Как омский «Авангард» стал столичным клубом

Десять тысяч на хоккее в Москве на ЦСКА с прошлого года – не сюрприз. Скорее норма. Новая ЦСКА-Арена на Автозаводской в рекордные сроки стала родной на болельщиков красно-синих. И если год назад публика реагировала на хоккей вяло, и почти без традиционных скандирований, то открытие нового сезона доказало – на хоккейном ЦСКА болеть научились. Правда поклонники омского «Авангарда» все равно оказались дружнее и организованнее. Омичи вот уже второй сезон проводят в подмосковной Балашихе и с учетом значительной омской диаспоры в столице, чувствуют себя в Москве как дома. А на арене ЦСКА почти как хозяева. Во всяком случае речевки гостей звучали дружнее.

Минувшей весной ЦСКА и «Авангард» бились в финале за Кубок Гагарина. И сильнее тогда оказались москвичи. Именно клубы-финалисты, по традиции, фактически разыгрывают хоккейный суперкубок – Кубок Открытия в первой игре сезона.

И, как водится, титулованных болельщиков на таких играх множество. Например, за своих земляков из Омска пришел поболеть экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Сычев, ставший гостем клуба «Бесценная лига». Пришел в свитере «Авангарда» и очень радовался забитым шайбам своей комнды. Выяснилось, что Дмитрий сам играет в хоккей в команде артистов «Комар». И ведь имеет право – Дмитрий сам уже снялся в нескольких фильмах, правда в основном в роли самого себя.

Матч начался отлично для ЦСКА, армейцы владели преимуществом, первыми забросили шайбу… Но Омск сначала сравнял счет, а втором периоде «Авангард» вышел вперед.

- Побеждать! – зарядили поклонники «Авангарда». Но так как слоган оказался универсальным для обеих команд, его подхватил весь стадион. И у игроков двух играющих команд были все основания полагать, что призыв относится именно к ним.

В третьем периоде красно-синие насели на штрафную гостей, имели множество шансов, даже сменили вратаря на шестого полевого игрока… Но в итоге лишь пропустили в пустые ворота.

Кубок Открытия заработал «Авангард». Дмитрий Сычев счастлив, а фанаты Омска продолжали скандировать: «Авангард!» даже когда арена опустела…

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