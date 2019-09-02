Как роботы и искусственный интеллект будут завоевывать школу в ближайшие пять лет

Понятно, что если дети сегодня рождаются уже со смартфоном в руке, то учить их надо не с помощью мела, школьной доски и старой доброй зубрежки, а как-то иначе. Как именно, рассказал руководитель Департамента по образованию Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер на Московском международном форуме «Город образования».

1. Вкалывают роботы - счастлив педагог!

Сразу оговоримся, что про роботов-учителей речь на данном этапе не идет. Но искусственный интеллект может прийти на помощь педагогам. Во-первых, взять на себя совсем простые рутинные задачи - контроль за посещаемостью на занятиях, проверка тестов. Во-вторых, заняться индивидуальным подбором домашних заданий. По сути, искусственный интеллект будет вычислять, в каких темах у ребенка возникают пробелы, и давать рекомендации, какой материал нужно подучить.

- Такая работа занимает у учителя довольно много времени, а алгоритмы-помощники делают этот анализ за доли секунды, - рассказывает Андреас Шляйхер. - Более того, они ведут текущий контроль за выполнением индивидуальной домашки. Он стимулирует учеников готовиться более тщательно и показывает им направления для такой работы. И в результате это отражается на их итоговой оценке.

2. Списать не даст система «антиплагиат»

Цифровые образовательные системы уже сейчас запускаются во многих вузах - от Университетского колледжа Лондона до Высшей школы экономики. Вместо того чтобы нести преподавателям свои распечатанные эссе и рефераты, студенты загружают их на специальный сайт.

Это позволяет поймать сразу трех зайцев разом - во-первых, все работы сдаются в срок. Не успел загрузить эссе - досдать позже не получится, получишь ноль баллов. Во-вторых, все работы хранятся в системе, и ничего нигде не теряется. А в-третьих, каждая работа проходит проверку на плагиат. Если в курсовой слишком много некорректного цитирования или копипаста, то преподаватель даже не будет тратить свое время на проверку.

- В вузах, которые перешли на электронные системы управления обучением, растет средний балл студентов и выше процент допущенных к экзаменам, - отмечает Андреас Шляйхер. - Особенно это заметно по результатам студентов, которые отставали в оценках.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

3. Сочинение оценит нейросеть

Современные технологии уже позволяют доверить роботам проверку не только тестов, где надо выбрать один или несколько вариантов ответа, но и более сложные задания - даже сочинения! А с помощью технологии блокчейна можно отслеживать списывание - когда учащиеся воруют не из интернета, а друг у друга.

Другое важное новшество - это адаптивное оценивание:

- Раньше мы давали всем студентам одну и ту же проверочную работу. Задания могли немного различаться по форме, но содержание и сами типы упражнений в них были одинаковы для всех, - объясняет эксперт. - Сейчас с помощью адаптивных технологий мы можем подстраивать сложность заданий под уровень каждого студента, с учетом того, как они отвечают на вопросы.

4. Цифровые тренажеры

Во всем мире образование сейчас разворачивается в сторону практики - что толку зубрить учебники, если ты не можешь применить свои знания в реальной жизни. Но вот с проверкой реальных навыков обычно возникают проблемы. Вместо того чтобы насильно кувалдой загонять абстрактные формулы из учебника под рабочую ситуацию в банке,эксперты предлагают перенести задачу в виртуальную реальность:

- Цифровое моделирование применяется уже сейчас - например, это тренажеры для обучения пилотов, - говорит Андреас Шляйхер. - Однако сфера его применения гораздо шире: это может быть и медицина, дизайн, машиностроение и даже более сложные области - например, социально-эмоциональные и интеллектуальные навыки, когда мы ставим перед учащимся какую-то проблему и смотрим, как он с ней справляется.

5. Скооперируемся на троих?

К слову, именно социальные и эмоциональные навыки - это то, с чем школе предстоит научиться работать в ближайшее время. Точнее, не школам, а детским садам: база для развития эмоционального контроля закладывается в возрасте до трех лет, навыки общения со сверстниками - от года до семи лет (см. инфографику).

- Социальные и эмоциональные навыки детей тесно связаны с их дальнейшими успехами в учебе: чем больше у них настойчивости, ответственности и любознательности, тем лучше они концентрируются на занятиях, - рассказывает эксперт. - Это важно и для психологического климата в классе: дети, у которых развито стремление к кооперации, доверие, устойчивость к стрессам, меньше склонны к травле и сами реже становятся жертвами преследований.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Где светлое будущее уже наступило?

Все эти изменения уже понемногу появляются в российских школах и вузах. Например, с помощью Яндекс.Учебника педагоги уже сейчас могут давать детям адаптированные под их уровень задания, которые будут проверяться автоматически. Электронная образовательная среда уже действует в Высшей школе экономики и других российских вузах. А виртуальные лаборатории, где можно ставить самые разные физические и химические эксперименты, доступны в рамках проекта «Российская электронная школа», где может зарегистрироваться любой желающий. Так что новые технологии не так далеки от нас, как кажется. Но вот до того времени, когда они станут доступны абсолютно любому школьнику и студенту во всех уголках страны, увы, пока далеко.

ВОПРОС ДНЯ

А вам чем запомнился первый день в школе или вузе?

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Меня перепахала школа № 15 города Электросталь. У меня в руках были гладиолусы - и я с тех пор их выращиваю на даче. И фото есть черно-белое. Нам было легко идти, потому что с нами шли пацаны из детсада «Елочка». Мы дружим с ними до сих пор, жили в соседних домах, и сейчас они все стали успешными - профессор, владелец аудиторских фирм и так далее. Главный спор тогда возник: спят ли в школе днем? Я утверждал, что не спят. А мне кто-то возражал, что в первом - третьем классе тоже кладут спать, и молоко дают на полдник.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- Мне запомнился первый учебный день в аспирантуре Президентской академии, ныне Академии госслужбы. Это был двойной праздник. Мы не только начали учиться, но и отстояли здание. Это дом, где располагался Дом науки при ЦК КПСС на юго-западе Москвы. Его тогда хотели отдать под нужды Госдумы - сразу после событий 1991 года.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, ведущий:

- Мне первые учебные дни ничем особенным не запомнились. Что касается вуза, то в первый учебный день нас не стали учить ничему, а сообщили, что мы выезжаем под Одессу на сбор винограда. Лишь лет через 45 после этого я наконец-то вычислил, что эти самые сельхозработы для студентов и преподавателей - это было дело не дурацкое, как я тогда считал, а экономически выгодное.

Татьяна ВИЗБОР, бард, комментатор:

- 1 сентября 1966 года я пошла в первый класс (потом поменяла 4 школы). Мама-бард тогда была в командировке у черта на куличках, где писала «Я открываю тебя, побережье Камчатки». Папа-бард мирно спал в Москве. И мне форму тогда гладили соседи, и банты они собирали. А в 4 часа утра 1 сентября я стояла у кровати отца и кричала ему в ухо: «Пора в школу!» Школа наша была в самом центре, напротив Петровского пассажа, а наша учительница Серафима учила еще Николая Озерова, великого комментатора.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, меценат:

- Я пошел в первый класс в сибирском поселке Сосновка в 1961-м. В Тюменской области тогда не принято было ходить с букетами, а мать у меня всю эту красоту разводила. Мне дали какие-то цветы, чтобы я вручил учителю. А у нас пацаны цветы не носили. И я букет этот выбросил в урну. За что мать меня отколошматила. Я упал в лужу. И бил по воде ногами и руками. Испачкал новую форму - для матери это все было ужасно.