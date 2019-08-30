19-летняя студентка московского вуза впала в кому после купания в турецком аквапарке

Жуткий случай произошел 22 августа в одном из крупнейших аквапарков Турции «Sealanya Seа Park». 19-летняя студентка одного из московских вузов отдыхала с мамой. Пока женщина загорала на шезлонге, дочка в специальной маске плавала в огромном бассейне с экзотическими рыбками. То что девушка тонет первыми заметили отдыхающие. Кто-то из них бросился ей на помощь: беднягу вытащили, но к тому моменту она наглоталась воды. По словам друзей, она почти сразу впала в кому. Сейчас за ее жизнь борются медики: состояние критическое.

Тем временем родственники пытаются понять, что же произошло. Девушка отлично плавала и ничто не предвещало беды.

- При проверке записей с камер видеонаблюдения, обнаружилось, что удалена вся информация за этот день. Мы ищем очевидцев. Помогут любые фото и видео из аквапарка Турции Sealanya Seapark в период с 11:00 до 11:50 22 августа. Девушка высокая, стройная, была в светло-бирюзовом купальнике (верхняя часть завязывается на шее, а на груди прикреплена небольшая кружевная кулиса-вуаль того же цвета). Длинные волосы (без чёлки) светло-каштанового цвета собраны и заколоты на макушке, - обратилась в очевидцам происшествия Ирина Сеньковская.

Всех, кто что-либо знает о происшествии родственники просят писать на электронную почту mail.for.a@icloud.com .

Напомним, ранее похожий случай произошел в одном из бассейнов отеля в турецком городе Бодрум. 12-летнего ребенка затянуло в трубу насоса бассейна. Девочка провела под водой несколько минут, прежде чем ее вытащили. Несколько дней она провела в коме, но спасти ее не удалось.