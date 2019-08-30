Минобороны: румыны проклинали Антонеску и его свору

В фондах Центрального архива Минобороны России к 75-летию Бухарестско-Арадской операции и освобождения Бухареста рассекретили ряд важных исторических документов. В мультимедийном разделе "Бухарест: цветы и радость освобождения", который можно найти на сайте военного ведомства опубликованы фотокопии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, наградных листов и публикаций из фронтовых газет.

Они напоминают о том, как жители Бухареста с цветами и радостью встретили в 1944 году части Красной Армии.

"Большая часть населения Румынии окончание войны с Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие. На улицах города и в деревнях повсеместно слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его своры, которая втянула их в войну с СССР. Вступление наших войск в столицу Румынии – город Бухарест прошло без инцидентов", - говорится в политдонесении 53-й армии.

Политдонесение 53-й армии

Политдонесение 53-й армии

В документах указывается, что недоверие, насажденное немецкой пропагандой, быстро ушло: "Улицы города быстро заполнялись народом. Люди восхищались порядку и боевой технике наших войск. На зданиях и в толпах народа появлялись советские флаги. Многие встречали наши части с цветами."

Действительно, освобождение Молдавии и растущие антифашистские настроения в Румынии, обеспечили Красной Армии необходимые условия для дальнейшего преследования нацистов на юго-западном направлении. Советские солдаты вели себя на чужой земле как освободители.

"В занятых Красной Армией районах советов и органов советской власти не создавать, сохранить без изменения все существующие в этих районах румынские органы власти и существующую систему экономического и политического устройства. К румынскому гражданскому населению относиться с советским достоинством, не допускать никаких самочинных и произвольных действий", - говорилось в распоряжениях той поры.

Из газеты "Родина зовет"

"Офицерам и солдатам Красной Армии предписывалось охранять и оказывать всяческое содействие работе больниц, школ, телеграфов и телефонной связи. На территории Румынии устанавливалось свободное хождение румынской валюты и ее курс к советскому рублю. Один рубль тогда равнялся 100 леям (сегодня 1 лей равен 15 рублям - ред.). Всем румынским владельцам торговых и промышленных предприятий в 1944 году гарантировалось сохранение их личных и имущественных прав, а также принадлежащая им частная собственность", - сообщает Минобороны России.

"Румыны! Красная Армия вступила на вашу территорию, чтобы добить немецких разбойников. Других целей у нее нет. Мы не хотим навязывать вам наши порядки. После изгнания немцев вы установите на своей земле такие порядки, какие вы сами пожелаете", - такие листовки предшествовали прохождению советских войск по территории Румынии. И там видели, что Красная Армия пришла как армия-освободительница.

На сайте Минобороны можно также почитать наградные документы на советских солдат и офицеров, которые ценой собственной жизни смогли сохранить независимость и достаток румын. Потому, когда в августе германские войска попытались вернуть под свой контроль Бухарест, на защиту столицы встали уже сами жители города и добровольцы.

Тогда же, в ходе проведения очистки города от остатков немецко-фашистских войск "в пригородном домике был взят под стражу бывший глава правительства Румынии и главнокомандующий вооруженными силами маршал Антонеску, поддерживающий гитлеровскую Германию, и генералы генерального штаба старой румынской армии".

Из газеты "Родина зовет"

В итоге наступательной операции, потери немецко-фашистсих войск составили: 150 тысяч убитыми, 106 тысяч пленными, они лишись более 830 танков и самоходных орудий, 330 самолетов и более 3,5 тысяч орудий разных калибров.

Вскоре Румыния была принуждена выйти из фашистской коалиции и объявить войну Германии.

Отметим, что Минобороны России планирует и дальше продолжать публикацию архивных документов времен ключевых военных конфликтов ХХ века с целью установления прочного заслона любым попыткам фальсификации истории.