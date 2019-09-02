Александр Филиппенко: Физтех прекрасно разработал мозги, и до сих пор мне это помогает

Александр Филиппенко - это буря и натиск, междометия, многоточия, «ой-ой-ой, ну да, ну да» и «Не знаю, дорогая, когда вам обещать…». И откладывание на потом любого разговора с прессой. Но есть несколько крючочков, на которые Александр Георгиевич ловится как карась на мотыля. Во-первых, это вопрос про его альма-матер - Московский физтех (физико-технический институт), куда он поступил после окончания школы с золотой медалью. И где учился на факультете молекулярной и химической физики по специальности «физика быстропротекающих процессов» - так в советское время шифровали теорию взрыва.

- Прежде чем читать с эстрады Зощенко, я работал старшим инженером в Институте геохимии Академии наук СССР, занимался изучением комплексов редкоземельных элементов методом электронного парамагнитного резонанса, - говорит Филиппенко только ему понятную тарабарщину, но я догадываюсь, что это что-то очень важное и секретное. - И только потом перешел в лирики - в актеры Театра на Таганке. Это был серьезный шаг. Я должен был сделать выбор: либо уходить из Института геохимии, либо бросать сцену. В институте меня рекомендовали руководителем группы, а там была своя форма допуска к секретности. Была перспектива карьерного роста, но я все-таки ушел, о чем никогда не жалел. Но физтех прекрасно разработал мои мозги, и до сих пор это помогает. Когда приходит какой-то проект, я сразу вижу: синтетический он, поролоновый, бадузан-пена или чистый чернозем, на котором проклюнется росточек и даст хорошие плоды. Вот так в жизни причудливо тасуется карточная колода...

После таких ностальгических воспоминаний кажется, что Филиппенко можно брать голыми руками - он ответит на любой вопрос. И не только о творчестве. Но нет, Александр Георгиевич не таков. Снова улиткой вползает в свой домик.

- Не будем, не будем сейчас говорить, я немного расслаблен после репетиции. С утра до ночи репетирую в «Гоголь-центре». Кирилл Серебренников выпускает спектакль по пьесе Мартина Макдонаха «Палачи». И я в нем занят. Так что все замечательно - ну, пока...

- Подождите-подождите, Александр Георгиевич. А вы знаете, что Кончаловский собирается ставить «На дне» Горького? Правда, не в Театре Моссовета, где вы с ним служите, а в другом театре? А ведь когда-то Сатина вы так играли, так играли… (это моя вторая приманка, которую заглатывает актер).

- Да?! А где собирается ставить? Ах, да... Как же я не догадался?! (МХАТ им. Горького. - Ред.). Кстати, на концертах я читаю монологи Сатина. Потрясающе публика слушает…

- В кино есть что-то новое?

- В кино нового пока ничего нет. Все уже сыграл, все знакомо: Азазелло, Коровьев, гангстер Артуро Уи, Ленин, Кощей Бессмертный, командир подводной лодки и даже герой-любовник…

- Я вас запомнила по другой роли - злодея и убийцы из телесериала «Рожденные революцией». Я вашего лже-Санько (так звали персонажа Филиппенко. - Ред.) в детстве боялась больше, чем Бабу-ягу...

- А-ха-ха-ха, я там знатного бандита сыграл...

- Ваша дочь по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, говорят, серьезно больна...

- Я слышал, мне уже звонили. Мы с Настей хорошо знакомы, но никогда не говорили о здоровье. Надеюсь, что у нее все будет хорошо. Рядом с ней всегда находятся серьезные люди, они ей помогут.

- Вы своих «однодневниц» - актрис Елену Проклову и Ирину Печерникову, которые тоже родились 2 сентября, - поздравляете?

- Не поздравляю, но всегда о них думаю. Если будете им звонить, передайте от меня привет. Мы обычно поздравляем друг друга с Валентином Гафтом. У него ведь тоже день рождения 2 сентября!

- Говорят, между вами пробежала кошка, после этого вы перестали играть спектакль «Сон Гафта, пересказанный Виктюком»...

- Нет-нет, никаких кошек. Девы с Девами (знак Зодиака. - Ред.) всегда сходятся. Я всегда читаю Валины стихи в своих концертных программах. Он на меня эпиграмму написал. Точно не помню, что-то типа: у зрителей дрожат коленки, когда читает Филиппенко. Так что у нас с Валей замечательные отношения.