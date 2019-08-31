Кардиолог рассказал, какие сезонные фрукты и овощи помогут гипертоникам снизить давление

Артериальное давление поднимается и держится выше нормы (130/80 мм рт ст) в среднем у каждого третьего россиянина старше 45 лет. А то и с 40 - 35 лет - у тех, кто курит, имеет лишний вес и ведет сидячий образ жизни (привет офисным работникам). На ранних стадиях гипертонии в ряде случаев есть шансы нормализовать давление без лекарств. Для этого нужно изменить питание, ввести грамотные физнагрузки и прочие полезные привычки, рассказал «КП» профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов (см. «О чем спорят кардиологи: какое давление считать здоровым»). Соблюдение таких правил поможет в любом случае - даже если врач уже назначил прием лекарств, нужно принимать меры, чтобы болезнь не прогрессировала и не развивались осложнения.

Питание играет для гипертоников одну из важнейших ролей, подчеркивает врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова. Кроме традиционных рекомендаций снижать количество соли, сахара и сокращать калорийность рациона есть данные, как могут помочь улучшить состояние кровеносных сосудов сезонные овощи и фрукты. Именно те, которые мы сейчас собираем со своих дач или можем покупать по достаточно доступным ценам благодаря свежему урожаю.

1. Черная смородина.

- Это лидер полезного рейтинга, - говорит Ольга Молчанова. - Такого количества полезных веществ - антиоксидантов, как в черной смородине, нет ни в одной другой ягоде из растущих у нас в стране. Да и в мире мало какие сравнятся.

Черная смородина - чемпионка по содержанию полезных антиоксидантов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антиоксиданты тонизируют внутреннюю стенку кровеносных сосудов - эндотелий, поясняет эксперт. Благодаря этому уменьшается жесткость сосудов, которая является одной из главных причин проблем с давлением и ухудшения самочувствия.

Антиоксиданты, в отличие от витамина С, не разрушаются при высокой температуре, радует доктор Молчанова. Поэтому вы сохраните пользу для сердца и сосудов, если приготовите из черной смородины варенье. Или просто раздавите ягоды и зальете кипятком, чтобы пить вместо чая.

2. Крыжовник.

- Эту ценную ягоду, занимающую второе место в нашем рейтинге, называют еще «северным виноградом», - улыбается кардиолог. Крыжовник почти равноценен черной смородине по содержанию антиоксидантов, которые улучшают функцию эндотелия (внутренней выстилки кровеносных сосудов). И так же, как из смородины, из «северного винограда» можно смело готовить варенья, морсы, джемы и т. д., не опасаясь разрушения этих полезных веществ.

Второе название крыжовника - "северный виноград".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Свекла и свекольный сок.

Они оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему за счет веществ биофлавоноидов. Но важно не переусердствовать, предупреждает врач. Свекла содержит вещества, которые достаточно мощно повышают тонус сосудов. Поэтому свекольный сок или салаты даже дают спортсменам перед соревнованиями и тренировками. А людям с гипертонией нельзя тонизировать сосуды слишком сильно.

Свекла может принести как пользу гипертоникам, так и вред при употреблении в больших объемах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Для полезного и безопасного эффекта будет достаточно буквально нескольких капель свекольного сока. Можно добавлять его в морковный, яблочный сок или просто в воду, - советует Ольга Молчанова. - А вот тертую свеклу в салатах можно есть без особых ограничений (если нет определенных желудочно-кишечных заболеваний, при которых гастроэнтерологи предупреждают о воздержании от свеклы).

4. Яблоки и яблочный сок.

В них тоже много биофлавоноидов. Вообще, идеальный салат для гипертоника - со свеклой и яблоками, говорят кардиологи. Этот овощ и фрукт хорошо сочетаются и благотворно действуют на организм. Полезны для ЖКТ. В яблоках, кстати, очень высокое содержание витамина С, или аскорбиновой кислоты. Она способствует расслаблению, расширению кровеносных сосудов, и за счет этого снижает риск образования тромбов.

Яблоки содержат много витамина С, она же - аскорбиновая кислота.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не забывайте, что витамин С частично разрушается при термической обработке. Так что из свежих яблок или сока вы получите его больше, чем из варенья.

5. Виноград.

Секрет пользы винограда для гипертоников, да и для всех остальных, кроется в веществе ресвератроле. Именно благодаря этому ценному ингредиенту красное вино попало в списки «омолаживающих» продуктов. Уточним: на самом деле заметного молодильного действия ресвератрола для человека все-таки не доказано, а в вине это вещество присутствует в совсем микроскопических количествах. В винограде ресвератрола больше, и он помогает улучшать состояние сердечно-сосудистой системы, свидетельствую ученые. Есть данные, в частности, что ресвератрол за счет антиоксидантного действия способствует оздоровлению сосудов. А также помогает снижению уровня «плохого» холестерина в крови, тем самым уменьшая риск атеросклероза.

Секрет пользы винограда для гипертоников кроется в веществе ресвератроле.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На заметку: сладкие сорта винограда могут быть противопоказаны больным диабетом. Поэтому консультируйтесь с лечащим врачом.

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А как же зеленый чай?

- На сегодня нет масштабных и достоверных исследований, которые подтверждали бы, что он снижает или, наоборот, повышает давление (у крепкого черного чая с сахаром определенно есть последнее свойство), - говорит Ольга Молчанова. - Но у гипертоников, как людей легко возбудимых, часто срабатывает эффект плацебо. Поэтому, если человек верит, что зеленый чай будет помогать снижать давление, то за счет успокоения нервной системы возможен как минимум эффект преграды для повышения давления.