Вода ушла, но людям нужна помощь: Как волонтеры спасают Иркутскую область после катастрофического наводнения

Десятки затопленных городов и сел, тысячи эвакуированных, смытые дома и пропавшие урожаи — жители Иркутской области этим летом пережили разрушительное наводнение. Фотографии затопленных районов напоминали кадры из фильма-катастрофы: деревянные домики сносило потоком, мосты рушились, людей вызволяли с крыш на лодках. После первых же новостей о наводнении и по сей день бок о бок с МЧС, военными, полицией с местными жителями днем и ночью трудятся волонтеры — люди, которые бросили все свои дела и приехали помогать тем, кто в одночасье лишился всего.

Вместо летнего отдыха иркутские школьники поехали за сотни километров от дома - помогать подтопленцам Фото: предоставлено фондом "Сила"

ЛЮДИ РИНУЛИСЬ НА ПОМОЩЬ

Буквально. Услышав о наводнении, народ, закинув в машину вещи, резиновые лодки, поехал вызволять пострадавших из затопленных домов. Первая неотложная помощь была скорее стихийной, но вскоре народный порыв взяли под крыло опытные волонтеры.

- Когда происходит техногенная катастрофа, активность, в первую очередь, проявляют сами люди, но ее нужно направлять в верное русло, - говорит Павел Циколин, директор ресурсного центра по поддержке НКО, который взял на себя организацию волонтеров.

Разрушительное наводнение в Иркутской области унесло жизни 25 человек Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

Стихийное бедствие для общества, как лакмусовая бумажка: пока один снимает с себя последнюю рубашку, другой выбивает компенсацию за смытый сарай, в котором никто и не жил.

- Совесть - понятие юридически не закрепленное, - добавляет Павел. - Но не нам судить. Мы, волонтеры, со своей стороны старались оказывать помощь адресно: старикам, многодетным семьям, инвалидам. И в то же время отговаривали от излишнего самопожертвования. Неправильно, что бабушка с пенсии покупает сахар и макароны для других, или дедушка хочет отдать накопленные на зубные протезы деньги подтопленцам - это все реальные истории. Участие должно быть посильным. В этом плане меня приятно удивила наша молодежь. Приезжало много ребят, которые летние каникулы не на «вписках» проводили. Они активные, скромные и совершенно не инстаграмные - они работали, а не делали селфи на затопленных крышах, как некоторые взрослые дяди и тети.

МОЖЕМ ПОМОЧЬ, ВОТ И ПОЕХАЛИ

Наводнение в Иркутской области то отступало, то разыгрывалось с новой силой. Первые добровольцы помогали вывозить людей и животных из затопленных поселков, собирали гуманитарную помощь, раздавали ее нуждающимся. Но и после ухода большой воды работы немало. Представьте, вы вернулись в свой дом, если он каким-то чудом устоял, а жить внутри невозможно: стены, полы, мебель промокли, вещей нет, огород смыло...

В первую очередь волонтеры пришли на выручку старикам, многодетным семьям, инвалидам Фото: предоставлено фондом "Сила"

Тут на выручку подоспевали добровольцы. Группы по 10-12 человек распределяли и закрепляли за участками, добирались из Иркутска по 14 часов. Некоторые жили в палатках без электричества, без горячей воды, других размещали в муниципальных зданиях — все зависело от ситуации в конкретном районе.

После ухода большой воды работы осталось немало Фото: предоставлено фондом "Сила"

- В середине июля мы были в Пионерске, - серьезно рассказывает Лера Сластная, 15-летняя школьница из Иркутска. Девочка неделю уговаривала родителей отпустить ее помогать подтопленцам. - Сушили мебель, чинили заборы, складывали поленницы, сортировали и разносили по домам гуманитарную помощь, да и просто разговаривали с людьми. Почему я поехала? А почему нет, если я просто могу помочь. Помню, мы помогали восстанавливать дом 87-летней бабушке Анне Гавриловне. Представьте, у нее дом был затоплен до самого потолка. Внутри все вымокло, кругом валялись ее вещи, весь урожай пропал, мебель промокла, а она не унывала, бегала, помогала нам.

Волонтеры помогали Анне Гавриловне - ее дом затопило до самого потолка Фото: предоставлено фондом "Сила"

Директор Фонда помощи «Сила» Мария Потипалова добавляет:

- У бабушки через дорогу взрослые внуки живут. Пару раз приходили, посмотрели как мы работаем и уехали. Может, просто шок был у них был после пережитого наводнения - их дом тоже сильно затопило.

КАБЛУКИ И СТАРЫЕ ШУБЫ НЕ НУЖНЫ

Вопрос о едином пункте приема гуманитарной помощи начал решаться в Иркутской области буквально три недели назад. До этого - кто где встал, тот там и раздает. Опять же, страдали от этого те, кому эта помощь нужна была больше всех - старики.

- Дойти до пункта выдачи и дотащить все на себе домой им не под силу. Наши волонтеры сортировали и разносили гуманитарку по домам, - продолжает Мария Потипалова.

Сортировка, кстати, дело не из легких, поскольку у многих сердобольных граждан представление о том, что пострадавшим необходимо, весьма туманное (см. «Справка КП»).

- Что только не присылают люди, - сокрушается Мария, - И туфли на каблуках были, и чулки капроновые, и шубы с клопами… Разумеется, все это выбрасывалось. Помогать нужно, как себе, а не присылать то, что собирались выкинуть на помойку.

Большая вода уже покинула дома, и сейчас наступает самое тяжелое время - в промокшие города и поселки скоро придут холода Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

ЛЕТО ЗАКОНЧИТСЯ БЫСТРО

Большая вода уже покинула дома, и сейчас наступает самое тяжелое время - в промокшие города и поселки скоро придут холода.

- Да, в июле и августе мы по-быстрому всех одели в летнее, отправили детей в лагеря, но лето в Сибири быстро заканчивается, - говорит Павел Циколин. - Дома еще долго будут просыхать, да и что это за дома — некоторые прямо с фундаментом водой сносило. Все покроется льдом, будет настоящий Северный полюс. Сейчас детям нужно идти в школу: нужна и одежда, и обувь, и школьные принадлежности. Но и это не первоочередный вопрос. Люди ведь жили тем, что вырастили в огороде, а их просто смыло. Месяц прошел после паводка, а у нас до сих пор каждый день стоит очередь за гуманитарной помощью.

Разумеется, выплаты тем, кто потерял дом и урожай, предусмотрены федеральным и региональным бюджетом. Но государственная машина не так маневренна, поэтому помощь общественников еще долго будет нужна людям, пережившим этот страшный потоп.

Некоторые дома сносило потоком вместе с фундаментом Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

СПРАВКА «КП»

Чем можно помочь?

- Новая (это важно!) одежда и обувь по сезону

- Школьные принадлежности

- Продукты питания

- Бытовая химия

- Постельное белье, подушки, одеяла

Группа фонда помощи Сила ВКонтакте

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