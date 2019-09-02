2019-09-02T01:43:35+03:00
Звезды

Валентин Гафт восстанавливается после инсульта

Сегодня у народного артиста РСФСР день рождения
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Сегодня у народного артиста РСФСР день рожденияСегодня у народного артиста РСФСР день рожденияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В конце июля Валентин Иосифович был госпитализирован в одну из московских больниц с диагнозом «инсульт». Сейчас, по словам его жены актрисы Ольги Остроумовой, Гафт восстанавливается в подмосковном реабилитационном центре. Ольга Михайловна говорит, что медленно, но верно он идет на поправку. «Все почему-то думают, что за неделю произойдет резкое улучшение. Но это нереально», - сказала нам Остроумова. Мы желаем Валентину Иосифовичу скорейшего выздоровления.

Когда-то Ролан Быков сказал о нем - «мой нежный Гафт, мой нервный гений». Сказал точно в десятку - Гафт раним и застенчив при всей своей популярности, с одной стороны. И с другой - едкой иронии, которая выливается в его знаменитых эпиграммах. И хотя коллеги актера не раз говорили, что Гафт - это большой ребенок, поэтому они на него не обижаются, все же в их словах есть значительная доля лукавства.

Сегодня мы решили вспомнили несколько самых известных эпиграмм Валентина Гафта.

Лия Ахеджакова

Нет, совсем не одинаково

Все играет Ахеджакова,

Но доходит не до всякого

То, что все неодинаково.

Татьяна Доронина

Как клубника в сметане -

Доронина Таня.

Ты такую другую поди поищи.

У нее в сочетанье тончайшие грани,

Будто малость «Шанели»

накапали в щи.

Армен Джигарханян

Гораздо меньше на земле армян,

Чем фильмов, где сыграл Джигарханян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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