еще недавно он был обычным младенцем – пухленьким, боевым. Вовсю грыз свои игрушки, ползал, садился, даже ковылять пытался.

И вдруг – раз. После небольшой простуды остановился. Словно птичку в полете сбили. И буквально в несколько дней утратил все. Семья в страшном горе. Степа первенец, его очень ждали. Родился крепеньким. И вдруг такое. Мама рыдает. Сами представьте: еще недавно сын каждый день радовал чем-то новым, и вдруг превратился в куклу.

По каким только врачам не таскали Степу. И, наконец, диагноз поставлен. Дегенеративное заболевание нервной системы. Поврежден ген NUBPL, который вызывает дефицит комплекса митохондриальной дыхательной цепи. Из-за этого мозг не получает вещества, необходимые для роста и развития.

Стали лечить. Это трудно, но возможно. Обменные процессы потихоньку стали приходить в норму. Врачи важно кивают головой – мол, динамика положительная. Это просто здорово, ведь с подобной в болезнью во всей стране известен лишь еще один ребенок. Девочке 10 лет, и она уже полностью восстановилась. Значит, и у Степы надежда есть!

И только одна проблема осталась. Да, лекарствами можно вылечить болезнь, но чтобы Степа вновь стал боевым и резвым ребенком, необходимы занятия по реабилитации. А они дорогие, один курс стоит 108 200 рублей. И чтобы старания не пропали даром, Степа должен проходить их каждые 3-4 месяца. Огромные деньги. А молодые родители совсем без средств.

Помогите, пожалуйста!

У родителей Степы еще есть надежда вылечить сына, но нет средств.Фото: Личный архив героя публикации

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