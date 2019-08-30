Советский общепит, или Чем кормили в СССР

«Горячее» было центром всей трапезы. Чаще всего советские хозяйки готовили блюда из фарша или мелкокусковых полуфабрикатов. Щедрый кусок вырезки стоил дорого. Зато в магазинах можно было найти битки, зразы, тефтели, котлеты и пельмени.

Советская кухня - это отдельная страница в истории отечественной кулинарии. Но на долгие постперестроечные годы она ушла в тень, уступив место итальянской пицце и японским суши. Однако в последние годы интерес к русско-советской кухне возрождается. Шеф-повара открывают ностальгические рестораны и переосмысливают классический салат «Столичный», котлеты по-киевски и ромштексы. А мы вспоминаем, что готовили из мяса в общепите в годы СССР на самом деле.

Народные блюда из столовки

Ресторанный шик

В роскошных ресторанах - таких как «Прага», «Астория» и «Москва» - избранных гостей угощали мясом по-французски, ростбифом и жюльеном из кур. При «Праге» работала знаменитая кулинария, где можно было купить цыплят табака и биточки.

Интересный факт: в России ежегодно выпускается около 500 тысяч тонн замороженных пельменей.

Гуляш с подливой

Его можно было приготовить даже из обрезков говядины или свинины с костей (раньше так и делали). Долго тушили мясо, потом к нему делали подливу из обжаренной томатной пасты, муки, лука и мясного соуса от тушения. Подавали во всех столовых - начиная от детсадовских и заканчивая заводскими. Особенно гуляш был хорош с картофельным пюре. Можно сказать, классика советского общепита.

Интересный факт: киевских котлет повар 6-го разряда по советским нормам мог приготовить только 60 штук за смену. А цыпленка табака - три тысячи штук.

Пельмени с уксусом

Со сметаной, конечно, тоже ели, но уксус делал даже самые невкусные магазинные пельмени того времени очень даже съедобными. С уксусом граждане СССР любили есть и свои домашние пельмешки из хорошего мяса. Во многих семьях эта кулинарная привычка сохранилась до сих пор. Рецепт был прост: варили пельмени (в столовых это, как правило, были обычные, из всем знакомой красно-белой пачки), подавали с бульоном или без, а на столе обязательно стоял соусник с 3% раствором уксусной кислоты.

Котлеты за 11 копеек

В «фирменные» котлеты добавляли хлеб. Мяса (в столовых чаще всего использовали довольно жирную свинину) и хлеба нужно взять в одинаковых пропорциях или 6 к 4, например, 600 г мяса и 400 г хлеба. На такое количество идут 2 - 3 некрупные луковицы, 1 яйцо и соль по вкусу. Все ингредиенты смешивают, лепят котлеты, обваливают в сухарях и готовят в духовке при 200 °С минут 20 - 30. Котлеты получались вкусными и очень сытными. Многие до сих пор ностальгируют по этому вкусу.

Мясо по-французски

Главное застольное блюдо в СССР «Мясо по-французски» начали готовить во времена Екатерины II французские повара для графа Орлова. Блюдо называлось «Телятина по-орловски». В него входили грибы, лук, картошка и телятина, залитые соусом бешамель и посыпанные тертым сыром. Позже из этого рецепта исчезли грибы, а соус бешамель заменили банальным майонезом или сметаной. В советское время в разных регионах СССР его называли по-разному. К примеру, хозяйки Владивостока до сих пор именуют его «Мясом по-капитански». Кулинары в средней части России называют блюдо «Мясо по-домашнему», «Дипломат» или «Сюрприз».

Цыпленок табака

Это был хит советского общепита и курортной кулинарии. Во времена СССР это блюдо готовили дома, им кормили и в приморских здравницах, и в обычных столовых, и в скромных кафе. Это одна из любимейших позиций в меню ресторанной кухни. Популярность зашкаливала не только потому, что блюдо было дико вкусное, но и из-за того, что на приготовление блюда любой повар тратил 25 минут. За смену таких цыплят он мог выдать вагон и тележку в придачу! Низкий процент трудозатрат с максимальной отдачей.Котлета по-киевски

Знаменитая котлета из куриного мяса в СССР являлась одним из самых популярных деликатесов. Настоящая котлета по-киевски готовится из цельной грудки с косточкой от крыла. Придумал рецепт под названием «котлеты де-воляй» знаменитый повар Николя Апперт еще в XIX веке. В России после революции на волне борьбы с буржуазными названиями блюдо переименовали. До нас дошла «котлета по-киевски», так как именно украинским поварам удалось популяризировать блюдо в СССР. А поводом стал банкет в честь возвращения украинской делегации из Парижа в 1947 году с важных переговоров.