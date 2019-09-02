2019-09-02T01:25:35+03:00
Звезды

«Настя, бывает и хуже»: Самбурская в алом купальнике вызвала жалость поклонников

Актриса растревожила Инстаграм
Ирина СУХАНОВА
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Настя Самбурская рассказала поклонникам о сложных жизненных обстоятельствах. Фото: Инстаграм.Настя Самбурская рассказала поклонникам о сложных жизненных обстоятельствах. Фото: Инстаграм.
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Настасья Самбурская – мастерица будоражить поклонников в соцсетях. Любой снимок звезды в Инстаграме вызывает живейшее обсуждение фолловеров. А уж если это фото в бикини – комментарии текут рекой. Неудивительно, что снимок актрисы в алом купальнике за короткое время собрал больше 200 тысяч лайков. Самбурская сфотографировалась на пляже в Адлере в красном купальном костюме и в красной шляпе.

- А у меня полная ж…, - пожаловалась Настасья, демонстрируя шикарную «пятую точку».

Фолловеры в комментариях наперебой принялись спорить, что имела в виду звезда: свою жизнь или свою фигуру. Поклонники утешают артистку: «Настя, бывает и хуже!», и делают ей комплименты. «Не знаю, что у вас с жизненными обстоятельствами, но то куда впивается купальник – отличное», «Не расстаивайся, у меня тоже», «Все в полном порядке , главное не худая», - пишут они.

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А у меня полная жопа....
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Самбурская постоянно радует поклонников в Инстаграме отпускными снимками. Банальные пляжные карточки – это не для нее: артистка славится острым язычком и всегда придумывает к своим фотографиям в соцсетях смешные подписи. Там, где другие пишут просто «ой как я хорошо загорела», Настя всегда изобретает что-то забавное.

К слову, на днях актриса оказалась героиней еще одной необычной истории, о которой она поведала в соцсетях. Самбурская рассказала, что на одном из сайтов знакомств обнаружила свои фотографии, которые выложила какая-то аферистка. В описании профиля самозванка указала имя Диана, отметив возраст — 34 года и рост — 170 сантиметров. Со свойственным ей чувством юмора Настасья прокомментировала этот случай: «Какая-то гадина сидит под моим фото и знакомится с заграничными принцами».

На черноморское побережье актриса прилетела не ради отдыха, а на гастроли: она отправилась в тур вместе со спектаклем «Охота на мужчин». Самбурская играет в комедийной постановке одну из главных ролей. Причем ради образа своей героини брюнетка Настасья перевоплощается в блондинку. В Инстаграме артистка как-то опубликовал свой снимок в белокуром парике, сделанный перед выходом на сцену. Подписчики в комментариях отметили, что быть блондинкой Самбурской очень идет: она выглядит мягче и женственнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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