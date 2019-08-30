Венеция-2019: Брэд Питт двинулся через тернии «К звездам»

Фильм Джеймса Грэя отличается от большинства научно-фантастических фильмов тем, что не похож на научную фантастику. При том, что в нем очень правдоподобно (оператор тот же, что в «Интерстелларе», остальные департаменты тоже сработали на славу) путешествуют на Луну, Марс, Нептун и Юпитер. Но на Луне, как следует из фильма, продают бутерброды Сабвэй, работает DHL, и в самом разгаре война за природные ресурсы - в общем, все, как у людей. Персонаж Брэда Питта, астронавт, отправляется в космическую одиссею по заданию работодателей, но и по собственному душевному порыву - ему сообщают, что его отец, астронавт-герой (Томми Ли Джонс), много лет считавшийся погибшим, только хочет, чтобы его считали таковым, а на самом деле жив и скрывается на Юпитере, откуда насылает на Землю радиоактивные выбросы, из-за чего все эти пожары и авиакатастрофы. Грэй, снявший свой самый амбициозный и визуально мощный фильм, прямо говорит о влиянии книги Конрада «Сердце тьмы» и фильма Копполы «Апокалипсис сегодня». То, что Питт ищет в космосе не чужих, не инопланетян, не даже собственные воспоминания, а пославшего его когда-то не только в космос отца, - представляется свежим и человечным драматургическим ходом. Сбрендивший полковник Курц, которого едет уничтожать герой «Апокалипсиса…» стал ближайшим родственником, а далекие планеты, как следует из фильма, «в ближайшем будущем» окажутся достижимы при помощи коммерческих косморейсов. «Потому и страшно», как поет группа «Shortparis».

Кадр из фильма «Воздушный шар» Пемы Цедена

Еще один летательный объект был зарегистрирован в конкурсе «Горизонты». «Воздушный шар» тибетского режиссера Пемы Цедена - поэтическое буддистское полотно, медитация о значении самых простых вещей. Воздушными шариками поначалу выступают презервативы главного героя, похотливого тибетского пастуха, уделяющего мало внимания своим детям. Детишки запускают их в воздух по незнанию их дефицитности в этих диких краях и за неимением настоящих шариков. Папочка уподоблен в фильме барану, которого он выписывает для окучивания своих овец. Так же и он, не задумываясь о последствиях, ведет себя с женой, которая, не выдерживая его оборотов, решает абортировать грядущий приплод. И то сказать: после рождения трех детей (старший сын ненамного младше ее) девушке надоело уже быть овцой. Но вот незадача: по сообщению ламы, в едва зачатую дочь вселилась душа недавно умершего мужниного отца, и на аборт идти нельзя, хотя и очень хочется.

Кадр из фильма «Тело Христово» Яна Комасы

Отличный польский фильм «Тело Христово» Яна Комасы был показан в программе «Дни авторов». Будучи снят по реальной истории, он предъявляет еще одно доказательство очевидной теории: дух дышит где хочет. В том числе святой дух. 20-летний выпускник исправительной колонии испытывает тягу к божественному, что не мешает ему со всем азартом молодости пить, курить, плясать на дискотеках и заниматься случайным сексом. Сбежав из колонии, он приезжает в небольшой город и, используя сложившиеся обстоятельства, начинает выдавать себя за семинариста. А когда местный священник отправляется на лечение от алкоголизма, начинает замещать и его, прибегая к весьма нестандартным способам общения с паствой. Которую только такой щенячьей искренностью и можно прошибить. При этом сам герой трагичен, разорван собственными несовершенствами, грехами и преступлениями, и знает, что искупления ему не избежать. Наконец-то в польском кино возникло что-то, что можно поставить рядом с взыскующими психологическими параболами Кесьлевского - и по дерзости мысли, и по качеству исполнения.