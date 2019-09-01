Геленджик обзавелся «Звездными крыльями»

С каждым годом на курорты Краснодарского края приезжает все больше людей. По плану развития региона до 2030 года, турпоток на курорты Кубани вырастет до 22 млн. человек в год. Цифры серьезные.

Один из самых востребованных городов побережья — Геленджик. С каждым годом здесь появляется все больше благоустроенных пляжей (на большинстве есть пандусы и даже бесплатный wi-fi!) и современных гостиниц. У главы города вообще планы амбициозные.

- Мы хотим занять все ниши сразу - быть и семейным курортом, и курортом для молодежи и людей пожилого возраста. Уже сейчас в Геленджике работают санатории для семейного отдыха, есть и отели, которые предназначены для молодежи, - говорит глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов.

Актриса Елена Захарова на фестивале "Звездные крылья" в Геленджике.

К комфорту не забывают добавлять и развлекательные события. Карнавал, открывающий курортный сезон, стал уже громким событием, собирающим тысячи людей со всей России. А еще есть день города, праздники еды, день бокса и многие другие яркие события. В этом году к ним добавился новый фестиваль Star Wings - Звездные крылья.

Фестиваль стал ярким завершением сезона. На два дня в Геленджик, в село Кабардинка, съехались сотни талантов со всей страны, компанию им составили звезды искусства, театра и кино. Многие знаменитости впервые или впервые за долгие годы выбрались в Краснодарский край. И были удивлены и уровнем сервиса, и местными красотами. Актриса Елена Захарова даже целую фотосессию провела на фоне моря.

Оксана Федорова на фестивале Star Wings

На нескольких площадках фестиваля Star Wings с утра до вечера угощали национальной едой, показывали кино, танцевали, пели, знакомились и обсуждали планы на будущее.

Территорию фестиваля составили тематические бульвары и улицы.

«Спортивный бульвар», например, собрал спортсменов на мастер-классы и тренировки по новым спортивным направлениям. Мастер боевых искусств, каратист Левон Габриелян даже поставил новый российский рекорд, разбив 500 кг бетонных блоков в шести позициях. Под его мощными ударами бетонные конструкции рассыпались, словно песочные! Левон призвал всех гостей вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек.

Силу и выносливость демонстрирует Левон Габриэлян.

На Summer street свое искусство показывали бармены. Заковыристым словом «флейринг» обозначают приготовление коктейля, совмещенное с элементами жонглирования. Состязание барменов проходило под руководством чемпиона мира по флейрингу Александра Родомана.

В «Модном квартале» прошли Fashion show молодых и знаменитых дизайнеров, танцевальный флешмоб и выставка арт-объектов.

Для жителей и гостей Геленджика спел Алексей Воробьев.

«Кинобульвар» удивил поклонников кино подборкой короткометражных фильмов молодых режиссеров. Картины оценивало жюри с состав которого вошли: режиссер Борис Грачевский, актеры Елена Захарова, Дмитрий Миллер и другие знаменитости.

20 августа в рамках фестиваля, прошел конкурс красоты Super Star Top Miss Russia, определивший «Мисс Star Wings».

На красной дорожке второго дня фестиваля, которая развернулась перед конгресс-холлом

«Югорский», блистали специально приглашенные звезды: Оксана Федорова, Анастасия Стоцкая, Алексей Воробьев, Анна Семенович, Михаил Богдасаров, Елена Захарова, Дмитрий Миллер, Алексей Куличков, Галина Данелия, Борис Грачевский, Даниил Федоров, Василий Селиванов и другие знаменитости.

Выступление танцевального театра"Тодес"

В этот же день была вручена премии Wings Awards самым ярким участникам и представителям молодежного форума. Ну и, конечно, оба дня концертная площадка собирала полный зал поклонников современных исполнителей.

На сцене выступили MARUV, Алексей Воробьев, группа «Мохито», Мари Краймбрери, Анастасия Стоцкая, театр танца Аллы Духовой ТОДЕС, шоу барабанщиков Vasiliev Groove, скрипачка Вива Скрипка и другие популярные исполнители.

Завершился первый международный арт-фестиваль Star Wings грандиозным файер-шоу. Огненные фонтаны, хризантемы и шары взлетали в небо с морского пирса под композиции Вивы Скрипки и популярных диджеев. Кажется, этот салют видео все побережье!

На следующий год фестиваль Star Wings вновь пройдет в Кабардинке.